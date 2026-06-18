OpenRAG on watsonx.data：将 AI 建立在受治理的企业知识基础上

AI 智能体和应用程序的价值，取决于它们能够访问、解读和应用的知识。无论您是搜索内部知识的员工、解决客户问题的支持团队，还是审阅复杂文档的税务团队，这都是持续存在的挑战。而这些工作流所需的知识，几乎总是分散在不同的文档、格式和系统之中。

OpenRAG on watsonx.data 能连接内容已有的存储位置，如 Google Drive、Microsoft OneDrive 和 AWS S3，并适用于常见的文件类型，包括 PDF、图像、PowerPoint 文件和 Excel 文件。由此，OpenRAG 会准备好这些内容，使其可被搜索，并在恰当的时机提供正确的信息。

实际上，这意味着帮助团队跨越那些常常阻碍原始内容支持实用 AI 应用程序的障碍：

更快实现有据可依的 AI：将摄取、索引、检索和编排打包成开箱即用的体验，watsonx.data 上的 OpenRAG 无需从头组装和管理 RAG 技术栈，即可使非结构化数据为 AI 智能体所用。

规模化的企业知识：大多数组织已拥有其智能体所需的信息，但这些信息分散于不同文档、系统和格式中。watsonx.data 上的 OpenRAG 帮助团队更有效地搜索这些分散知识，并用正确的信息来支撑更快实现有据可依的 AI 响应。

更可靠的 AI 输出：智能体不再依赖单一的检索步骤，而是可以通过理解意图、决定何时搜索、跨步骤优化上下文以及在需要时使用工具，采取更具适应性的方法。

内置安全与治理：利用内置的安全、合规和隔离功能，而非跨不同策略和运营模式的供应商拼凑控制措施。

“税务部门处理的文件数量庞大，往往超过一百万份，涵盖 Excel、Word 和 PDF 等格式，”安永税务技术服务负责人 Chris Aiken 表示，“如今，大量工作依赖于税务部门人工搜索这些文件来找到正确信息。我们对 OpenRAG 感到兴奋，因为它可以帮助让这一庞大的语料库对 AI 智能体变得可搜索且可操作。通过 MCP 将 OpenRAG 纳入我们的 EY.ai GTP 智能层，我们看到了为智能体提供所需上下文的机会，使其能够更有效地定位、摄取和推理相关信息，以支持复杂的税务相关请求。”