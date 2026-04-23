OpenSearch 是一款基于 Apache Lucene 构建的分布式搜索与分析引擎，采用 Apache 2.0 开源协议。该项目由 Linux 基金会托管，并由广泛的开源社区共同推动持续演进，其中包括 IBM 在内的多家机构也持续为其提供重要的开发贡献。

随着 OpenSearch 集成至 watsonx.data，企业可借助统一且可扩展的检索引擎，驱动企业搜索体验、分析工作流及 AI 应用落地。

此次发布同时也是 OpenRAG 的关键组成部分。OpenRAG 是 IBM 近期推出的开放式智能体检索框架，旨在将企业知识安全、可规模化地转化为 AI 可依赖的上下文信息。OpenRAG 将三类业界领先的开源技术整合为一个可组合的基础架构，帮助企业对接各类知识来源，高效处理复杂文档，并实现智能体 AI 工作流的编排与协同运行。OpenSearch 提供高性能检索层，是支撑上述系统实现的关键基础能力。

随着企业数据与 AI 应用规模持续扩大，搜索能力正变得日益关键。