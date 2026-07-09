依托 IBM Rhapsody Systems Engineering 1.8，构建可支撑科学决策的工程全流程

现代工程团队正在跨分布式学科构建更加互联、由软件定义且可配置的系统。然而，系统、软件、硬件、机械、电气、安全及合规各团队的工作往往未能依托统一流程实现协同统筹，反而依赖零散割裂的工具或人工线下操作推进。这种协作与协调的缺失，反而催生真正的风险。

互联互通的一体化工程流程，能够保障系统架构与设计初衷从上游系统工程环节完整传递至下游各专业领域。通过以基于模型的共享基础为基础，统一整个工程生命周期的建模过程、需求、架构、行为、可变性和协作，团队可以设计大型复杂的项目，同时保持决策和合规性证据的可追溯性、可复用性，且更易于验证程序不断发展。

IBM Rhapsody Systems Engineering (SE) 1.8 将于 2026 年 7 月 9 日正式发布，其诸多改进功能可帮助团队在基于 Web 的云原生环境中采用 SysML v2 系统工程，同时重点关注决定任务关键型 MBSE 能否成功实施的关键优先事项：包括团队如何分析模型、连接工具链、收集和治理证据，以及跨大型项目和环境开展运营。