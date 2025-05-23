IBM 的 OpenPages 即服务：现已在悉尼上线

人工智能 计算和服务器 IT 自动化

2025 年 5 月 23 日

作者

Abhishek Yadav

Program Director, OpenPages, SPSS Statistics

IBM Core Software

Christopher Delaure

Principal Product Manager - OpenPages

IBM

IBM® OpenPages® as a Service 现已在悉尼数据中心全面运行，为用户提供对其数据和工作负载物理位置的增强控制与灵活性。通过在悉尼更接近最终用户的位置托管数据，此部署显著减少了网络延迟，带来更快的响应时间和改进的整体性能。

此发展是 IBM Cloud 持续扩展努力的关键部分，旨在提供满足客户不断变化需求的本地化云解决方案。IBM Cloud 的此次扩展符合 IBM 的战略，即为客户提供在其选择的云平台和区域运行的治理、风险与合规 (GRC) 解决方案，进一步推进我们对云服务提供商中立性的承诺。

什么是 OpenPages as a Service？

IBM OpenPages as a Service 为组织提供强大而灵活的 GRC 平台，无需承担与自行管理相关的复杂性和成本。它让企业能够专注于在云环境中有效地管理风险和合规义务。通过集成先进的 AI 功能、完善用户界面元素并扩展语言和技术支持，为组织提供应对当今数据驱动世界中复杂的监管和风险挑战所需的工具。

位于悉尼的 IBM Cloud 上 OpenPages as a Service 的优势：

  1. 降低延迟并提高性能：通过接近本地数据中心，缩短了物理距离，确保可缩短响应时间。
  2. 遵守当地法规：符合地区法律和合规要求。
  3. 本地数据访问与留存：确保数据在本地基础设施内的可用性与存储。
  4. 本地部署，全球扩展：支持本地部署，并具备全球扩展能力。
  5. 完整的 IBM 生态系统：与全面的 IBM 技术产品系列无缝集成。

为什么选择 IBM OpenPages？

IBM OpenPages 是一款由 AI 驱动、高度可扩展的 GRC 解决方案，可通过 IBM Cloud Pak for Data 在云端运行，也可以作为 SaaS 在 AWS 上提供。它支持组织将孤立的风险管理功能集中至单一环境中，以帮助企业识别、管理和报告风险与监管合规。三大主要优势：

  1. 将 watsonx AI 功能与我们广泛的合作伙伴网络的深厚专业知识相结合，支持风险与合规专业人士做出更智能、数据驱动的决策并简化风险管理与合规管理。
  2. 通过使用内置平台能力进行配置，降低成本并简化运营，最大限度地减少或消除定制开发的需求。
  3. 利用先进的内置商业智能和协作数据调整，提供更可靠、更一致的报告结果。

立即释放 IBM OpenPages 的能力

立即释放 IBM OpenPages as a Service 的能力。我们的文档将指导您完成初始步骤。如需了解它如何能为您的组织产生优势，请联系您当地的 IBM 代表或合作伙伴。

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