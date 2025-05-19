使用 IBM Turbonomic 优化 VMware 和 OpenShift 环境

人工智能 计算和服务器 IT 自动化

2025 年 5 月 19 日

作者

Simer Singh

Product Manager - Turbonomic

作为应用资源管理 (ARM) 领域的领先解决方案，Turbonomic 很高兴宣布与 Red Hat OpenShift Virtualization 实现最新集成。

Turbonomic 是应用资源管理 (ARM) 领域的领先解决方案，采用分层式、应用驱动的管理方法，能够持续分析应用程序的资源需求，并生成全自动化操作指令，从而确保应用始终获得维持性能所需的资源供给。OpenShift 是一个值得信赖、全面且一致的平台，旨在扩展以满足当今虚拟化工作量的需求。OpenShift 虚拟化允许客户通过 OpenShift 的 Kubernetes 基础，在云原生范式下运行和管理其虚拟机。

Turbonomic 可观测性可帮助组织切实可行地了解 OpenShift Virtualization 平台的虚拟机工作量的资源利用率、性能和成本，同时还支持用户采取建议的措施来最大限度地提高基础设施资源利用率并增强应用程序性能。

解决 3 个关键挑战：

许多企业在管理混合工作量时面临以下挑战：

  • Turbonomic 支持 OpenShift 平台中的容器工作量，但不支持虚拟机工作量。
  • 许多拥有基于虚拟机工作量的客户希望迁移到 OpenShift，以托管容器和虚拟机工作量。而正在寻找替代平台来托管虚拟机的 VMware 客户，也可以将其现有的虚拟机资产迁移到 OpenShift 上。
  • 借助这一全新 Turbonomic 增强功能，我们现在还支持虚拟机工作量/应用程序。只有 Turbonomic Application Resource Management (ARM) 同时支持 VMware 和 OpenShift 平台。

Turbonomic 带来的 4 个主要优点

基于实时和历史应用程序需求，Turbonomic 在正确的时间建议最佳操作，以确保应用程序准确获得执行所需的信息。它使用户能够：

  • 智能调整大小：提供正确调整虚拟机和容器大小的操作。
  • 防止节点出现瓶颈：确保连续投放，避免节点拥堵。
  • 动态资源扩展：根据资源需求进行横向扩展或缩减，以确保性能而不会过度配置。
  • 主动规划：根据当前和未来使用情况生成规划，准确预测未来需求。

用例：3 个实际应用

  • VMware 客户可以移动其现有虚拟机资产到 OpenShift，Turbonomic 可以在 OpenShift 上提供类似的优化和 DRS 的功能。
  • 未来，客户可以利用 Turbonomic 制定将现有 VMware 资产迁移到 OpenShift 平台的计划，并且用户将虚拟机无缝迁移到 OpenShift。
  • 对于希望在 OpenShift 虚拟化平台上运行虚拟机工作量的客户，Turbonomic 可为 OpenShift 提供 ARM 功能和类似 DRS 的功能，以便有效管理虚拟机工作量。

优化 VMware 环境，确保应用程序最佳性能，同时降低成本

IBM Turbonomic 提供全面的解决方案，可智能地管理应用程序、匹配资源供应与需求，并确保性能。借助持续计算资源分配、虚拟机规格优化、容量管理和跨簇优化等功能，Turbonomic 能将您的数据中心转变为一个更高效、更具生产力的环境。了解 IBM Turbonomic 如何帮助您实现更好的业务成果以及虚拟机管理程序和云之间的无缝过渡。

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