全面提升您的数据体验：PostgreSQL 17 现已在 IBM Cloud 上线

PostgreSQL 版本 17 现已在 IBM Cloud 上线。最新版本的 IBM Cloud Databases for PostgreSQL，全球最先进的开源关系数据库，继续其创新传统，在其坚实的基础上不断发展。

PostgreSQL 17 引入了新功能，以增强性能、可扩展性、安全性和开发人员的工作效率。应用程序性能改进包括优化的内存管理、更快的查询执行速度以及批量操作加速。这将彻底改变游戏规则，助您实现性能质的飞跃、轻松扩展架构以及开发效率倍增

借助 IBM Cloud 强大的扩展和插件生态系统，PostgreSQL 17 可助力客户轻松构建并高效管理复杂的高性能应用程序，同时持续增强海量数据处理能力。