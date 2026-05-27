IBM watsonx.data intelligence 中的 OpenLineage 导出扩展了跨传统和现代数据生态系统的互操作性

如今，大多数企业使用多个治理、数据目录、可观测性和元数据平台。每个平台支持治理过程的不同环节，从数据管理、合规到运维 Monitoring and Analytics。

这些工具中有许多已经能够生成谱系信息。然而，这些谱系往往仍被锁定在创建它的平台内部。跨系统共享通常需要专有 API、定制集成或格式转换，随着时间的推移，这些方式都越来越难以维护。

随着环境扩展，集成工作量也会增加，从而限制了在整个组织内确保谱系视图一致的能力。与此同时，考虑到企业在平台、工作流和技能方面已有的投入，通过替换现有工具来改善谱系共享的做法很少切实可行。

这些挑战是可以避免的。组织无需替换现有系统即可实现谱系的可移植性。这使它们能够发展其治理和元数据策略，同时保持对数据一致且可信的视图。