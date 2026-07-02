利用 IBM Watsonx.governance 优化 AI 用例准入

IBM 将在 watsonx.governance 平台推出 AI 用例准入优化全新功能，该能力旨在帮助企业简化 AI 项目申报受理流程，加快合规可控的负责任 AI 落地进程。通过结合自然语言交互、语义相似性分析和自动化治理工作流，该功能帮助企业减少上线摩擦、提高提交质量、早期识别风险并更高效地扩展 AI 治理。

随着企业大规模部署生成式 AI、机器学习以及自主智能体 AI 系统，治理团队需要处理的 AI 项目、评审工作与合规文档编制需求正持续激增。大量 AI 项目申报材料无法清晰对齐企业战略目标，也未明确界定业务成果、预期收益，或是缺少完整佐证材料，这会造成合规评审流程延误，同时推高整体运营成本。

企业虽看好 AI 价值，但仅 16% 的 AI 项目能在全公司规模化落地。与此同时，IBM 商业价值研究院调研*显示：一家营收 200 亿美元的企业，每年因 AI 不合规问题损失约 1.4 亿美元，其中半数损失直接源于 AI 治理缺失。各企业还预计，到 2030 年管理的 AI 资产数量几乎是目前的四倍。

想要合规、规模化落地 AI，企业需要更高效的流程：统一归集 AI 项目、在前期嵌入治理规范，并在开发深入前提前识别风险。