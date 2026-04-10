实时设备管理时代已经到来：了解 MaaS360 Smart Device Groups

消除静态移动设备管理中固有的延迟和安全漏洞。
IBM MaaS360 Smart Device Groups 推出了一种动态的设备管理方法，通过自动对设备进行分类，并近乎实时地应用适当的应用程序、策略和配置来实现。
Smart Device Groups 不依赖需要手动更新或预定刷新周期的静态设备组，而是确保设备在属性发生变化时立即收到正确的策略，帮助 IT 团队更高效、更安全地管理端点。
设备属性不断变化：操作系统 (OS) 会在夜间推出更新，设备会在不同位置之间移动，安全事件需要立即隔离，一线工作人员在换班时更换备份设备。然而，大多数移动设备管理 (MDM) 平台依赖按 12 小时或 24 小时固定周期刷新的静态设备组，容易造成了危险的安全缺口：设备运行过时的策略，安全漏洞持续未解决。
管理移动设备群的组织面临传统静态设备组的关键运营挑战：
当安全团队发现受攻击的设备时，手动重新分配组和应用策略可能需要数小时，期间威胁持续活跃，并可能在整个网络中扩散。接收操作系统更新或更改位置的设备可能在数小时内持续违反合规要求，直到下一次预定设备组更新，从而产生审计风险和潜在的监管违规。
Smart Device Groups 持续监控设备属性，并以近乎实时（通常在属性变化后几分钟内）的速度自动重新分类设备。更新的应用程序、策略、OEM 配置和合规规则立即得到应用。
这消除了策略滞后——策略滞后会在传统移动设备管理 (MDM) 环境中造成安全漏洞、合规违规和生产中断。
管理员花费大量宝贵时间手动纠正设备组分配和排除策略应用问题，无法专注于提升业务价值的战略计划。Smart Device Groups 解决了这个效率低下的问题。
Smart Device Groups 利用管理员已经熟悉的 MaaS360 设备搜索界面。这可以：
Smart Device Groups 与传统静态设备组共存，让组织可以在提供最大价值的地方部署动态管理，同时同时为稳定的设备组保留静态设备组。
传统的 MDM 和统一终端管理 (UEM) 平台只有少量静态设备组和手动设备管理工作。IBM Maas360 可以组合硬件、操作系统、用户和自定义元数据中的 40 多个属性。这使得组织能够更精确并且自动对设备进行分类。
Smart Device Groups 使用涵盖四个类别的 40 多种设备属性的任意组合：
这样丰富的属性使设备分类更加精确，能够体现组织独特的运营需求和业务流程。
下面介绍 Smart Device Groups 在 MaaS360 管理门户中的实际应用：
以下三个示例说明了如何改进端点管理、加快设备更新以及消除安全漏洞：
场景：您的组织使用通用基准策略在仓库中维护备份设备。当支持人员为一线工作人员分配备份设备时，手动策略更新会降低工作效率。
Smart Device Groups 解决方案：使用自定义属性“Status.Backup”标记备份设备，并将其分配到仓库组。当支持部门分配设备并将属性更新为“Status: Assigned”时，Smart Device Groups 会自动将其移动至运营组，即时推送角色特定的应用程序和信息亭策略。
业务价值：零接触配置消除了 IT 支持工单，让员工即刻投入工作，将平均生产就绪时间从数小时缩短至数分钟。
下图展示了如何创建智能设备组，以自动执行此预置工作流程：
场景：您的安全团队检测到设备上存在恶意软件，需要立即将其隔离，以防止水平运动，但手动重新分配设备组会导致响应延迟。
Smart Device Groups 解决方案：将设备的“安全状态”自定义属性更新为“已隔离”。Smart Device Groups 会立即将设备移动至受限组，受限组会应用应用程序合规策略，阻止所有应用程序。
业务价值：自动威胁遏制可将事件响应时间从数小时缩短至数分钟，从而最大限度减少潜在损害，帮助在威胁扩散之前遏制威胁。
场景：在不同仓库地点之间移动设备时需要手动更新策略，以应用位置特定的配置、网络设置和操作流程。
Smart Device Groups 解决方案：根据每个设施的序列号范围创建智能设备组。当设备转移位置时，将其序列号添加到目标设施的设备组即可，策略会自动更新。
业务价值：IT 团队无需为数百个地点之间的设备调拨进行手动策略管理，既降低了管理开销，同时可确保策略执行的一致性。
利用 Smart Device Groups，组织可以获得安全性、合规性和工作效率方面的一系列优势：
Smart Device Groups 现已上线，并包含在所有 MaaS360 版本中，全球所有 MaaS360 客户均无需额外付费：
现有 MaaS360 客户可立即通过 MaaS360 控制台使用 Smart Device Groups：
对于正在评估 Maas360 的组织，可通过 30 天免费试用体验 Smart Device Groups 和完整的 MaaS360 平台，无需信用卡。