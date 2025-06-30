我们近期以 IBM® watsonx Orchestrate 中最全面的自主智能体AI 功能组合，开启了企业生产力的新时代，该产品旨在实现跨系统、工作流和团队的实际工作自动化。今天，我们很高兴地宣布这些功能现已全面上线。

作为此次发布的一部分，IBM 正在向 watsonx Orchestrate Agent Catalog 中新增可投入生产的预构建销售和采购智能体。watsonx 销售智能体和watsonx 采购智能体包含在所有 watsonx Orchestrate 标准版和高级版订阅中，配备了特定领域的专业知识、内置集成以及可直接使用的工具，助力团队加速自动化进程，更快实现业务成果。

我们还通过全面推出 watsonx Orchestrate 中的 Agent Builder 和 Flow Builder，让构建和扩展您自己的智能体变得前所未有的简单。这两个零代码环境可供业务用户在几分钟内创建并部署自定义智能体和工作流程。无论您是想从预构建的智能体开始，还是根据您的确切需求定制智能体，您现在都拥有快速、精确地实现自动化的工具。Orchestrate 支持完整的智能体生命周期，从构建、管理到治理全流程。我们非常高兴地宣布 Agent Analytics 现已全面上线，使构建器能够在智能体构建过程中直接监控智能体验性能并调试智能体执行情况。

此外，我们使用 AI Gateway 提供全方位的模型选择，使您能够在 watsonx Orchestrate 中构建 AI 智能体时自带模型或使用 IBM 的 Granite 模型。现已全面上线的 AI Gateway 使您能够使用最适合任务的大语言模型 (LLM)，无论是为特定业务领域构建的自定义 LLM 模型，还是其他外部 LLM。