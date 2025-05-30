重塑保险业，实现保费增长和股本回报率

我们很荣幸地分享，IBM 在 HFS Horizons Research 的《2025 年保险服务报告》中被评为市场领导者。这一认可验证了我们的方法，即帮助保险公司不仅适应变化，更引领变化：加速平台现代化、从未开发的数据中释放收入、部署能够带来可衡量投资回报率的 AI、实现无缝的生态系统协作，以及重新定义能够创造竞争优势的服务交付。
保险公司正面临一系列复杂挑战，从数字颠覆和日益严峻的监管压力，到数据管理问题、缺乏标准化，以及对欺诈预防和检测日益增长的担忧。这些压力使得保持竞争力和满足不断上升的客户期望变得越来越困难。
作为唯一一家隶属于主要技术领导者的全球咨询公司，IBM Consulting 通过利用先进的 AI 和基于科学的方法来应对最关键挑战，从而推动高影响力的成果。我们将深厚的行业专业知识与我们的 AI 驱动型交付平台 IBM Consulting Advantage 相结合，为客户带来根本性转型和持久变革。事实上，根据 HFS Horizons 的报告，IBM 通过结合行业专业化平台、端到端转型能力和协同创新模式，使自己脱颖而出。我们正在通过生成式 AI、嵌入式分销、高级分析和生态系统编排，实现遗留系统的现代化并推动业务成果。我们大规模整合咨询、技术和运营的能力，使我们在财产与意外险 (P&C) 以及人寿与年金 (L&A) 险领域都成为值得信赖的转型合作伙伴。
保险业的成功不再由单打独斗的运营模式决定，而是取决于您编排动态、互联生态系统能力。
在 IBM，我们正在引领这一转变，帮助保险公司重新构想其运营方式、在整个价值链中开展协作、转变分销模式并释放盈利性增长。我们专有的 IBM Insurance Services HubTM 加速了核心系统与外部合作伙伴网络及内部系统的集成，实现了保单管理、理赔、联络中心和计费之间的无缝工作流。这种编排水平得益于我们对如何最大化利用数据的理解，从而为客户、智能体和合作伙伴提供集成的、以人为本且具有增值的体验。
AI 和生成式 AI 的集成是保险行业的一个关键趋势，而 IBM 正处于这一转型的前沿。
根据 IBM 商业价值研究院的一项研究，在客户系统中广泛使用生成式 AI 的保险公司，其客户满意度较完全不使用生成式 AI 的保险公司有显著提升，包括留存率高出 14%，净推荐值高出 48%。IBM 的 AI 驱动型解决方案，如 watsonx、认知文档处理和保险洞察平台，已深度融入关键的保险工作流程。从承保、欺诈检测到理赔分类和服务，我们预先训练的 AI 基础模型正在加速决策，为客户带来可衡量的成果。HFS Horizons 指出，IBM 不仅仅是在嵌入 AI 功能，更是在帮助客户实现效率、增长和客户体验方面的实际收益。
鉴于遗留平台现代化仍是许多保险公司的首要任务，IBM 的混合云框架提供了一条务实、低干扰的路径，可将核心保险工作负载现代化、优化并迁移到更敏捷、更安全、可扩展性更强的环境中。
我们正在帮助客户快速取得成效，无论是通过工作流优化还是加速决策，同时确保符合不断变化的安全、风险和监管合规要求。我们还在投资面向未来的技术，例如量子计算，以应对复杂的建模、风险预测和巨灾分析。这些创新为下一代精算能力和企业弹性构建了基础。
IBM 不仅仅是技术和业务流程外包提供商。我们是创新和价值创造伙伴。我们通过智能自动化和数字资产增强人类潜能，共同创建服务模型，帮助财产与意外险 (P&C)、人寿与年金险 (L&A) 以及团体福利保险公司实现未来工作方式的运营。此外，随着我们不断扩大 BPO 能力并扩展与保险科技公司的合作，IBM 始终致力于成为保险公司值得信赖的转型合作伙伴，帮助其应对当今的复杂性和未来的可能性。
保险业正朝着平台生态系统和模块化解决方案的方向发生重大转变，保险公司正在寻求可定制的解决方案来满足特定需求。
我们的保险客户受益于 IBM 与 AWS、Microsoft、Salesforce、Adobe 和 Palo Alto Networks 的战略合作伙伴关系，以及与特定行业平台和领先保险科技公司的合作。这种生态系统方法有助于保险公司更快地将新解决方案推向市场——无论是嵌入式保险、AI 优先的客户体验，还是数字化理赔管理。
HFS Horizons 特别强调了 IBM 在数据和 AI 应用体验方面的领导地位，认可我们致力于帮助保险公司更智能、更快速、更合规地做出决策，从而推动可衡量的业务成果。
未来属于能够利用技术、数据和生态系统，在管理风险和推动盈利性增长的同时，提供卓越体验的组织。让我们携手共建保险业的未来。
HFS Horizons Research 是一家领先的全球研究和咨询公司，通过提供大胆的见解和可操作的策略，帮助财富 500 强企业实现 IT 和业务转型。