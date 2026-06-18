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OpenRAG on watsonx.data：将 AI 建立在受治理的企业知识基础上

现已正式面市的 OpenRAG on watsonx.data 为团队提供了开箱即用的智能体式 RAG 解决方案，可将非结构化数据转化为可搜索的企业知识。领先企业已将其应用于采购、税务和内部知识等用例。

发布日期 2026年6月18日

AI 智能体和应用程序的价值，取决于它们能够访问、解读和应用的知识。无论您是搜索内部知识的员工、解决客户问题的支持团队，还是审阅复杂文档的税务团队，这都是持续存在的挑战。而这些工作流所需的知识，几乎总是分散在不同的文档、格式和系统之中。 

OpenRAG on watsonx.data 能连接内容已有的存储位置，如 Google Drive、Microsoft OneDrive 和 AWS S3，并适用于常见的文件类型，包括 PDF、图像、PowerPoint 文件和 Excel 文件。由此，OpenRAG 会准备好这些内容，使其可被搜索，并在恰当的时机提供正确的信息。 

实际上，这意味着帮助团队跨越那些常常阻碍原始内容支持实用 AI 应用程序的障碍：

  • 更快实现有据可依的 AI：将摄取、索引、检索和编排打包成开箱即用的体验，watsonx.data 上的 OpenRAG 无需从头组装和管理 RAG 技术栈，即可使非结构化数据为 AI 智能体所用。
  • 规模化的企业知识：大多数组织已拥有其智能体所需的信息，但这些信息分散于不同文档、系统和格式中。watsonx.data 上的 OpenRAG 帮助团队更有效地搜索这些分散知识，并用正确的信息来支撑更快实现有据可依的 AI 响应。
  • 更可靠的 AI 输出：智能体不再依赖单一的检索步骤，而是可以通过理解意图、决定何时搜索、跨步骤优化上下文以及在需要时使用工具，采取更具适应性的方法。
  • 内置安全与治理：利用内置的安全、合规和隔离功能，而非跨不同策略和运营模式的供应商拼凑控制措施。 

“税务部门处理的文件数量庞大，往往超过一百万份，涵盖 Excel、Word 和 PDF 等格式，”安永税务技术服务负责人 Chris Aiken 表示，“如今，大量工作依赖于税务部门人工搜索这些文件来找到正确信息。我们对 OpenRAG 感到兴奋，因为它可以帮助让这一庞大的语料库对 AI 智能体变得可搜索且可操作。通过 MCP 将 OpenRAG 纳入我们的 EY.ai GTP 智能层，我们看到了为智能体提供所需上下文的机会，使其能够更有效地定位、摄取和推理相关信息，以支持复杂的税务相关请求。”

让企业知识在 AI 工作流中可用

watsonx.data 上的 OpenRAG 旨在为各类企业工作流中的 AI 应用程序提供动力：

  • 内部知识助手可以帮助员工跨文档、幻灯片和业务内容进行搜索，以获得更完整的答案。
  • 客户支持助手可以检索相关的产品文档、知识文章和案例历史，帮助解决问题。
  • 销售助手可以整合来自 CRM 数据、通话记录和笔记的客户上下文，创建更有用的会议简报。
  • 特定领域的智能体可以跨政策、表格、程序和记录进行推理，支持合规、运营或财务等领域的任务。

“我们对 OpenRAG 支持航天机构内部知识搜索的潜力感到兴奋，这些团队需要从海量文档集合中找到可信信息，”DiGi ONE 首席执行官 Andrea Di Donato 表示，“首要价值在于帮助用户更快获取所需知识，随着时间的推移，我们看到将其扩展到更技术性用例的潜力，包括与发射相关的文档。”

IBM 团队也在内部应用 OpenRAG，帮助使企业知识更易于搜索和使用。例如，在采购领域，团队在进入谈判前通常需要审查分散在多个系统中的合同、供应商信息和财务文件。 

“OpenRAG 帮助我们加速关键用例中对话体验所需的工作，”IBM 企业技术平台首席信息官 Matt Lyteson 表示，“IBM 采购团队过去常常依赖人工审查过往合同，翻阅多个系统中的数百页文件，难以快速为谈判做好准备。借助 OpenRAG，我们正迈向统一的对话体验，将合同条款、供应商背景和财务文件汇集于一处。这一转变将帮助在几分钟内而非几小时内获取关键洞察，显著减少人工工作量，让采购专业人员有更多时间专注于高层次谈判。”

从传统 RAG 到智能体式检索

RAG 的核心目的是让 AI 模型能够访问其训练数据之外的信息。RAG 帮助 AI 应用程序在生成答案之前检索相关信息，而不是仅依赖模型已有的知识。

在典型的 RAG 流程中，数据被摄取、拆分成更小的块、建立索引并变得可搜索。当用户提出问题时，系统会搜索该索引，检索一组有限的相关块，并将其传递给模型以立即生成答案。  

