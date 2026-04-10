实时设备管理时代已经到来：了解 MaaS360 Smart Device Groups

IBM MaaS360 Smart Device Groups 推出了一种动态的设备管理方法，通过自动对设备进行分类，并近乎实时地应用适当的应用程序、策略和配置来实现。

Smart Device Groups 不依赖需要手动更新或预定刷新周期的静态设备组，而是确保设备在属性发生变化时立即收到正确的策略，帮助 IT 团队更高效、更安全地管理端点。