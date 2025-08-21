2025 年 8 月 21 日
新功能：IBM watsonx Orchestrate 引入了新的可观测性和治理功能，旨在简化 AI 智能体管理并提高性能。
现在，使用 Orchestrate 的新智能体治理功能，可以更轻松地管理多智能体系统和维护系统可见性。
传统的监控工具在追踪 AI 智能体时往往显得力不从心。这些智能体不仅需要监控，还需要反馈循环来不断学习和改进。现代 AI 系统的分布式特性使问题进一步复杂化，因此分布式跟踪至关重要。这正是 watsonx Orchestrate 的可观测性功能的用武之地，它利用 OpenTelemetry 和 Traceloop 等标准，为智能体互动和 AI 智能体的健康状况提供全面、实时的洞察分析。
此外，为确保 AI 智能体的质量和有效性，Orchestrate 的治理功能提供了评估指标，如流程完成率、工具调用准确性、响应正确性以及指令遵循情况。这些指标有助于创建受管理的 AI 智能体目录，确保只部署高质量、企业级的 AI 智能体。
IBM watsonx Orchestrate 提供从构建到生产的整个智能体生命周期的治理优势。
智能体可观测性通过捕获并可视化智能体的遥测数据，实现实时洞察。它与现有工具无缝集成，并遵循行业标准，确保兼容性和易用性。
另一方面，治理通过多步骤的过程来运作。在部署前，智能体会通过 ADK 或 Agent Builder 进行评估，用户可通过明确的自定义问题或文件上传来参与测试。系统随后会计算并展示一系列指标，包括任务完成情况、工具调用准确性以及响应相关性。
一旦对智能体的表现感到满意，它即可进入生产阶段，在该阶段通过持续监控和自动化政策执行来维持最佳性能。
IBM watsonx Orchestrate 的全新智能体可观测性和治理功能，是在管理复杂的多智能体系统方面实现的巨大飞跃。通过增强可见性、提高智能体质量并确保稳健的治理，watsonx Orchestrate 可帮助彻底改变企业充分利用 AI 智能体的方式，最终在规模化提高效率和价值。