OpenRAG on watsonx.data：将 AI 建立在受治理的企业知识基础上

现已正式面市的 OpenRAG on watsonx.data 为团队提供了开箱即用的智能体式 RAG 解决方案，可将非结构化数据转化为可搜索的企业知识。领先企业已将其应用于采购、税务和内部知识等用例。
AI 智能体和应用程序的价值，取决于它们能够访问、解读和应用的知识。无论您是搜索内部知识的员工、解决客户问题的支持团队，还是审阅复杂文档的税务团队，这都是持续存在的挑战。而这些工作流所需的知识，几乎总是分散在不同的文档、格式和系统之中。
OpenRAG on watsonx.data 能连接内容已有的存储位置，如 Google Drive、Microsoft OneDrive 和 AWS S3，并适用于常见的文件类型，包括 PDF、图像、PowerPoint 文件和 Excel 文件。由此，OpenRAG 会准备好这些内容，使其可被搜索，并在恰当的时机提供正确的信息。
实际上，这意味着帮助团队跨越那些常常阻碍原始内容支持实用 AI 应用程序的障碍：
“税务部门处理的文件数量庞大，往往超过一百万份，涵盖 Excel、Word 和 PDF 等格式，”安永税务技术服务负责人 Chris Aiken 表示，“如今，大量工作依赖于税务部门人工搜索这些文件来找到正确信息。我们对 OpenRAG 感到兴奋，因为它可以帮助让这一庞大的语料库对 AI 智能体变得可搜索且可操作。通过 MCP 将 OpenRAG 纳入我们的 EY.ai GTP 智能层，我们看到了为智能体提供所需上下文的机会，使其能够更有效地定位、摄取和推理相关信息，以支持复杂的税务相关请求。”
watsonx.data 上的 OpenRAG 旨在为各类企业工作流中的 AI 应用程序提供动力：
“我们对 OpenRAG 支持航天机构内部知识搜索的潜力感到兴奋，这些团队需要从海量文档集合中找到可信信息，”DiGi ONE 首席执行官 Andrea Di Donato 表示，“首要价值在于帮助用户更快获取所需知识，随着时间的推移，我们看到将其扩展到更技术性用例的潜力，包括与发射相关的文档。”
IBM 团队也在内部应用 OpenRAG，帮助使企业知识更易于搜索和使用。例如，在采购领域，团队在进入谈判前通常需要审查分散在多个系统中的合同、供应商信息和财务文件。
“OpenRAG 帮助我们加速关键用例中对话体验所需的工作，”IBM 企业技术平台首席信息官 Matt Lyteson 表示，“IBM 采购团队过去常常依赖人工审查过往合同，翻阅多个系统中的数百页文件，难以快速为谈判做好准备。借助 OpenRAG，我们正迈向统一的对话体验，将合同条款、供应商背景和财务文件汇集于一处。这一转变将帮助在几分钟内而非几小时内获取关键洞察，显著减少人工工作量，让采购专业人员有更多时间专注于高层次谈判。”
RAG 的核心目的是让 AI 模型能够访问其训练数据之外的信息。RAG 帮助 AI 应用程序在生成答案之前检索相关信息，而不是仅依赖模型已有的知识。
在典型的 RAG 流程中，数据被摄取、拆分成更小的块、建立索引并变得可搜索。当用户提出问题时，系统会搜索该索引，检索一组有限的相关块，并将其传递给模型以立即生成答案。
当相关信息容易查找且包含在少数来源中时，这种方法对于简单直接的问题通常很有效。但它也给单一的检索步骤带来了巨大压力。如果搜索遗漏了重要上下文，或只检索到部分答案，模型仍会基于不完整的信息生成响应。AI 系统还需要足够的上下文来理解这些信息的含义、与任务的关系以及是否需要额外的证据。
企业工作流通常需要的不仅仅是单次查找。用户经常会提出需要解读、分步骤、跨多个来源搜索并对照不同证据进行核查的问题。在这些情况下，检索不应是推理开始前的一个静态步骤。它应当成为推理过程本身的一部分。
借助 OpenRAG，AI 智能体可以决定如何处理任务，根据需要搜索和检索，优化查询，调用工具，并在响应前验证是否有足够的信息。OpenRAG 不是依赖固定的“检索-生成”模式，而是让检索适应问题的复杂性。
对于构建 AI 智能体和其他基于知识的应用程序的团队来说，这意味着更可靠的 AI 输出。
CrushBank 首席技术官 David Tan 表示：“在我们的测试中，watsonx.data 上的 OpenRAG 在解决传统 RAG 最棘手的问题之一方面表现要好得多：随着语料库的增长，保持检索的完整性。传统方法在处理几千份文档时效果不错，但当文档数量达到数万或数十万时，准确性会急剧下降——而对于合同、工单和采购订单这类文档，遗漏一份相关文件就可能极大地改变答案。OpenRAG 在该规模下能够呈现出更完整的结果集，为我们打造开箱即用的 AI 体验奠定了更坚实的基础。”
watsonx.data 上的 OpenRAG 为团队提供了一种开箱即用的方式，用来构建智能体式 RAG 工作流，而无需自行组装和运维基础架构。它基于 IBM 的开源 OpenRAG 框架，将三种强大的开源技术整合到一个技术栈中：
借助 watsonx.data 上的 OpenRAG，用户可以：
在此基础上，OpenRAG 帮助团队准备、索引和编排跨企业内容的检索，具体方式如下：
这种方法为团队提供了一条从原始内容到智能体式 RAG 的更快捷路径，使他们能将更少精力花在管理技术栈上，将更多时间用于构建能有效利用企业知识的 AI 应用程序。
JSR 公司 MI 计划总经理 Tomoki Nagai 表示：“我们的内部知识库包含带有化学式的高技术性文档，并且文档涵盖多种语言，不限于英语。OpenRAG 的早期价值在于，我们看到它如何处理这些专业知识，帮助团队更有效地跨信息查找和推理。”
生产级 RAG 需要一个受治理、安全且运维就绪的基础。watsonx.data 是 IBM 的混合开放数据平台，可为 AI 提供实时上下文，帮助组织以 AI 系统所需的业务含义、治理与信任，让结构化和非结构化数据可用。
借助 watsonx.data 上的 OpenRAG，团队可以将 AI 建立在受治理的企业知识基础上，同时依赖所需的控制措施来管理访问、保护数据，并在使用量增长时以更高的可见性运营 AI 工作流。它还将摄取、索引、检索和编排的基础设施打包成开箱即用的体验，从而降低了运行智能体式 RAG 的运维负担。
watsonx.data 上的 OpenRAG 现已在 IBM Cloud 上正式面市，并将于 6 月 24 日提供本地部署。
参加我们即将举办的网络研讨会，进一步了解如何构建智能体式 RAG 工作流，将企业知识转化为 AI 可以在响应前搜索、推理和验证的有意义上下文。