全面提升您的数据体验：PostgreSQL 17 现已在 IBM Cloud 上线

2025 年 5 月 16 日
PostgreSQL 版本 17 现已在 IBM Cloud 上线。最新版本的 IBM Cloud Databases for PostgreSQL，全球最先进的开源关系数据库，继续其创新传统，在其坚实的基础上不断发展。
PostgreSQL 17 引入了新功能，以增强性能、可扩展性、安全性和开发人员的工作效率。应用程序性能改进包括优化的内存管理、更快的查询执行速度以及批量操作加速。这将彻底改变游戏规则，助您实现性能质的飞跃、轻松扩展架构以及开发效率倍增
借助 IBM Cloud 强大的扩展和插件生态系统，PostgreSQL 17 可助力客户轻松构建并高效管理复杂的高性能应用程序，同时持续增强海量数据处理能力。
PostgreSQL 17 在数据库运营的各个方面显著改进了性能。此版本更新新增查询规划与执行优化、并行查询处理能力大幅增强，以及对于特定工作量类型的针对性优化，从而实现查询速度显著提升与资源消耗有效降低。
PostgreSQL 17 继续专注于提升开发者体验，带来了全新和改进的功能。此版本包括用于常见数据操作任务的新内置函数、对现有 SQL 语法的优化以提升可读性和表达能力，以及对扩展生态系统的增强，从而提供更广泛的专业功能访问。有关新功能的完整列表，请参阅手册。
此外，客户可以继续访问强大的 IBM Cloud 整合，例如用于提供可观测性的 IBM Cloud Monitoring 和 IBM Log Analysis、以及用于加密密钥管理的 IBM Key Protect for IBM Cloud 和 IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services。
IBM 持续为该服务提供全自动和自动化的更新，例如安全补丁和小版本升级。我们还将确保您的部署保持稳定和安全，并通过所有集成的解决方案，使您的 PostgreSQL 数据库实例具备企业级就绪能力。
IBM Cloud Databases for PostgreSQL 数据库实例部署为高可用性配置，具有异步复制和 99.99% 正常运行时间 SLA。
客户只需连接到单个数据库端点，IBM 会自动管理可用性区域之间的故障转移。此外，IBM Cloud Databases for PostgreSQL 提供了通过在同一区域或跨区域部署只读副本，实现 PostgreSQL 实例水平扩展的能力。IBM Cloud Databases 提供 Auto-Scaling 功能、按小时计费，以及独立的磁盘、RAM 和 vCPU 扩展。这些功能显著提升了针对应用工作量进行数据库容量配置的精细化程度。
IBM Cloud Databases for PostgreSQL 客户现在可以为高可用性只读副本添加备用簇。请参阅文档以了解更多信息。
为了满足客户对 AI 功能的强烈需求，IBM Cloud Databases for PostgreSQL 战略性地通过 PGVector 整合了矢量数据支持。客户可将矢量搜索直接嵌入到 PostgreSQL 中，并以较为简单的架构构建尖端的 AI 应用程序，从而显著加快开发和部署速度。结合这一优势，IBM Cloud Databases for PostgreSQL 支持的多种扩展进一步拓宽了该平台在各种应用场景中的适用性。
如果您是第一次使用 PostgreSQL，查看 PostgreSQL 17 参考手册是个不错的主意。您现在可以申领 IBM Cloud Databases for PostgreSQL 专属 250 美元积分（有效期 30 天），名额有限，先到先得。