去年 11 月，IBM 宣布在 watsonx.data intelligence 中扩展 OpenLineage 支持，使客户能够导入并消费采用 OpenLineage 格式的血缘事件。该功能将血缘覆盖范围延伸至外部系统。

随着本次更新，IBM 完成闭环：watsonx.data 和 watsonx.data integration 现在可在执行时生成 OpenLineage 事件，并由 watsonx.data intelligence 进行消费。

由此形成基于社区驱动规范的“生产者-消费者”模型。IBM 不再通过内部血缘格式紧密耦合产品，而是通过 OpenLineage——一个专为跨厂商、跨工具互操作性设计的共享标准——实现产品间的协同。

这一选择至关重要。