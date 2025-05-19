使用 IBM Turbonomic 优化 VMware 和 OpenShift 环境

作为应用资源管理 (ARM) 领域的领先解决方案，Turbonomic 很高兴宣布与 Red Hat OpenShift Virtualization 实现最新集成。

Turbonomic 是应用资源管理 (ARM) 领域的领先解决方案，采用分层式、应用驱动的管理方法，能够持续分析应用程序的资源需求，并生成全自动化操作指令，从而确保应用始终获得维持性能所需的资源供给。OpenShift 是一个值得信赖、全面且一致的平台，旨在扩展以满足当今虚拟化工作量的需求。OpenShift 虚拟化允许客户通过 OpenShift 的 Kubernetes 基础，在云原生范式下运行和管理其虚拟机。

Turbonomic 可观测性可帮助组织切实可行地了解 OpenShift Virtualization 平台的虚拟机工作量的资源利用率、性能和成本，同时还支持用户采取建议的措施来最大限度地提高基础设施资源利用率并增强应用程序性能。