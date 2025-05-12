IBM 针对 IBM Cloud 上的 VMware Cloud Foundation 新客户，扩展并优化支持计划与激励政策

2025 年 5 月 12 日
两项关键更新和增强功能的摘要：
随着企业寻求采用混合云和 AI 来提升敏捷性并安全地推动变革，VMware Cloud Foundation (VCF) 在打包和定价方面的最新变化，正促使他们重新评估如何以更简化和更具成本效益的方式，在未来更高效地使用 VMware。
由于许多任务关键型工作量分布在本地和云，这可能会对数据的存储位置、访问方式以及确保信任所需的安全性和治理带来障碍，尤其是在使用生成式 AI 时。对于希望制定工作量部署策略的组织，特别是针对关键的虚拟化中台和后台工作量，无论其数字化转型处于哪个阶段，寻找契合需求的管理选项都至关重要，以便抓住未来机遇并实现预期成果。
IBM Cloud 提供 VMware 的旗舰产品 VMware Cloud Foundation (VCF)，并配备多种部署选项，涵盖 IBM 全托管或自管模式，以满足单租户和多租户工作量的需求。
我们完全由 IBM 管理的 VMware Cloud Foundation as a Service (VCFaaS) 旨在将您的 VMware 工作量迁移到云并实现现代化。IBM Cloud 会处理底层 VMware 基础设施的配置、容量管理、监控、修补、升级和安全性，因此组织可以专注于业务运营，而不是在资源、时间和后端管理方面投入大量资金。
完全托管的 VCFaaS 提供以下部署选项：1) 单租户部署，适用于对隔离性和专用基础设施有更高要求的场景；或 2) 多租户共享基础设施部署，适用于具有竞争力的入门级定价和按需使用模式。
IBM Cloud 还提供客户自管的 VCF，具备完整的虚拟化管理程序访问权限，可还原本地管理 VMware 工作量的使用体验，使客户能够在利用云端经济优势的同时，继续使用现有的技能、工具和流程。
使用安全、灵活的云实现 VMware 工作量的现代化，3 年内实现 201% 的投资回报率3。由 IBM 委托 Forrester Consulting 开展的《2024 年总经济影响 (TEI) 研究》表明，通过将 VMware 工作量迁移至 IBM Cloud，受访客户组成的综合性组织在 3 年内可实现近 600 万美元的现值收益。借助 IBM Cloud，您可以从数百种硬件配置文件中进行选择，并自行、通过 IBM Cloud 或系统集成商管理 VMware 环境。ActivTrades、Movius 和 Harry Rosen 等客户使用 IBM Cloud 进行 VMware 工作量迁移和管理之旅。
通过使用 VCF，您可以从各种定价选项中进行选择，包括按需（每小时）、预留（每月）以及 1 年和 3 年承诺期限使用。VCFaaS 多租户解决方案提供了云中 VMware 基础设施最低的入门价格之一，起价低于每月 200 美元4，并可根据您的业务需求灵活扩展。新功能包括在这个超灵活、完全由 IBM 管理的平台上实现灾难恢复和高可用性。
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脚注：