IBM 针对 IBM Cloud 上的 VMware Cloud Foundation 新客户，扩展并优化支持计划与激励政策

人工智能 计算和服务器 IT 自动化

2025 年 5 月 12 日

作者

Manish Aggarwal

Director of Product Management, VMWare and Z

IBM Cloud

两项关键更新和增强功能的摘要：

  • 新客户特价，有效期截至 2025 年 12 月 31 日：根据为了使用 VMware 产品迁移到 IBM Cloud 的工作量的价值，获得高达 20% 的迁移云积分 1，并可使用价值 1,000 美元的积分试用 VCF as a Service。 2
  • Bridge2Cloud 计划适用于特定帐户，专为具备明确迁移时间表的企业帐户提供混合云过渡期订阅支持，助力本地工作量平稳过渡至 IBM Cloud 平台。

随着企业寻求采用混合云和 AI 来提升敏捷性并安全地推动变革，VMware Cloud Foundation (VCF) 在打包和定价方面的最新变化，正促使他们重新评估如何以更简化和更具成本效益的方式，在未来更高效地使用 VMware。

由于许多任务关键型工作量分布在本地和云，这可能会对数据的存储位置、访问方式以及确保信任所需的安全性和治理带来障碍，尤其是在使用生成式 AI 时。对于希望制定工作量部署策略的组织，特别是针对关键的虚拟化中台和后台工作量，无论其数字化转型处于哪个阶段，寻找契合需求的管理选项都至关重要，以便抓住未来机遇并实现预期成果。

IBM Cloud 上的 VMware Cloud Foundation

IBM Cloud 提供 VMware 的旗舰产品 VMware Cloud Foundation (VCF)，并配备多种部署选项，涵盖 IBM 全托管或自管模式，以满足单租户和多租户工作量的需求。

我们完全由 IBM 管理的 VMware Cloud Foundation as a Service (VCFaaS) 旨在将您的 VMware 工作量迁移到云并实现现代化。IBM Cloud 会处理底层 VMware 基础设施的配置、容量管理、监控、修补、升级和安全性，因此组织可以专注于业务运营，而不是在资源、时间和后端管理方面投入大量资金。

完全托管的 VCFaaS 提供以下部署选项：1) 单租户部署，适用于对隔离性和专用基础设施有更高要求的场景；或 2) 多租户共享基础设施部署，适用于具有竞争力的入门级定价和按需使用模式。

IBM Cloud 还提供客户自管的 VCF，具备完整的虚拟化管理程序访问权限，可还原本地管理 VMware 工作量的使用体验，使客户能够在利用云端经济优势的同时，继续使用现有的技能、工具和流程。

可扩展、安全的创新，三年内投资回报率有望达到 201%

使用安全、灵活的云实现 VMware 工作量的现代化，3 年内实现 201% 的投资回报率3。由 IBM 委托 Forrester Consulting 开展的《2024 年总经济影响 (TEI) 研究》表明，通过将 VMware 工作量迁移至 IBM Cloud，受访客户组成的综合性组织在 3 年内可实现近 600 万美元的现值收益。借助 IBM Cloud，您可以从数百种硬件配置文件中进行选择，并自行、通过 IBM Cloud 或系统集成商管理 VMware 环境。ActivTradesMoviusHarry Rosen 等客户使用 IBM Cloud 进行 VMware 工作量迁移和管理之旅。

灵活计费，采购更方便

通过使用 VCF，您可以从各种定价选项中进行选择，包括按需（每小时）、预留（每月）以及 1 年和 3 年承诺期限使用。VCFaaS 多租户解决方案提供了云中 VMware 基础设施最低的入门价格之一，起价低于每月 200 美元4，并可根据您的业务需求灵活扩展。新功能包括在这个超灵活、完全由 IBM 管理的平台上实现灾难恢复高可用性

IBM Cloud 上的 VCF 新客户优惠将持续至 2025 年 12 月 31 日

  • 迁移并节省：根据迁移至 IBM Cloud 的 VMware 工作量价值，可获得高达 20% 的迁移云积分奖励。1S
  • 试用：免费试用 VCF as a Service（VCF 即服务），您将获得 1000 美元积分3，用于抵扣符合条件的使用费用。
  • Bridge2Cloud：该计划旨在为计划将 VMware 工作量迁移至 IBM Cloud 的客户提供灵活且低阻力的迁移路径。这包括迁移期间的内部订阅和支持。

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脚注：

  1. 迁移积分仅适用于 IBM Cloud 上 VMware 解决方案的新客户。此迁移积分优惠有效期至 2025 年 12 月 31 日。积分金额最高可达客户符合条件的支出金额的 20%。迁移积分仅适用于 IBM Cloud Paygo、订阅和 Enterprise 节省计划帐户类型。
  2. IBM Cloud 为 IBM Cloud for VCF as a Service 新客户提供价值 1000 美元的限时促销积分。体验完全托管的 VMware 平台与高度可用、可扩展的 VMware 解决方案（即服务）相结合的优势。IBM Cloud for VCF as a Service 提供按需（每小时）和预留（每月）计费选项。从将促销码应用于帐户之日起，积分有效期为 45 天，可用于抵扣您对 IBM Cloud for VCF as a Service 的计量消费费用。此优惠可供 IBM Cloud 客户使用，并可用于 VCF as a Service 的单租户和多租户消费模型。
  3. 起始价格：单台虚拟机（24x7 全天候运行，配备 1 个 vCPU、1 GB 内存和 20 GB vSAN 存储）及一台 Efficiency Network Edge 服务器的保留使用费，约为每月 127 美元。所有价格均包含 VCF 许可证，这些许可证内置于 IBM Cloud for VMware Cloud Foundation as a Service 平台中。本页所示价格适用于达拉斯（美国）区域，可能会有变动。
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