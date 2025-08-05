2025 年 8 月 5 日
AI 智能体不再仅仅是响应简单提示的虚拟助理，它们正在成为跨系统、工具和流程执行复杂工作流的自主合作者。但是，尽管很多组织都深入了解了试点项目，但很少有组织能够成功地在整个企业范围内扩展智能体。这些障碍为人所熟知：基础设施碎片化、治理存在缺口、安全隐患频现以及采购周期冗长。
这就是为什么 AWS 纽约峰会上宣布的消息如此重要：IBM 的 watsonx Orchestrate 现已在 AWS Marketplace 的新“AI 智能体与工具”类别中上市。这一战略举措不仅简化了部署，还为企业扫清了障碍，使其能够在各业务线扩展 AI 自动化，并获得所期望的信任和基础设施。
以下五大核心缘由阐明了其重要性，也揭示了企业立即行动的必要性。
企业软件的部署历来是一个漫长而分散的过程，需要大量的内部审批、集成测试和采购谈判。现在可以通过 AWS Marketplace 访问 watsonx Orchestrate，从而消除了大部分复杂性。
企业可以直接在现有的 AWS 环境中部署 watsonx Orchestrate，使用预先批准的合同、承诺支出和团队已了解的基础设施。无需冗长的安全审查，也免去新供应商入驻流程。相反，组织能在数日内完成从意向到落地的全过程。
这极大地加快了实现价值的时间。在当今竞争激烈的环境中，能够在不影响质量的前提下快速行动是一项独特的优势。当业务部门确定适合自动化的重复性工作流程时，无需再耗费数月等待 IT 部门的响应。通过 AWS 平台上的 watsonx Orchestrate，企业可立即启动自动化流程。
扩展 AI 智能体不仅仅是为了让它们工作，还要让它们安全、合规和值得信赖。这就是为什么安全和治理是 watsonx Orchestrate 设计基础的原因。
当通过 AWS 部署时，watsonx Orchestrate 可继承企业所依赖的全部云安全实践方案。这包括身份和访问管理、数据加密、网络控制和审计日志记录。但 IBM 通过 watsonx.governance 更进一步，该集成层为智能体的训练、部署与监控环节提供全流程监督。
该治理层提供了模型行为的透明度，确保可解释性，并有助于管理监管风险。对于金融服务、医疗保健和政府等行业而言，这并非额外福利，而是必备要求。负责任的 AI 已不再是哲学层面的争论。这已成为一项必须贯彻的操作准则。
通过融合 AWS 基础设施优势与 IBM 治理工具，企业可自信前行，确保其 AI 智能体不仅高效运作，更具备责任追溯能力。
现代企业不在封闭系统中运营。他们同时使用 SaaS 平台、专有工具、开源技术及云原生服务，往往多管齐下。这就是为什么 watsonx Orchestrate 在构建时会考虑整合。
在 AWS 上，watsonx Orchestrate 连接到各种服务和应用程序，包括 Salesforce、SAP、Microsoft 365、Slack 等。它还可与 SageMaker、Bedrock 和 RDS 等 AWS 原生工具配合使用。无论企业是在编排从 Workday 提取数据的招聘工作流，还是实现与内部 ERP 系统交互的财务流程自动化，watsonx Orchestrate 都充当统一这些体验的中央枢纽。
它还支持使用多种模型——无论您是想使用 IBM 的Granite 模型，还是集成外部基础模型。这种灵活性使得组织能够在结构化和非结构化环境中部署深度嵌入到工作流的智能体。
如果智能体无法融入团队工作流，其价值将大打折扣。Watsonx Orchestrate 可满足企业所在地的需求。
许多组织在小型 AI 试点方面取得了成功，但在扩大规模时却举步维艰。跨部门管理数十或数百个智能体需要的不仅仅是计算能力。它要求标准化、可观测性和操作规程。
Watsonx Orchestrate 提供这三种功能。它提供了可重复使用的智能体目录、用于快速原型设计的低代码构建器、内置监控和分析以及版本支持。这使组织能够进行一次设计、测试，然后跨地域或跨业务职能部门复制。
在 AWS 上运行时，该平台可从弹性扩展、全球覆盖以及与云原生服务的整合中获益。组织可以进行扩展，而无需重写代码、重新架构管道或增加大量运营开销。
这种可扩展性将自动化从成本中心转变为增长杠杆。无论您是在采购中部署 10 个智能体，还是在客户服务中部署 1000 个智能体，AWS 上的 watsonx Orchestrate 都可以支持复杂性而不受阻碍。
仅靠科技并不能保证成功。真正起作用的是执行力，这也是 IBM 和 AWS 的战略合作伙伴关系发挥关键作用的地方。
通过 AWS Marketplace 部署 watsonx Orchestrate 的客户，可获得共同上市支持的全方位赋能。这包括访问两个销售团队、共享技术资源、行业特定的解决方案加速器以及联合路线图的可见性。这种一致性可以转化为实际的业务成果：更快的推出、更顺畅的整合和更多的高管支持。
它还可以解锁 IBM 和 AWS 广泛的合作伙伴生态系统。无论您需要实施支持、咨询服务还是行业定制，该生态系统都能加速（而不是拖延）您的 AI 之旅。
对于企业来说，这意味着您获得的不仅仅是一个平台。您将与企业技术领域最值得信赖的两家公司建立战略合作伙伴关系，致力于您的成功。
AI 智能体正在迅速演变，从协助任务的工具转变为能够执行完整工作流程的自主系统。Watsonx Orchestrate 代表着这一演进的下一阶段。它使团队能够减轻重复性工作、加速流程并提高准确性，而无需重新调整工作方式。
通过在 AWS Marketplace 上推出，watsonx Orchestrate 现在比以往任何时候都更加易于访问、安全且可扩展。企业可以将其部署到他们已经信任的云环境中，并获得在当今人工智能驱动经济中取胜所需的治理、灵活性和速度。
这标志着战略转型，即从聊天界面转向执行引擎，从实验探索迈向规模应用。AI 智能体不再仅局限于辅助功能。它们开始自主执行任务。