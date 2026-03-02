此次发布标志着 IBM 在构建可互操作血缘方案上迈出关键一步：IBM 产品正通过开源标准而非专有元数据模型实现彼此集成。
去年 11 月，IBM 宣布在 watsonx.data intelligence 中扩展 OpenLineage 支持，使客户能够导入并消费采用 OpenLineage 格式的血缘事件。该功能将血缘覆盖范围延伸至外部系统。
随着本次更新，IBM 完成闭环：watsonx.data 和 watsonx.data integration 现在可在执行时生成 OpenLineage 事件，并由 watsonx.data intelligence 进行消费。
由此形成基于社区驱动规范的“生产者-消费者”模型。IBM 不再通过内部血缘格式紧密耦合产品，而是通过 OpenLineage——一个专为跨厂商、跨工具互操作性设计的共享标准——实现产品间的协同。
这一选择至关重要。
现代数据架构极少局限于单一系统：结构化查询在某个引擎运行，数据摄取管道在另一处处理非结构化内容，编排工具协调工作流，治理平台事后整合血缘视图。
设计时血缘与执行时血缘功能互补：设计血缘提供管道与依赖关系的结构性视图，而执行时血缘增加运营上下文——捕获实际运行内容、使用数据集及特定执行过程中产生的输出。
watsonx.data 现已从其查询和处理引擎发出 OpenLineage 事件，捕获结构化工作负载的执行时血缘。watsonx.data integration 则从数据摄取与转换管道（包括处理非结构化数据的管道）发出 OpenLineage 事件。
随着组织整合分析、数据摄取管道与湖仓一体架构，数据可见性必须贯穿结构化与非结构化数据的全流程。在运行时发出标准化血缘，为整体血缘图景增添了运营深度。
现代数据环境呈现多引擎、多云形态。若血缘元数据采用专有格式定义，集成将变得僵化且难以扩展。每次连接都需定制映射，每次扩展都增加复杂度。
OpenLineage 提供另一种模式：用共享词汇描述作业、运行与数据集。血缘图谱能跨系统延伸，是因为它们共享通用词汇，而非共享同一供应商。
通过以 OpenLineage 格式输出血缘信息，watsonx.data 和 watsonx.data integration 使得这些元数据具备了可移植性。支持该标准的下游治理与可观测性平台可以直接摄取这些信息，无需使用专有适配器。
客户日益期望这种模式。他们希望确保描述其数据流的元数据保持可移植性、持久性和厂商中立性。互操作性无法由单一平台实现。它源于整个生态系统的共同承诺。
开放标准的作用不仅限于减少供应商锁定，它们还为创新创造了条件。
通过将血缘规范与其实现工具分离，生态系统保持了灵活性。供应商可以依赖于通用的元数据交换基础，在可视化、治理和自动化方面进行创新。
当血缘实现标准化时：
随着 watsonx.data 和 watsonx.data integration 现在作为 OpenLineage 生产者运行，并由 watsonx.data intelligence 消费这些事件，IBM 在加强其对开放互操作性承诺的同时，也巩固了其在 OpenLineage 生态系统中的地位。
随着 IBM 在 watsonx.data 和 watsonx.data integration 中扩展对 OpenLineage 的支持，某些高级血缘场景需要比该规范早期版本支持的更丰富的元数据覆盖范围和更细粒度的细节。
IBM 一直在为 OpenLineage 规范贡献增强功能，以便在这些场景中捕获更丰富的元数据和更细粒度的血缘信息。这些贡献有助于提高血缘事件的完整性和质量——不仅对 IBM 产品如此，对生态系统中的其他生产者也是如此。
通过与 OpenLineage 社区合作扩展规范，IBM 支持该标准的持续演进，并鼓励跨实现方案提高血缘保真度。