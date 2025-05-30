重塑保险业，实现保费增长和股本回报率

我们很荣幸地分享，IBM 在 HFS Horizons Research 的《2025 年保险服务报告》中被评为市场领导者。这一认可验证了我们的方法，即帮助保险公司不仅适应变化，更引领变化：加速平台现代化、从未开发的数据中释放收入、部署能够带来可衡量投资回报率的 AI、实现无缝的生态系统协作，以及重新定义能够创造竞争优势的服务交付。

保险公司正面临一系列复杂挑战，从数字颠覆和日益严峻的监管压力，到数据管理问题、缺乏标准化，以及对欺诈预防和检测日益增长的担忧。这些压力使得保持竞争力和满足不断上升的客户期望变得越来越困难。

作为唯一一家隶属于主要技术领导者的全球咨询公司，IBM Consulting 通过利用先进的 AI 和基于科学的方法来应对最关键挑战，从而推动高影响力的成果。我们将深厚的行业专业知识与我们的 AI 驱动型交付平台 IBM Consulting Advantage 相结合，为客户带来根本性转型和持久变革。事实上，根据 HFS Horizons 的报告，IBM 通过结合行业专业化平台、端到端转型能力和协同创新模式，使自己脱颖而出。我们正在通过生成式 AI、嵌入式分销、高级分析和生态系统编排，实现遗留系统的现代化并推动业务成果。我们大规模整合咨询、技术和运营的能力，使我们在财产与意外险 (P&C) 以及人寿与年金 (L&A) 险领域都成为值得信赖的转型合作伙伴。