混合云环境下的 AI 实时上下文

依托 watsonx.data 全新上线的上下文、OpenRAG、OpenSearch 功能，以及 Confluent 实时上下文引擎实现，融合开源技术与智能体数据智能，为企业 AI 赋予业务语义、合规管控与实时感知能力。
企业级 AI 发展速度迅猛，但多数组织仍难以将其真正部署到生产环境。当企业从 AI 试点探索迈入规模化部署阶段，各类全新挑战也随之显现。
核心问题已不再是系统能否生成结论，而是生成的结论是否可信、能否真正应用于企业业务。同一业务问题会因调取的数据不同、团队术语口径差异、业务底层状态变动，得出截然不同的结果。这类情况普遍存在于当下多数企业环境，也是众多 AI 项目止步于试点、无法实现实际运营的主要原因。
随着 AI 系统逐步深度融入核心业务流程，企业对其价值诉求也发生了转变。业务决策需要依托实时、精准且经过合规治理的数据，不再依赖人工校验核对。
为了解决这一痛点，IBM 独家为 AI 提供实时上下文能力，对企业最新全域数据及其业务语义，建立统一且受管控的共享认知，并在 AI 进行推理或执行操作时，动态适配访问权限策略。这项能力现已通过 watsonx.data 的上下文功能实现，搭配 Confluent 实时上下文引擎，可覆盖各类混合云环境，依托开源可互通技术与受控数据智能体系提供支撑。
通过接入 Confluent 实时流能力，并在 watsonx.data intelligence 中融入智能体能力，watsonx.data 已从混合开放湖仓一体架构升级为可跨分布式数据财产提供上下文服务的综合平台。它为 AI 系统提供了统一的企业数据调用范式，串联数据、业务语义、合规管控与实时信号，让 AI 能够清晰感知业务全貌并稳定运行。
watsonx.data 与 Confluent 携手合作，依托企业内部往往彼此割裂的四项能力，持续为 AI 提供全新上下文。
watsonx.data 的上下文能力可支持 AI 系统在分布式环境中，访问结构化与非结构化、流动态与静态的各类相关信息并执行对应操作，无需进行数据集中汇总。目录与元数据能力进一步支撑跨环境的数据探查与整理工作，确保 AI 智能体随时可以获取所需的准确数据。
watsonx.data 上的 OpenRAG 是一套端到端解决方案，可将企业非结构化数据转化为 AI 系统能够调用的知识。通过整合 Docling 文档处理、OpenSearch 混合检索以及 Langflow 智能体编排能力，它可以将原始文档转化为智能体所需的可信上下文，为各项任务匹配对应信息，跨多数据源开展推理，并依托实际业务运行逻辑生成合规响应。最终可实现答案精准度提升、价值实现周期缩短，让 AI 以企业最核心的数据资产为根基
Confluent 数据流平台与实时上下文引擎，可持续将企业数据流转化为适配 AI 使用的结构化上下文，并通过模型上下文协议 (MCP) 向智能体或应用程序开放调用。该托管服务可替代团队以往为打通流数据与 AI 而自建的定制化基础设施，内置身份认证、基于角色的访问控制、审计日志与合规管控能力。AI 系统将转变为事件驱动模式，基于反映业务实时状态的数据进行推理，而非依赖可能已经过时的数据快照。
这可以减少为 AI 进行数据准备的时间与人力投入，同时保障业务决策贴合最新的业务运行状态。
想要让 AI 做出合理决策，不能只单纯调取数据，还需要按照企业的数据定义与管控规则完成数据解读。AI 实时上下文可在系统进行推理和执行操作的同时，统一套用共享数据定义、数据质量标识、数据溯源及合规管控规则。这能够保障输出结果遵循统一标准、严格执行管控策略，同时贴合企业实际业务运行模式。当四项能力在运行状态下协同配合时，AI 系统能够获取更完整、更实时的企业数据全局视图。
以一套负责处理供应链异常的 AI 系统为例。要做出合理处置，系统必须理解多系统间库存指标的统一定义，按照业务规则划分优先级，遵守合规管控策略，并在业务中断发生时及时响应。
依托实时上下文能力，系统可基于共享定义对联邦数据进行推理，在运行时执行管控策略，并整合发货延迟、需求波动等实时业务信号。业务决策能够贴合实时现状与业务目标，减少人工校验环节，在环境变动时实现更快速、更可靠的响应处置。
企业数据分布在云端、本地系统、SaaS 应用程序及业务数据库中，经过多年投入与合规规范逐步成型。依赖数据集中汇总的传统方式，往往会增加成本与架构复杂度，还会产生业务延迟，也无法解决跨系统数据统一解读的难题。
watsonx.data 上下文能力将数据访问、实时流处理、语义理解与合规管控整合至同一套系统中。如此一来，便可在不迁移原始数据的前提下，跨各类环境统一采用业务上下文规则。
这将帮助组织专注于数据价值的高效挖掘，让系统运行全程保持统一数据释义、规范策略执行以及实时状态感知。
随着 AI 系统在核心业务流程中承担更多职能，企业对其价值诉求也随之改变。系统不再局限于生成简单结论，还需要自主筛选适配数据、完成精准解读，并在执行操作前判断行为是否合理合规。
这套底层能力同时也为数据管理提供更完善的智能体式AI 实现路径。在 watsonx.data 中，IBM 现已提供覆盖数据整合、智能分析与数据管理的智能体能力，配备专为数据工程、数据溯源、数据质量及运维场景打造的智能体、功能组件与工具。数据整合、问题修复、溯源分析、工作负载调度等任务均可实现自动化，让数据使用方不仅能够精准解读数据，还可直接依据数据开展业务操作。最终在同一业务流程内，实现从数据解读到业务执行的闭环转变，无需每一步都依赖人工介入。
AI 实时上下文是保障这一模式平稳落地的核心支撑。它为系统提供在业务约束内执行操作所需的全部信息，突破零散独立用例的局限，推动 AI 在企业范围内规模化采用。