企业软件的部署历来是一个漫长而分散的过程，需要大量的内部审批、集成测试和采购谈判。现在可以通过 AWS Marketplace 访问 watsonx Orchestrate，从而消除了大部分复杂性。

企业可以直接在现有的 AWS 环境中部署 watsonx Orchestrate，使用预先批准的合同、承诺支出和团队已了解的基础设施。无需冗长的安全审查，也免去新供应商入驻流程。相反，组织能在数日内完成从意向到落地的全过程。

这极大地加快了实现价值的时间。在当今竞争激烈的环境中，能够在不影响质量的前提下快速行动是一项独特的优势。当业务部门确定适合自动化的重复性工作流程时，无需再耗费数月等待 IT 部门的响应。通过 AWS 平台上的 watsonx Orchestrate，企业可立即启动自动化流程。