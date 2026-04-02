勒索软件已侵入您的对象存储，请验证干净数据，并放心执行恢复操作

Elastio 推出针对 IBM Cloud Object Storage 的深度对象检测支持功能。该解决方案将亟需的确定性勒索软件检测能力与可验证恢复机制，直接应用于数据层。
对象存储已成为现代企业的基础。IBM Cloud Object Storage 支持生产工作负载、AI 训练数据、监管档案和任务关键型系统的备份。它具备高持久性、可全球访问，同时也正因勒索软件技术的不断升级而日益成为攻击目标。
现代勒索软件攻击很少依赖快速、公开的加密。相反，攻击者会悄然行动。只要凭据被泄露，他们就能获得Object Storage的写入权限，并随着时间逐步损坏数据。这些缓慢、低量级的变化通常会逃避基于异常的检测并混合到正常活动中。
当触发警报时，勒索软件已经嵌入到数据中。与此同时，勒索软件与敲诈攻击活动持续加速，而涉及被盗凭证的数据泄露事件，其检测与遏制所需的时间也变得更长。
结果是一个常见但危险的差距：组织通常要等到事件升级后才能确认哪些数据是干净的。
IBM Cloud Object Storage 提供企业级的耐用性、可扩展性、不可篡改性和访问治理。这些功能非常重要，但它们不能检查对象内容。
在现代勒索软件事件中，这种区别至关重要。安全与恢复团队需要一个明确答案：哪些数据是安全未受感染的，恢复工作应从何处启动？
深度对象检测通过在 IBM Cloud Object Storage 内部直接检查对象，弥补了数据完整性方面的防护缺口。该服务作为 IBM Cloud Catalog 的集成选项，由 Elastio 提供，能够现场扫描数据——无需更改存储架构或工作负载。
该检测引擎由 Elastio 提供技术支持，可对文件内容、结构及加密行为进行分析。该检测引擎基于发布时的最新威胁情报，已针对 12300 种勒索软件家族及 10000 个变种完成训练，并会持续更新，以识别新型及此前未出现过的勒索软件特征与威胁。每个对象都会针对已知勒索软件系列（正常或已入侵）获得清晰、确定性的检测结果，准确率高达 99.995%，无需推理或猜测。
深度对象检测技术通过提供即时清晰的研判结果与可靠的恢复方案，实现了事件响应流程的现代化升级。所有对象都会经过扫描、分类并添加时间戳，以此验证干净数据、精准识别受感染资产，检测结果将直接同步至 SIEM 和 SOC 工具。
通过从历史版本中精准定位上一次已知的干净状态，恢复工作可从一个可审计的时间点启动，而非依靠猜测。检测到威胁时，团队可立即了解受影响的内容、攻击开始的时间以及可在何处进行安全恢复。同时，随着恢复和取证的进行，隔离和工作流将包含受影响的数据。
Elastio 经过精心设计，可与新的或现有的 IBM Cloud Object Storage 解决方案无缝集成。扫描为自主管理模式，并在对象存储内部执行。这意味着：
覆盖范围涵盖生产数据、复制数据以及备份和归档工作量——将勒索软件保护直接扩展到数据层。
《IBM 数据泄露成本报告》发现，攻击或泄露给组织带来的成本继续上升。公有云存储泄露事件往往会造成极高的平均事件损失，与此同时，勒索软件的潜伏时间也在持续延长。企业不能再只在系统发生故障后才验证数据完整性。勒索软件攻击不再依赖嘈杂的高速加密技术。今天的攻击者悄悄地渗透。
IBM X-Force 2026年威胁情报指数显示，活跃的勒索软件和勒索组织同比激增 49％，攻击者越来越多地使用自动化和 AI 来扩大运营规模。同时，涉及被盗凭据的数据泄露事件，其检测与遏制耗时比以往任何时候都要更长。
只需一组被盗凭证，攻击者便可获取对象存储桶的写入权限，并在数天甚至数周内缓慢加密数据。这些微小的增量变化会逃避基于异常的检测并混入正常活动。当警报触发时，勒索软件已经嵌入到数据中。
借助 IBM Cloud Object Storage 和 Elastio 的结合，组织可获得 IBM Cloud Object Storage 原生环境中此前不具备的全新能力。
它是对定义所有勒索软件事件的关键问题（哪些数据是干净的，以及从哪里开始恢复）提供可验证答案的解决方案。
Elastio for IBM Cloud Object Storage 解决方案现已正式推出，安全团队可在自身环境中对确定性检测与可验证恢复能力进行评估测试。
如需技术简报和概念验证，请立即联系 IBM—Elastio 销售和技术专家。
Elastio 为云环境提供网络存储保护。其平台可检查实时数据、复制数据和备份数据是否存在零日勒索软件、内部威胁和恶意软件，并提供跨云和混合环境的可验证恢复功能。Elastio 服务于企业及受监管行业客户，这类客户需要将安全管控能力延伸至数据层。