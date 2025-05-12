IBM 针对 IBM Cloud 上的 VMware Cloud Foundation 新客户，扩展并优化支持计划与激励政策

IBM Cloud 提供 VMware 的旗舰产品 VMware Cloud Foundation (VCF)，并配备多种部署选项，涵盖 IBM 全托管或自管模式，以满足单租户和多租户工作量的需求。

我们完全由 IBM 管理的 VMware Cloud Foundation as a Service (VCFaaS) 旨在将您的 VMware 工作量迁移到云并实现现代化。IBM Cloud 会处理底层 VMware 基础设施的配置、容量管理、监控、修补、升级和安全性，因此组织可以专注于业务运营，而不是在资源、时间和后端管理方面投入大量资金。

完全托管的 VCFaaS 提供以下部署选项：1) 单租户部署，适用于对隔离性和专用基础设施有更高要求的场景；或 2) 多租户共享基础设施部署，适用于具有竞争力的入门级定价和按需使用模式。

IBM Cloud 还提供客户自管的 VCF，具备完整的虚拟化管理程序访问权限，可还原本地管理 VMware 工作量的使用体验，使客户能够在利用云端经济优势的同时，继续使用现有的技能、工具和流程。