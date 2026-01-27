通过 IBM 全新的 DataPower Gateway X4 设备，安全地自动化混合 IT 工作负载

保护客户资产是 IBM 的核心关注点。DataPower Gateway X4 设备以 DataPower 物理设备标志性的易用性和低总拥有成本，提供强大的应用安全与集成服务。

该网关支持面向本地、云及混合环境的统一安全框架。部署于网络边缘和 DMZ 区域，可有效拦截未授权访问、缓解拒绝服务攻击并优化流量路由。结合 DataPower 虚拟版本，企业可将同等防护能力扩展至云端部署，确保所有环境中的应用安全一致性。该网关能够保护从传统 Web 服务到现代工作负载的安全，包括基于 API 的应用、事件驱动及流式服务（使用 Kafka、gRPC 和 GraphQL 服务）。

IBM 在量子计算和 IT 安全领域均被公认为领导者。IBM 研究人员开发的加密方案已被美国国家标准与技术研究院 (NIST) 采纳为加强公钥密码学的标准。DataPower Gateway X4 设备包含后量子密码学 (PQC) 能力，可通过 TLS 服务器与客户端配置文件为入站和出站连接进行配置。同时提供混合加密算法，结合量子安全方法与经典方法，实现安全强度与性能的平衡。借助 IBM® DataPower，企业能够充满信心地保护、治理并优化服务交付，同时减少开发投入并降低业务风险。