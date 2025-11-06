从原型到生产：Langflow 和 IBM watsonx Orchestrate 简化智能体式工作流
将 Langflow 整合到 watsonx Orchestrate 中，为企业级 AI 智能体的快速部署铺平道路。快速构建、安全部署、自信扩展。
开源 AI 工具使开发者能够以前所未有的速度进行原型开发，但大多数智能体从未投入生产环境。团队可以构建出令人印象深刻的演示，但在安全扩展、集成工作流以及满足企业级需求时，往往会碰壁。
开发者会问：“在生产环境中，我该在哪里安全运行原型？”，以及“如何更深入地利用智能体式工作流和 LLM？”问题不在于创新，而在于部署。
当前，从开源原型开发到构建可靠、合规且可扩展的企业级系统，尚缺乏无缝衔接的路径。随着开源技术应用的爆发式增长，AI 团队在最关键环节遭遇瓶颈：如何将创意转化为可投入生产环境的解决方案。
我们弥合了这一鸿沟，为开发者提供从原型到企业级部署所需的基础设施与工作流，且无需任何妥协。
此版本能够消除开源原型开发与企业级部署之间的鸿沟：
此次发布标志着 AI 智能体生命周期的重大进步：Langflow 与 watsonx Orchestrate 实现无缝集成，为开发者、IT 和业务团队构建从沙盒环境到规模化部署的统一安全管道。
Langflow 让开发者能够轻松通过可视化界面构建 RAG 应用与智能体，在本地进行实验并快速迭代。开发者对其生态系统本就熟悉，这使其成为工具链的自然延伸，而此次集成更解锁了更精细的微调与调试能力。
您在 Langflow 中构建的任何成果，都会成为 watsonx Orchestrate 平台中立即可用的工具，既可单独使用也能与企业现有技能组合。这形成了强大的工具互操作性层，使得基于 Langflow 开发的组件能够无缝融入更广泛的工作流程与跨领域自动化体系。
当需要规模化部署时，Orchestrate 提供企业级运行环境，可安全运行 Langflow 构建的智能体，全面集成单点登录 (SSO)、基于角色的访问控制 (RBAC)、审计追踪与流程编排功能。业务用户获得可直连 Workday、Salesforce 及 Slack 等系统的无代码界面，而 IT 部门仍保持对治理与合规的集中管控。
Langflow 和 watsonx Orchestrate 不仅能提高技术效率，还能提高业务敏捷性，缩短实现价值的时间，减少重复劳动，确保 AI 创新可安全、大规模地投入生产。