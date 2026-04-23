OpenSearch 是一款基于 Apache Lucene 构建的分布式搜索与分析引擎，采用 Apache 2.0 开源协议。该项目由 Linux 基金会托管，并由广泛的开源社区共同推动持续演进，其中包括 IBM 在内的多家机构也持续为其提供重要的开发贡献。
随着 OpenSearch 集成至 watsonx.data，企业可借助统一且可扩展的检索引擎，驱动企业搜索体验、分析工作流及 AI 应用落地。
此次发布同时也是 OpenRAG 的关键组成部分。OpenRAG 是 IBM 近期推出的开放式智能体检索框架，旨在将企业知识安全、可规模化地转化为 AI 可依赖的上下文信息。OpenRAG 将三类业界领先的开源技术整合为一个可组合的基础架构，帮助企业对接各类知识来源，高效处理复杂文档，并实现智能体 AI 工作流的编排与协同运行。OpenSearch 提供高性能检索层，是支撑上述系统实现的关键基础能力。
随着企业数据与 AI 应用规模持续扩大，搜索能力正变得日益关键。
搜索长期以来是企业数据访问的核心能力，但随着数据规模增长与 AI 加速普及，其重要性正在持续上升。
员工期望在企业系统中获得与网页搜索类似的快速、直观体验。与此同时，现代 AI 系统也依赖高质量检索来获取信息，从而生成有价值的答案与洞察。
随着企业数据日益复杂，其来源已覆盖数据库、文件系统、SaaS 应用以及各类数据平台，并同时包含结构化、半结构化与非结构化等多种数据形态。在此背景下，如何将这些多源异构数据整合到一个可在大规模环境中实现索引、检索与分析的统一系统，成为企业面临的核心挑战。
这意味着需要融合精准关键词匹配与语义理解能力，而这正是传统搜索方案难以实现的能力，也是 OpenSearch 的核心价值所在。
随着 OpenSearch 已集成至 watsonx.data，团队可在数据平台内直接启用高级搜索能力。
OpenSearch 支持多种互补的检索方式：
这些能力共同提升了从企业知识发现到 AI 驱动应用等多类工作负载的搜索质量。
OpenSearch 已迅速成为全球应用最广泛的开源搜索引擎之一，拥有快速增长的社区生态与数亿级全球下载量。
通过将 OpenSearch 引入 watsonx.data，IBM 将开源的灵活性与企业级部署所需的运维能力相结合，使企业在享受开放、可扩展搜索引擎能力的同时，也获得支撑关键任务工作负载所必需的治理、安全与集成能力。
借助 watsonx.data 上的 OpenSearch，IBM 正在帮助企业释放数据价值，通过统一开放数据平台驱动搜索、分析与 AI 应用能力。