通过 IBM 全新的 DataPower Gateway X4 设备，安全地自动化混合 IT 工作负载

基于 IBM® Security Gateway 的成熟传承，DataPower X4 设备提供了显著提升的性能、安全性和可用性。

发布日期 2026年1月27日
IBM 推出了下一代物理设备——DataPower Gateway X4，这是一款高性能即插即用企业安全网关，旨在保护、集成并自动化现代及混合工作负载——其内置的量子安全加密技术可保护长期数据免受未来威胁。

X4 设备提供了一个单一而强大的网关，用以保护、控制、优化并连接跨本地、云和混合环境的应用程序。

为何应用程序安全对企业敏捷性至关重要

企业 IT 环境日益复杂，涵盖多云、数据中心及多种架构风格。与此同时，网络威胁的规模和精密程度持续升级，包括未来量子计算进展对当前加密方法构成的新兴风险。

为快速安全地创新，企业必须在保持可见性、治理与控制的同时，安全地开放关键业务服务。安全、可扩展的集成不仅对提供新型数字体验至关重要，也是实现自动化、提升运营效率的关键基础。

若缺乏现代化的应用安全方案，企业可能面临创新放缓、运营成本上升，并使关键资产暴露于日益严峻的威胁环境之中。

具备量子安全保护的企业级安全

保护客户资产是 IBM 的核心关注点。DataPower Gateway X4 设备以 DataPower 物理设备标志性的易用性和低总拥有成本，提供强大的应用安全与集成服务。

该网关支持面向本地、云及混合环境的统一安全框架。部署于网络边缘和 DMZ 区域，可有效拦截未授权访问、缓解拒绝服务攻击并优化流量路由。结合 DataPower 虚拟版本，企业可将同等防护能力扩展至云端部署，确保所有环境中的应用安全一致性。该网关能够保护从传统 Web 服务到现代工作负载的安全，包括基于 API 的应用、事件驱动及流式服务（使用 Kafka、gRPC 和 GraphQL 服务）。

IBM 在量子计算和 IT 安全领域均被公认为领导者。IBM 研究人员开发的加密方案已被美国国家标准与技术研究院 (NIST) 采纳为加强公钥密码学的标准。DataPower Gateway X4 设备包含后量子密码学 (PQC) 能力，可通过 TLS 服务器与客户端配置文件为入站和出站连接进行配置。同时提供混合加密算法，结合量子安全方法与经典方法，实现安全强度与性能的平衡。借助 IBM® DataPower，企业能够充满信心地保护、治理并优化服务交付，同时减少开发投入并降低业务风险。

DataPower Gateway X4 设备的核心能力

DataPower Gateway X4 是一款可快速部署的即插即用物理设备，专为企业架构师、安全团队和平台工程师设计，提供以下功能： 

  • 提升的性能与扩展性：与前代产品（DataPower X2 和 X3 网关设备）相比，处理能力、内存和网络带宽均显著增强。
  • 密钥的安全存储：硬件安全模块 (HSM) 确保加密密钥永不离开安全硬件。通过将密钥安全集中在一个强化单元中，既加速了加密功能，又简化了管理。
  • 企业级安全设计：采用强化、防篡改的设计，支持高级加密操作与量子安全保护。
  • 可靠、无缝、高速的网络集成：前面板提供内置以太网模块的网络选项，支持 1 Gb、10 Gb、40 Gb 及 100 Gb 速率。
  • 高性能存储：配备 1.6 TB NVMe 固态硬盘，实现更快的速度与更高的效率。
  • 优化的可用性：专为提升开发效率而设计的优化版 Web 管理界面。

上市时间与后续步骤

DataPower Gateway X4 设备将于 2026 年 3 月 26 日正式上市。DataPower v11.0 版本亦将于同日发布，适用于 DataPower 虚拟版授权下的部署。

Adrian Jones

Director of Engineering, Integration Products, IBM Integration core software

Matt Roberts

Distinguished Engineer and CTO, IBM Integration core software

Rashmi Kaushik

Product Director, App Integration Portfolio, Core Software Automation

免责声明

关于 IBM 未来方向与意图的声明可能随时更改或撤销，且仅代表目标与宗旨。