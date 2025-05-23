IBM 的 OpenPages 即服务：现已在悉尼上线

IBM® OpenPages® as a Service 现已在悉尼数据中心全面运行，为用户提供对其数据和工作负载物理位置的增强控制与灵活性。通过在悉尼更接近最终用户的位置托管数据，此部署显著减少了网络延迟，带来更快的响应时间和改进的整体性能。

此发展是 IBM Cloud 持续扩展努力的关键部分，旨在提供满足客户不断变化需求的本地化云解决方案。IBM Cloud 的此次扩展符合 IBM 的战略，即为客户提供在其选择的云平台和区域运行的治理、风险与合规 (GRC) 解决方案，进一步推进我们对云服务提供商中立性的承诺。