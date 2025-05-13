2025 年 5 月 13 日
我们很高兴地宣布，IBM Engineering Rhapsody 版本 10.0.2 已发布（以前称为 IBM Engineering Systems Design Rhapsody），它旨在帮助解决基于模型的现代工程 (MBE) 的复杂问题，并为组织进行设计、分析和验证复杂的系统和软件
随着系统变得日益互联和复杂，工程师面临着越来越大的压力，他们要以更快的速度交付更高质量的成果。为了应对这些挑战，我们推出了 Rhapsody v10.0.2；该产品有望解决这些问题，通过一系列创新功能和增强功能来简化协作、提高工作效率并确保在整个开发生命周期中提供强大的整合选项。从用户体验现代化到高级测试和性能改进，这一最新版本可为工程师带来推动突破的新可能性。
为了提高建模效率，Rhapsody v10.0.2 引入了直观、现代化的界面，以提供更好的用户体验。
作为现代化举措的一部分，现已在浮动窗口中提供完整的编辑功能。这一增强功能可对模型进行无缝就地修改，从而提高生产率和灵活性。编辑工具栏集成到浮动窗口中，在格式化和对齐模型元素方面提供更丰富的体验。绘图工具栏图标已对齐到左侧，符合现代用户界面/用户体验趋势，为用户提供了更大的绘图和建模空间。默认启用网格布局，从而实现更好的对齐效果和更流畅的绘图体验。
现已提供实时模型状态更新，旨在提升用户的情境感知能力。现在，用户可以在进度条和日志窗口中按需获取模型通知，从而实时了解情况。
欢迎页面经过重新设计，提供更直观、更用户友好的体验，以及更快的接入和导航速度。
借助 Rhapsody v10.0.2，用户可以利用数字线程连续性定义和管理工程数据的依赖关系，确保整个开发生命周期的可追溯性和数据一致性。此增强功能可确保模型的一致性，并维护跨工程学科的单一可信信息源，跨域链接有助于在两个用例中改善协作和可追溯性：
功能得到简化，旨在减少手动工作量并提高可用性，支持用户将元素从基于 Web 的 Engineering Lifecycle Management (ELM) 应用程序直接拖放到 Rhapsody 浏览器树中。此功能已扩展到 Rhapsody 内的嵌入式 Web 浏览器，以实现更好的导航和直观的链接。用户还可以建立具有全局配置意识的智能链接，而无需手动遍历远程工件，从而通过使用 OSLC 支持在需求、工作项、测试案例和物料清单 (BOM) 之间即时创建链接，从而节省时间。
Rhapsody 或 ReqXChanger 中的项目管理和用户控制还通过以下方式得到增强：
作为旨在提供顺畅连接性、互操作性和集成性的增强功能的一部分，现已引入新的 API 支持：产品线工程 (PLE) 集成支持。为了提高用户意识，当 PLE 项目已连接到关联的 BOM（物料清单）时，根应用程序上叠加的图标会通知用户。
测试重用是 IBM Engineering Rhapsody v10.0.2 中的新功能，旨在最大限度提高模型确认和验证的效率和一致性。通过允许用户在多个项目或产品版本中重用测试用例、测试脚本和验证场景，此功能显著减少了冗余并提高了测试质量。一些主要的预期优点包括：
测试的其他增强功能包括：
我们很高兴地推出 5 个行业附加组件包，这是一项全新扩展功能，通过集成针对五大行业（汽车、航空航天与国防、交通运输、电子以及医疗）特定需求的高级功能，来增强工程建模能力
这些行业附加组件包括：
嵌入式 C/C++ 框架以及对现代 C++ 标准 (11、14、17、20) 的扩展支持，从而可在目标平台上实现可扩展的实时代码生成和模拟。
许可注意事项：访问行业附加组件需要获得 Rhapsody Designer 或 Rhapsody Developer 版本的许可使用。这些版本需要安装、激活和运营任何行业附加组件的强制性先决条件，并且必须根据适用的许可条款单独购买。
IBM Engineering Systems Design Rhapsody: AUTOSAR 扩展：已更名为 IBM Engineering Rhapsody Automotive 附加组件。有关更多信息，请参阅 2021 年 12 月 14 日发布的软件公告 AD21-0683。