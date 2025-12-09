通过 IBM watsonx.governance Enterprise Governance Accelerator 实现规模化 AI 的可操作化信任
watsonx.governance 企业治理加速器是一套全新的能力组合，专注于在完整 AI 生命周期中实施治理并优化负责任技术评估，并高度重视透明度、问责与信任。
watsonx.governance 企业治理加速器是一套全新的能力组合，专注于在完整 AI 生命周期中实施治理并优化负责任技术评估，并高度重视透明度、问责与信任。
使用孤立工具管理 AI 治理会产生盲点并延缓应用进程。为了从实验阶段迈向企业级 AI 规模化，组织需要一个能够建立信任、确保合规并加速创新的统一框架。
在 watsonx.governance Enterprise Governance Accelerator 中，您将发现三项核心功能：
受治理的 AI 资产 目录 与自动化上架：通过自动化审批工作流，创建涵盖数据、模型、智能体、 应用程序 及流程的 AI 资产受治理清单。这能够强化策略控制，并确保每项 AI 计划从起始阶段即符合规范。
受治理的使用请求与内置评估：标准化资产复用审批流程，并运用于负责任技术及合规就绪度的集成评估——确保每个步骤皆具备可审计性。
统一洞察仪表板：管理层可清晰掌握风险水平、策略 遵循度 与模型性能，从而做出数据驱动的治理决策。
这些功能直接转化为实际业务影响。当前组织如何在其 AI 项目中应用企业治理加速器？
该加速器帮助组织自信地 规模化 AI 并 达成 可量化影响：
作为可信与负责任的 AI 领域的全球领导者，IBM 凭借数十年经验帮助企业治理数据、管理 风险 并构建透明的 AI 系统。 由风险、合规与诚信团队管理的 IBM 综合治理方法，确保规模化实现符合伦理、安全且合规的 AI。
探索企业治理加速器如何助您将信任转化为新的差异化优势。
了解更多关于 IBM watsonx.governance 的信息