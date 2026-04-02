勒索软件已侵入您的对象存储，请验证干净数据，并放心执行恢复操作

现代勒索软件攻击很少依赖快速、公开的加密。相反，攻击者会悄然行动。只要凭据被泄露，他们就能获得Object Storage的写入权限，并随着时间逐步损坏数据。这些缓慢、低量级的变化通常会逃避基于异常的检测并混合到正常活动中。

当触发警报时，勒索软件已经嵌入到数据中。与此同时，勒索软件与敲诈攻击活动持续加速，而涉及被盗凭证的数据泄露事件，其检测与遏制所需的时间也变得更长。

结果是一个常见但危险的差距：组织通常要等到事件升级后才能确认哪些数据是干净的。