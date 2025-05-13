利用 IBM Engineering Rhapsody v10.0.2 彻底改变工程效率

计算和服务器 IT 自动化

2025 年 5 月 13 日

作者

Santharam Suneel

Senior Product Manager

我们很高兴地宣布，IBM Engineering Rhapsody 版本 10.0.2 已发布（以前称为 IBM Engineering Systems Design Rhapsody），它旨在帮助解决基于模型的现代工程 (MBE) 的复杂问题，并为组织进行设计、分析和验证复杂的系统和软件

随着系统变得日益互联和复杂，工程师面临着越来越大的压力，他们要以更快的速度交付更高质量的成果。为了应对这些挑战，我们推出了 Rhapsody v10.0.2；该产品有望解决这些问题，通过一系列创新功能和增强功能来简化协作、提高工作效率并确保在整个开发生命周期中提供强大的整合选项。从用户体验现代化到高级测试和性能改进，这一最新版本可为工程师带来推动突破的新可能性。

优化用户体验，提升生产效率

为了提高建模效率，Rhapsody v10.0.2 引入了直观、现代化的界面，以提供更好的用户体验。

作为现代化举措的一部分，现已在浮动窗口中提供完整的编辑功能。这一增强功能可对模型进行无缝就地修改，从而提高生产率和灵活性。编辑工具栏集成到浮动窗口中，在格式化和对齐模型元素方面提供更丰富的体验。绘图工具栏图标已对齐到左侧，符合现代用户界面/用户体验趋势，为用户提供了更大的绘图和建模空间。默认启用网格布局，从而实现更好的对齐效果和更流畅的绘图体验。

现已提供实时模型状态更新，旨在提升用户的情境感知能力。现在，用户可以在进度条和日志窗口中按需获取模型通知，从而实时了解情况。

欢迎页面经过重新设计，提供更直观、更用户友好的体验，以及更快的接入和导航速度。

扩展数字线程的连续性

借助 Rhapsody v10.0.2，用户可以利用数字线程连续性定义和管理工程数据的依赖关系，确保整个开发生命周期的可追溯性和数据一致性。此增强功能可确保模型的一致性，并维护跨工程学科的单一可信信息源，跨域链接有助于在两个用例中改善协作和可追溯性：

  1. Rhapsody 和第三方工具：创建生命周期协作开放服务 (OSLC) 链接在架构元素之间创建 OSLC 链接，为用户提供了多种选项，可以从“功能”对话框中直接建立“分配”、“跟踪”、“实现”链接，并添加 OSLC 链接。链接的元素在表格或 Web 视图中可见。
  2. 跨 Rhapsody 服务器：链接功能能够提高向上游的可追溯性，并在多个团队和领域之间增强端到端的一致性

功能得到简化，旨在减少手动工作量并提高可用性，支持用户将元素从基于 Web 的 Engineering Lifecycle Management (ELM) 应用程序直接拖放到 Rhapsody 浏览器树中。此功能已扩展到 Rhapsody 内的嵌入式 Web 浏览器，以实现更好的导航和直观的链接。用户还可以建立具有全局配置意识的智能链接，而无需手动遍历远程工件，从而通过使用 OSLC 支持在需求、工作项、测试案例和物料清单 (BOM) 之间即时创建链接，从而节省时间。

Rhapsody 或 ReqXChanger 中的项目管理和用户控制还通过以下方式得到增强：

  1. 改进的数据完整性：提供一个新选项，可在迁移/同步结束时自动保存 Rhapsody 项目，确保不会丢失任何更改。
  2. 灵活的日志记录控制：提供选项来选择是否在 Rhapsody 控制台中登录，从而减少混乱并提高工作流效率。

作为旨在提供顺畅连接性、互操作性和集成性的增强功能的一部分，现已引入新的 API 支持：产品线工程 (PLE) 集成支持。为了提高用户意识，当 PLE 项目已连接到关联的 BOM（物料清单）时，根应用程序上叠加的图标会通知用户。

测试重用

测试重用是 IBM Engineering Rhapsody v10.0.2 中的新功能，旨在最大限度提高模型确认和验证的效率和一致性。通过允许用户在多个项目或产品版本中重用测试用例、测试脚本和验证场景，此功能显著减少了冗余并提高了测试质量。一些主要的预期优点包括：

  1. 提高效率并节省时间：无需从头开始创建新的测试用例；利用现有测试资产加速验证流程。
  2. 一致性和标准化：确保在不同工程领域的多个项目中实现统一的测试覆盖率；并通过重复使用已验证的测试用例来维护质量标准。
  3. 成本降低：通过优化资源利用率降低测试成本；并最大限度地减少重复，从而降低总体测试开销。
  4. 可扩展性和灵活性：通过修改现有测试用例而不是构建新测试用例来适应新项目；并支持模块化测试，简化了测试计划的可扩展性。
  5. 增强的客户价值：通过利用现有测试用例优化测试流程；通过确保一致且可重复的测试覆盖提升产品质量；通过减少冗余测试开发加快产品上市时间。

测试的其他增强功能包括：

  • 支持“静态继承”：提高类层次结构的可测试性。
  • 增强的模板实例测试：加强对复杂模型的覆盖。
  • 合并测试执行结果：获取多次测试运行的综合洞察分析。
  • 改进了模型覆盖范围报告：复合模型元素的详细覆盖状态。

行业软件包附加组件

我们很高兴地推出 5 个行业附加组件包，这是一项全新扩展功能，通过集成针对五大行业（汽车、航空航天与国防、交通运输、电子以及医疗）特定需求的高级功能，来增强工程建模能力

这些行业附加组件包括：

  • 模型到模型转换：使用可定制的规则实现 SysML 到 UML 的高效转换，并可扩展到统一架构框架 (UAF)、汽车开放系统架构 (AUTOSAR) 和其他领域特定语言。
  • 注重认证的工作流:支持符合安全和监管标准的特定领域建模模式和结构。
  • 通用组件库：利用可重复使用的建模、仿真和验证构件，简化开发过程。
  • PowerPack 工具：自动执行图表编辑、内容生成和报告，以提高工作效率。
  • 嵌入式系统支持：包括嵌入式 UML Realtime eXection Framework (RXF)。

嵌入式 C/C++ 框架以及对现代 C++ 标准 (11、14、17、20) 的扩展支持，从而可在目标平台上实现可扩展的实时代码生成和模拟。

许可注意事项：访问行业附加组件需要获得 Rhapsody Designer 或 Rhapsody Developer 版本的许可使用。这些版本需要安装、激活和运营任何行业附加组件的强制性先决条件，并且必须根据适用的许可条款单独购买。

IBM Engineering Systems Design Rhapsody: AUTOSAR 扩展：已更名为 IBM Engineering Rhapsody Automotive 附加组件。有关更多信息，请参阅 2021 年 12 月 14 日发布的软件公告 AD21-0683

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