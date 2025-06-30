2025 年 6 月 30 日
我们近期以 IBM® watsonx Orchestrate 中最全面的自主智能体AI 功能组合，开启了企业生产力的新时代，该产品旨在实现跨系统、工作流和团队的实际工作自动化。今天，我们很高兴地宣布这些功能现已全面上线。
作为此次发布的一部分，IBM 正在向 watsonx Orchestrate Agent Catalog 中新增可投入生产的预构建销售和采购智能体。watsonx 销售智能体和watsonx 采购智能体包含在所有 watsonx Orchestrate 标准版和高级版订阅中，配备了特定领域的专业知识、内置集成以及可直接使用的工具，助力团队加速自动化进程，更快实现业务成果。
我们还通过全面推出 watsonx Orchestrate 中的 Agent Builder 和 Flow Builder，让构建和扩展您自己的智能体变得前所未有的简单。这两个零代码环境可供业务用户在几分钟内创建并部署自定义智能体和工作流程。无论您是想从预构建的智能体开始，还是根据您的确切需求定制智能体，您现在都拥有快速、精确地实现自动化的工具。Orchestrate 支持完整的智能体生命周期，从构建、管理到治理全流程。我们非常高兴地宣布 Agent Analytics 现已全面上线，使构建器能够在智能体构建过程中直接监控智能体验性能并调试智能体执行情况。
此外，我们使用 AI Gateway 提供全方位的模型选择，使您能够在 watsonx Orchestrate 中构建 AI 智能体时自带模型或使用 IBM 的 Granite 模型。现已全面上线的 AI Gateway 使您能够使用最适合任务的大语言模型 (LLM)，无论是为特定业务领域构建的自定义 LLM 模型，还是其他外部 LLM。
采购团队正面临日益增长的压力，需要在降低成本、控制风险、加快响应速度的同时，还要在多个割裂的系统之间协同工作。IBM® watsonx 采购智能体现已全面上市，旨在实现整个采购生命周期的核心流程自动化，使团队能够专注于战略影响。
销售团队常常因追踪错误线索、在多个工具之间切换，以及从分散的系统和数据源中拼凑信息而浪费宝贵时间。IBM® watsonx 销售智能体现已在 watsonx Orchestrate 的 Agent Catalog 中全面上线，旨在简化销售周期的每一个阶段：从潜在客户开发与调研，到互动与执行，让销售人员专注于拓展销售机会和达成交易。watsonx 销售智能体包括一组专为最耗时且关键的销售流程（如潜在客户开发、销售赋能和机会管理）打造的专业预构建智能体。
虽然预构建智能体能带来立竿见影的效果，但我们深知每个企业都是独一无二的。IBM® watsonx Orchestrate 中的 Agent Builder 和 Flow Builder 功能，使您能够快速轻松地扩展预构建智能体的功能，或创建符合您业务需求的专属智能体，这两项功能现已全面上线。
Agent Builder 采用简洁框架，大幅简化 AI 智能体的创建与配置流程。通过知识、工具和准则规范对智能体进行深度定制，全面掌控其运行逻辑。在统一平台无缝整合第三方智能体与 Orchestrate 原生智能体，实现跨部门协同运作。Orchestrate 提供了一组用于构建工具的功能。在 Orchestrate 中构建智能体时，您可以通过以下方式添加工具：从 MCP 服务器上传工具、在低代码的 Flow Builder 环境中从零开始构建新流程，或从 watsonx Orchestrate 的预构建工具和智能体目录中选择现成工具。
Orchestrate 支持完整的智能体生命周期，从构建、管理到治理全流程。在 Orchestrate 中，构建器可以访问 Agent Analytics析，以监控智能体性能并深入查看各个智能体的指标这使得构建器能够在智能体构建环境中直接评估智能体并调试智能体执行情况。
此外，我们使用 AI Gateway 提供全方位的模型选择，使您能够在 watsonx Orchestrate 中构建 AI 智能体时自带模型或使用 IBM 的 Granite 模型。现已全面上线的 AI Gateway 使您能够使用最适合任务的大语言模型 (LLM)，无论是为特定业务领域构建的自定义 LLM 模型，还是其他外部 LLM。
现在，Agent Catalog 中提供了更多预构建智能体，以及强大的工具支持自定义或创建专属智能体，现在正是开启您的人工智能编排之旅的最佳时机。watsonx Orchestrate 使您能够跨工作流、系统和团队协调智能体，以便能够更快速地实现关键环节的自动化。
通过预构建的销售和采购智能体加快您的生产周期，从今天开始编排人工智能，以简化决策、减少人工操作并加速实现成果。随着您的业务发展，watsonx 可与您无缝扩展。
通过协调推动业务发展的智能体，让 AI 真正投入应用。