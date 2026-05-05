混合云环境下的 AI 实时上下文

企业级 AI 发展速度迅猛，但多数组织仍难以将其真正部署到生产环境。当企业从 AI 试点探索迈入规模化部署阶段，各类全新挑战也随之显现。

核心问题已不再是系统能否生成结论，而是生成的结论是否可信、能否真正应用于企业业务。同一业务问题会因调取的数据不同、团队术语口径差异、业务底层状态变动，得出截然不同的结果。这类情况普遍存在于当下多数企业环境，也是众多 AI 项目止步于试点、无法实现实际运营的主要原因。