现在，使用 Orchestrate 的新智能体治理功能，可以更轻松地管理多智能体系统和维护系统可见性。

传统的监控工具在追踪 AI 智能体时往往显得力不从心。这些智能体不仅需要监控，还需要反馈循环来不断学习和改进。现代 AI 系统的分布式特性使问题进一步复杂化，因此分布式跟踪至关重要。这正是 watsonx Orchestrate 的可观测性功能的用武之地，它利用 OpenTelemetry 和 Traceloop 等标准，为智能体互动和 AI 智能体的健康状况提供全面、实时的洞察分析。

此外，为确保 AI 智能体的质量和有效性，Orchestrate 的治理功能提供了评估指标，如流程完成率、工具调用准确性、响应正确性以及指令遵循情况。这些指标有助于创建受管理的 AI 智能体目录，确保只部署高质量、企业级的 AI 智能体。