利用 IBM Watsonx.governance 优化 AI 用例准入

IBM watsonx.governance Use Case Onboarding Optimization 依托自然语言交互、相似度智能比对与标准化治理提交流程，帮助企业简化 AI 业务用例的申报受理全流程。
IBM 将在 watsonx.governance 平台推出 AI 用例准入优化全新功能，该能力旨在帮助企业简化 AI 项目申报受理流程，加快合规可控的负责任 AI 落地进程。通过结合自然语言交互、语义相似性分析和自动化治理工作流，该功能帮助企业减少上线摩擦、提高提交质量、早期识别风险并更高效地扩展 AI 治理。
随着企业大规模部署生成式 AI、机器学习以及自主智能体 AI 系统，治理团队需要处理的 AI 项目、评审工作与合规文档编制需求正持续激增。大量 AI 项目申报材料无法清晰对齐企业战略目标，也未明确界定业务成果、预期收益，或是缺少完整佐证材料，这会造成合规评审流程延误，同时推高整体运营成本。
企业虽看好 AI 价值，但仅 16% 的 AI 项目能在全公司规模化落地。与此同时，IBM 商业价值研究院调研*显示：一家营收 200 亿美元的企业，每年因 AI 不合规问题损失约 1.4 亿美元，其中半数损失直接源于 AI 治理缺失。各企业还预计，到 2030 年管理的 AI 资产数量几乎是目前的四倍。
想要合规、规模化落地 AI，企业需要更高效的流程：统一归集 AI 项目、在前期嵌入治理规范，并在开发深入前提前识别风险。
管控工作必须在 AI 审批、部署与规模化落地前，就纳入企业整体治理规范。
但多数企业的 AI 用例申报流程，仍依靠人工操作，效率低下。治理团队需耗费大量时间补全缺失申报资料，往往要经过数日甚至数周初审，风险评估工作才能正式启动。评审决策时常缺少完整参考依据：缺少同类项目历史、现存风险台账以及全企业统一治理规范作为支撑。
这一瓶颈并不会降低风险，而是将其移动到更隐蔽的位置。企业需要一套可规模化落地的方案，统一归集各类 AI 项目、前置嵌入治理规则，并在项目深度开发前提前识别潜在风险。
IBM watsonx.governance Use Case Onboarding Optimization 可简化 AI 项目的归集、比对流程，并自动生成治理评审所需材料。业务用户可通过自然语言描述待立项 AI 项目，watsonx.governance 会针对性引导提问、补齐缺失信息，并自动生成标准化申报材料。
用户可通过 Slack 等常用协同工具，或直接在 watsonx.governance 平台内发起申报，既降低操作门槛，又能保证完整、规范地归集 AI 项目信息。
无论用户通过 Slack 渠道还是直接在 watsonx.governance 平台操作，这套交互体验都弱化了传统合规填表的繁琐感，更像自然对话沟通。最终实现更高效的项目申报流程，提升各部门申报参与度，大幅削减人工行政工作量。
随着 AI 采用率在各业务部门不断扩大，不同的团队经常提出类似的用例。治理团队无法查看历史申报记录，会重复评审内容重合的 AI 项目；同时业务用户也无从知晓已有同类项目正在推进。
Use Case Onboarding Optimization 的核心是语义相似性分析。该解决方案将新提交的申请与之前导入的用例进行比较，以识别已知的模式、相关举措及类似的风险特征。
watsonx.governance 不局限于关键词匹配，而是通过解析项目上下文与业务意图，智能检索高度相似的 AI 立项项目。该功能可帮助治理团队识别重复立项项目、复用已成型的治理规范、统一治理执行标准，并减少重复评审工作。
有效的 AI 治理取决于在系统投入生产之前识别风险。
相似性分析为团队进行风险评论提供了更有力的起点。watsonx.governance 自动推送同类参考用例与成熟治理模板，助力团队提前识别潜在风险，同时优化申报材料的流转审批效率。
AI 用例提交后，watsonx.governance 可从公平性、隐私、合规、法务及运营五大维度识别项目潜在风险。识别出的各类风险可直接接入现有治理流程，开展评审与风险评估。分析人员无需从零填写空白申报表单，系统会预先加载相关项目背景信息，让工作人员能专注研判风险、管控措施与合规落地方案。
随着 AI 环境变得日益复杂，早期风险识别变得越来越重要。IBM 商业价值研究院调研显示：AI 项目散乱、管控可视性差的企业，相比 AI 项目管理有序的企业，营收提升幅度低 22%、营业利润提升幅度低 19%、生产效率增幅低 17%。
借助工具提前识别、评估风险，治理团队既能强化全流程监管，又不会给 AI 落地新增流程堵点。
衡量 AI 治理是否有效，要看治理体系能否顺畅融入日常 AI 落地流程，而非企业制定了多少条制度规范。
IBM watsonx.governance Use Case Onboarding Optimization 可帮助企业加快 AI 项目立项落地、提升申报材料完整度、减少重复治理工作，并在项目全生命周期早期识别风险。业务用户可用自然语言描述待立项 AI 项目，watsonx.governance 会自动匹配已有同类项目、推送对应治理规范，并生成标准化申报材料供评审使用。
平台会分析已完成准入的历史 AI 项目间的相似特征，企业可借此提炼标准化治理范式、复用成熟的风险与管控框架，统一所有 AI 项目的评估标准。治理团队无需耗费大量精力收集基础信息、重复审核同类申报材料，能够将工作重心放在高价值的风险研判与治理决策上。
随着 AI 的普及加速，治理体系必须做到更易用、更易规模化部署，且能便捷嵌入企业现有工作流程。Use Case Onboarding Optimization 将 AI 治理申报从纯人工流程升级为智能化准入体系，融合自然语言交互、相似项目语义分析与自动化能力，助力企业高效完成从 AI 创意构思到合规落地的全流程，同时全程保障过程透明、权责清晰并保留人工终审权限。