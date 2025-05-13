我们很高兴地宣布，IBM Engineering Rhapsody 版本 10.0.2 已发布（以前称为 IBM Engineering Systems Design Rhapsody），它旨在帮助解决基于模型的现代工程 (MBE) 的复杂问题，并为组织进行设计、分析和验证复杂的系统和软件

随着系统变得日益互联和复杂，工程师面临着越来越大的压力，他们要以更快的速度交付更高质量的成果。为了应对这些挑战，我们推出了 Rhapsody v10.0.2；该产品有望解决这些问题，通过一系列创新功能和增强功能来简化协作、提高工作效率并确保在整个开发生命周期中提供强大的整合选项。从用户体验现代化到高级测试和性能改进，这一最新版本可为工程师带来推动突破的新可能性。