当相关信息容易查找且包含在少数来源中时，这种方法对于简单直接的问题通常很有效。但它也给单一的检索步骤带来了巨大压力。如果搜索遗漏了重要上下文，或只检索到部分答案，模型仍会基于不完整的信息生成响应。AI 系统还需要足够的上下文来理解这些信息的含义、与任务的关系以及是否需要额外的证据。

企业工作流通常需要的不仅仅是单次查找。用户经常会提出需要解读、分步骤、跨多个来源搜索并对照不同证据进行核查的问题。在这些情况下，检索不应是推理开始前的一个静态步骤。它应当成为推理过程本身的一部分。 

借助 OpenRAG，AI 智能体可以决定如何处理任务，根据需要搜索和检索，优化查询，调用工具，并在响应前验证是否有足够的信息。OpenRAG 不是依赖固定的“检索-生成”模式，而是让检索适应问题的复杂性。

图表展示传统 RAG 系统与 watsonx.data 上智能体式 RAG 差异

对于构建 AI 智能体和其他基于知识的应用程序的团队来说，这意味着更可靠的 AI 输出。

CrushBank 首席技术官 David Tan 表示：“在我们的测试中，watsonx.data 上的 OpenRAG 在解决传统 RAG 最棘手的问题之一方面表现要好得多：随着语料库的增长，保持检索的完整性。传统方法在处理几千份文档时效果不错，但当文档数量达到数万或数十万时，准确性会急剧下降——而对于合同、工单和采购订单这类文档，遗漏一份相关文件就可能极大地改变答案。OpenRAG 在该规模下能够呈现出更完整的结果集，为我们打造开箱即用的 AI 体验奠定了更坚实的基础。” 

面向智能体式 RAG 的开箱即用技术栈

watsonx.data 上的 OpenRAG 为团队提供了一种开箱即用的方式，用来构建智能体式 RAG 工作流，而无需自行组装和运维基础架构。它基于 IBM 的开源 OpenRAG 框架，将三种强大的开源技术整合到一个技术栈中：

  • 用于文档摄取和准备的 Docling
  • 用于混合搜索和检索的 OpenSearch
  • 用于智能体编排的 Langflow 

借助 watsonx.data 上的 OpenRAG，用户可以：

  • 连接内容已有的知识源，包括 IBM Cloud Object Store、Google Drive、Microsoft SharePoint 和 OneDrive 以及 AWS S3。
  • 跨常见文件类型工作，包括 PDF、图像、PowerPoint 文件和 Excel 文件。
  • 选择适合其用例的 AI 模型，包括来自 OpenAI 和 Anthropic 的前沿模型，或通过 watsonx.ai 可用的模型。 

在此基础上，OpenRAG 帮助团队准备、索引和编排跨企业内容的检索，具体方式如下：

  • 通过转换文件并保留重要的结构和上下文，为 AI 准备内容。
  • 将内容拆分为可用的块并建立索引，以便智能体能够搜索和检索正确的信息。
  • 提供一种可视化的方式，来塑造智能体在响应前如何搜索、推理、使用工具和进行验证。 

这种方法为团队提供了一条从原始内容到智能体式 RAG 的更快捷路径，使他们能将更少精力花在管理技术栈上，将更多时间用于构建能有效利用企业知识的 AI 应用程序。

JSR 公司 MI 计划总经理 Tomoki Nagai 表示：“我们的内部知识库包含带有化学式的高技术性文档，并且文档涵盖多种语言，不限于英语。OpenRAG 的早期价值在于，我们看到它如何处理这些专业知识，帮助团队更有效地跨信息查找和推理。” 

为 watsonx.data 上的生产环境而构建

生产级 RAG 需要一个受治理、安全且运维就绪的基础。watsonx.data 是 IBM 的混合开放数据平台，可为 AI 提供实时上下文，帮助组织以 AI 系统所需的业务含义、治理与信任，让结构化和非结构化数据可用。

借助 watsonx.data 上的 OpenRAG，团队可以将 AI 建立在受治理的企业知识基础上，同时依赖所需的控制措施来管理访问、保护数据，并在使用量增长时以更高的可见性运营 AI 工作流。它还将摄取、索引、检索和编排的基础设施打包成开箱即用的体验，从而降低了运行智能体式 RAG 的运维负担。 

开始使用 watsonx.data 上的 OpenRAG

watsonx.data 上的 OpenRAG 现已在 IBM Cloud 上正式面市，并将于 6 月 24 日提供本地部署。

参加我们即将举办的网络研讨会，进一步了解如何构建智能体式 RAG 工作流，将企业知识转化为 AI 可以在响应前搜索、推理和验证的有意义上下文。 

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