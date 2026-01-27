通过 IBM 全新的 DataPower Gateway X4 设备，安全地自动化混合 IT 工作负载

基于 IBM® Security Gateway 的成熟传承，DataPower X4 设备提供了显著提升的性能、安全性和可用性。
IBM 推出了下一代物理设备——DataPower Gateway X4，这是一款高性能即插即用企业安全网关，旨在保护、集成并自动化现代及混合工作负载——其内置的量子安全加密技术可保护长期数据免受未来威胁。
X4 设备提供了一个单一而强大的网关，用以保护、控制、优化并连接跨本地、云和混合环境的应用程序。
企业 IT 环境日益复杂，涵盖多云、数据中心及多种架构风格。与此同时，网络威胁的规模和精密程度持续升级，包括未来量子计算进展对当前加密方法构成的新兴风险。
为快速安全地创新，企业必须在保持可见性、治理与控制的同时，安全地开放关键业务服务。安全、可扩展的集成不仅对提供新型数字体验至关重要，也是实现自动化、提升运营效率的关键基础。
若缺乏现代化的应用安全方案，企业可能面临创新放缓、运营成本上升，并使关键资产暴露于日益严峻的威胁环境之中。
保护客户资产是 IBM 的核心关注点。DataPower Gateway X4 设备以 DataPower 物理设备标志性的易用性和低总拥有成本，提供强大的应用安全与集成服务。
该网关支持面向本地、云及混合环境的统一安全框架。部署于网络边缘和 DMZ 区域，可有效拦截未授权访问、缓解拒绝服务攻击并优化流量路由。结合 DataPower 虚拟版本，企业可将同等防护能力扩展至云端部署，确保所有环境中的应用安全一致性。该网关能够保护从传统 Web 服务到现代工作负载的安全，包括基于 API 的应用、事件驱动及流式服务（使用 Kafka、gRPC 和 GraphQL 服务）。
IBM 在量子计算和 IT 安全领域均被公认为领导者。IBM 研究人员开发的加密方案已被美国国家标准与技术研究院 (NIST) 采纳为加强公钥密码学的标准。DataPower Gateway X4 设备包含后量子密码学 (PQC) 能力，可通过 TLS 服务器与客户端配置文件为入站和出站连接进行配置。同时提供混合加密算法，结合量子安全方法与经典方法，实现安全强度与性能的平衡。借助 IBM® DataPower，企业能够充满信心地保护、治理并优化服务交付，同时减少开发投入并降低业务风险。
DataPower Gateway X4 是一款可快速部署的即插即用物理设备，专为企业架构师、安全团队和平台工程师设计，提供以下功能：
DataPower Gateway X4 设备将于 2026 年 3 月 26 日正式上市。DataPower v11.0 版本亦将于同日发布，适用于 DataPower 虚拟版授权下的部署。
关于 IBM 未来方向与意图的声明可能随时更改或撤销，且仅代表目标与宗旨。