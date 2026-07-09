依托 IBM Rhapsody Systems Engineering 1.8，构建可支撑科学决策的工程全流程

IBM Rhapsody Systems Engineering v1.8 可帮助企业工程团队在整个开发生命周期中将 SysML v2 模型从设计工件转换为可操作的工程工作流。
现代工程团队正在跨分布式学科构建更加互联、由软件定义且可配置的系统。然而，系统、软件、硬件、机械、电气、安全及合规各团队的工作往往未能依托统一流程实现协同统筹，反而依赖零散割裂的工具或人工线下操作推进。这种协作与协调的缺失，反而催生真正的风险。
互联互通的一体化工程流程，能够保障系统架构与设计初衷从上游系统工程环节完整传递至下游各专业领域。通过以基于模型的共享基础为基础，统一整个工程生命周期的建模过程、需求、架构、行为、可变性和协作，团队可以设计大型复杂的项目，同时保持决策和合规性证据的可追溯性、可复用性，且更易于验证程序不断发展。
IBM Rhapsody Systems Engineering (SE) 1.8 将于 2026 年 7 月 9 日正式发布，其诸多改进功能可帮助团队在基于 Web 的云原生环境中采用 SysML v2 系统工程，同时重点关注决定任务关键型 MBSE 能否成功实施的关键优先事项：包括团队如何分析模型、连接工具链、收集和治理证据，以及跨大型项目和环境开展运营。
对于技术团队来说，报告不仅仅是项目结束时的活动。各类报告可支撑设计评审、合规取证、架构方案决策、跨专业协同沟通以及项目全流程管控工作。然而，工程师往往需要花费时间将模型知识转化为可供审查的文档。Rhapsody SE 1.8 通过与 IBM Engineering Lifecycle Optimization – Publishing 集成，推出增强型高级报表能力，助力团队基于互通的模型数据与全生命周期数据，生成符合管控规范的标准化报告。通过将报表生成流程与系统模型数据建立更直接的联动，IBM Rhapsody SE 1.8 版本可帮助团队减少人工整理工作量，同时提升向评审人员及各相关方传递的工程数据一致性。
系统工程工作很少在单一工具中完成。Rhapsody SE 1.8 强化了跨工具工程协同流程，支持客户工具链中的第三方工具及其他自研工具，通过跨应用拖放交互完成与 Rhapsody Systems Engineering 平台的集成对接。该功能可帮助团队减少频繁切换不同工具带来的工作割裂，以更顺畅的方式完整留存原始工程设计意图，并在各应用系统间流转工程信息，大幅降低人工协调成本。
依靠人工评估模型间的变更影响与数据一致性难度极高，随着研发项目规模扩大，该问题会愈发突出。为支持对单个或多组模型同步开展分析，本版本搭载 AI MCP API，可安全、动态地打通各类数据；依托该接口能够开展具备模型感知能力的多维度分析，覆盖架构、行为逻辑、合规层级及变更影响范围，帮助工程团队比对多版模型，并在研发生命周期早期提前识别潜在设计风险。
HarmonyIQ 功能升级将流程指导转化为持续在线、具备模型感知能力的实时交互体验，并与模型开发环节深度一体化集成。依托流程活动依赖分析视图，该功能可帮助团队厘清工程任务、交付物与模型设计决策之间的关联关系，在跨环节依赖问题演变为下游研发风险前，提升整体依赖链路可视化程度。
大型且受合规管控的研发项目，需要配套可适配各类运维约束条件的部署方案。为使 Rhapsody SE 更易于大规模采用和操作，此版本支持在气隙环境中使用，并带来了增强的企业级性能，专为大型模型和大型并发用户团队进行了微调。
Rhapsody SE 1.8 版本开放抢先集成能力，可将基于 PTC Pure Variants 的产品线工程 (PLE) 融入系统工程全流程。这让采用 SysML v2 开展工作的团队能够将可变特性建模能力直接嵌入自身研发流程。这是 PLE 首次与 SysML v2 建模环境实现集成，IBM 与 PTC 将基于早期试用客户的反馈，在此基础上持续优化、精简适配 SysML v2 场景的产品线工程流程。
这些功能共同帮助将系统模型的价值扩展到模型创建之外。它们可让 SysML v2 模型深度融入一体化研发工作流，工程团队能够将模型原始数据转化为可直接支撑决策的有效信息，且该能力可适配任意规模的研发项目横向扩展。
只有当模型不再仅仅是一份设计交付物时，基于模型的系统工程 (MBSE) 才能充分释放其业务价值。对于系统工程师来说，真正的目标不是创建模型——而是让模型在整个工程生命周期中都非常有用。在方案迭代、评审推进以及下游团队开展落地设计决策的全过程中，团队需保证系统架构、需求、行为逻辑与产品变体之间始终保持数据互通关联。
IBM Rhapsody Systems Engineering 专为此目的而设计，专门面向汽车、航空航天和国防或医疗设备等行业开发复杂系统的工程团队。其采用现代化云原生 Web 架构，既面向系统工程专业人员提供完整建模能力，也可满足其他相关方在对应业务场景下查看、分析、批注及调用模型信息的需求。
随着 v1.8 的发布，Rhapsody SE 可帮助受监管团队从以文档为中心的实践转向一致、协作的系统工程。它专为多专业协同型企业打造，SysML v2 模型深度融入日常工作流程，支撑复杂研发项目全域范围内的分析研判、跨专业沟通、资产复用与方案决策。