利用 IBM watsonx BI 重新定义商业智能

2025 年 7 月 29 日
现已全面推出的 watsonx BI 是一款业务洞察智能体，能够帮助释放数据价值，将其转化为清晰且可执行的洞察，从而推动智能而高效的决策。它插入您已经使用的工具，以提供适合您业务需求的智能答案。
Watsonx BI 不仅仅是一个商业智能工具。它是一个对话洞察分析智能体，可以了解您的业务并提供即时、可操作的洞察分析。只需提出一个问题，它就会分析您的所有数据，以揭示正在发生的事情、为什么它很重要、新兴趋势和未来的可能性。每个响应都是透明的，显示数据源、筛选器、列和底层查询逻辑，这使得洞察分析可解释且值得信赖。
尽管组织可获取的数据量庞大，许多业务团队仍然难以快速提取可执行的洞察。用户在各个工作流程中仍然面临摩擦：仪表板过多、难以管理、且难以及时产生实际价值。经常发生的情况是，仪表板被过多的指标填满，使普通业务用户难以理解和使用。因此，精力被花在整理数据上，而不是利用洞察采取行动。
Watsonx BI 将生成式 AI 的强大功能与受管控的语义模型相结合，以提供一致的企业级洞察分析。通过在集中式语义层中捕捉业务逻辑，它使组织能够定义符合自身独特标准和定义的指标。这确保每个洞察分析都基于您的业务定义（而不是通用的 AI 假设），从而促进团队之间的信任、准确性和一致性。
watsonx BI 通过简化整个洞察分析生成流程，提高数据和分析团队的工作效率。
通过内置的多种数据源连接器，它能够智能地解析元数据，发现数据之间的关系、分类数据类型，并用业务背景丰富数据集。AI 驱动的自动化加速了从数据丰富到指标创建的每一个阶段，减少了人工工作量，使洞察获取更快速、更可靠。
数据管理人员在通过受控建模流程定义业务逻辑和指标方面发挥着关键作用。他们可以根据数据模式手动创建指标，或优化 AI 提供的指标建议，从而确保指标的准确性和可控性。
Watsonx BI 支持精选的大型语言模型，包括 IBM 自有的模型以及其他领先供应商的模型。这使组织能够灵活地将 AI 选择与合规性和治理需求相结合。
Watsonx BI 可无缝集成到现有基础设施中，连接湖仓一体、自动化工作流及报表工具。它可在团队已使用的平台中直接提供上下文洞察，降低采用门槛，并帮助提升数据和技术投资的投资回报率 (ROI)。
Watsonx BI 以互操作性为设计目标，支持开放式、无界面以及嵌入式集成模型。它可以使用来自第三方语义层的指标，并发布自己的指标以供外部数据应用程序重用。借助强大的 API，watsonx BI 还可以嵌入第三方应用程序，从而实现整合、加快部署速度，并在整个生态系统中始终如一地访问可信的洞察分析。
IBM watsonx BI 标志着数据驱动型决策的新时代。它为业务用户提供了一种简单、直观的方式来获取答案，不受复杂分析或仪表板的干扰。借助基于业务逻辑和受控指标的生成式 AI 洞察，Watsonx BI 使各业务部门能够快速、智能地做出决策。
让您的团队不再花时间寻找数据，而是开始基于数据采取行动。深入了解 IBM watsonx BI 如何将您的数据转化为可操作的洞察分析。探索其强大的功能，并立即开始使用它来做出明智、有影响力的决策。