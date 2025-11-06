从原型到生产：Langflow 和 IBM watsonx Orchestrate 简化智能体式工作流

开发者会问：“在生产环境中，我该在哪里安全运行原型？”，以及“如何更深入地利用智能体式工作流和 LLM？”问题不在于创新，而在于部署。

当前，从开源原型开发到构建可靠、合规且可扩展的企业级系统，尚缺乏无缝衔接的路径。随着开源技术应用的爆发式增长，AI 团队在最关键环节遭遇瓶颈：如何将创意转化为可投入生产环境的解决方案。

我们弥合了这一鸿沟，为开发者提供从原型到企业级部署所需的基础设施与工作流，且无需任何妥协。