借助由 agentic AI 提供支持的 IBM Instana Intelligent Incident Investigation，更快地解决事件

Instana 会实时显示 AI 智能体执行事件调查时的推理和行动，使 SRE 可以监督其思路并验证调查结果。Instana Intelligent Incident Investigation 的早期用户报告说，事件调查速度提升高达 80%。

零客户端 IBM CIO 组织的 Mahesh Billa 表示：“我们很高兴能够使用 Instana 新的 Intelligent Incident Investigation。这有可能使我们的运维团队在创纪录的时间内完成从检测到调查再到修复的整个过程。”