利用 IBM watsonx BI 重新定义商业智能

Watsonx BI 不仅仅是一个商业智能工具。它是一个对话洞察分析智能体，可以了解您的业务并提供即时、可操作的洞察分析。只需提出一个问题，它就会分析您的所有数据，以揭示正在发生的事情、为什么它很重要、新兴趋势和未来的可能性。每个响应都是透明的，显示数据源、筛选器、列和底层查询逻辑，这使得洞察分析可解释且值得信赖。

尽管组织可获取的数据量庞大，许多业务团队仍然难以快速提取可执行的洞察。用户在各个工作流程中仍然面临摩擦：仪表板过多、难以管理、且难以及时产生实际价值。经常发生的情况是，仪表板被过多的指标填满，使普通业务用户难以理解和使用。因此，精力被花在整理数据上，而不是利用洞察采取行动。

Watsonx BI 将生成式 AI 的强大功能与受管控的语义模型相结合，以提供一致的企业级洞察分析。通过在集中式语义层中捕捉业务逻辑，它使组织能够定义符合自身独特标准和定义的指标。这确保每个洞察分析都基于您的业务定义（而不是通用的 AI 假设），从而促进团队之间的信任、准确性和一致性。