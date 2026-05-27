IBM watsonx.data intelligence 中的 OpenLineage 导出扩展了跨传统和现代数据生态系统的互操作性

IBM 在 watsonx.data intelligence 中引入 OpenLineage 导出功能，使组织能够跨其已使用的治理和可观测性工具共享统一的数据谱系，无需自定义集成或专有格式。
IBM watsonx.data intelligence 现在能够以 OpenLineage 格式导出谱系，实现开放格式互操作性，供外部治理、元数据管理和可观测性平台使用。
此能力将宝贵的谱系元数据暴露出来，以便在 watsonx.data intelligence 之外使用，使组织能够在其更广泛的数据生态系统中复用这些数据，并从现有投资中获取更多价值。
如今，大多数企业使用多个治理、数据目录、可观测性和元数据平台。每个平台支持治理过程的不同环节，从数据管理、合规到运维 Monitoring and Analytics。
这些工具中有许多已经能够生成谱系信息。然而，这些谱系往往仍被锁定在创建它的平台内部。跨系统共享通常需要专有 API、定制集成或格式转换，随着时间的推移，这些方式都越来越难以维护。
随着环境扩展，集成工作量也会增加，从而限制了在整个组织内确保谱系视图一致的能力。与此同时，考虑到企业在平台、工作流和技能方面已有的投入，通过替换现有工具来改善谱系共享的做法很少切实可行。
这些挑战是可以避免的。组织无需替换现有系统即可实现谱系的可移植性。这使它们能够发展其治理和元数据策略，同时保持对数据一致且可信的视图。
这正是 IBM watsonx.data intelligence 发挥统一层作用之处，它帮助组织自动捕获跨环境的数据流，并将它们汇聚成一个涵盖转换、依赖关系和数据关系的单一图谱。团队可以为此谱系补充额外的技术和元数据上下文，以支持影响分析、故障排除、根因分析和数据质量工作流。
这样一来，他们就能更好地理解数据如何在系统之间移动，以及变更或数据问题如何在数据集之间传播，包括列级别的传播。
在此基础上，watsonx.data intelligence 现在可以使不同工具通过 OpenLineage 标准交换谱系信息。
在 watsonx.data intelligence 中，扫描器派生的关系被表示为互联的谱系视图，该视图对跨系统的数据集、处理步骤和依赖关系进行建模。
作为 OpenLineage 导出的一部分，watsonx.data intelligence 将自动生成的谱系表示映射到 OpenLineage 数据模型。它将逻辑处理步骤表示为 OpenLineage 作业，并将其输入和输出表示为数据集。它还通过发出 OpenLineage 规范中定义的关系来保留依赖关系。
这种方法使 watsonx.data intelligence 能够处理跨不同技术的谱系复杂性，并以一种通用格式提供，让其他工具能够轻松使用。由于基于厂商中立、社区驱动的标准，它在交换谱系时避免了系统之间的紧密耦合。
一旦谱系变得可互操作，组织就可以重新思考其治理架构的构建方式。与其将数据流与单一数据目录或治理平台紧密耦合，不如将谱系视为支持多个下游工作流的共享基础设施。
在这种模式下，watsonx.data intelligence 维护整个企业内准确的依赖关系信息，而其他系统则专注于策略、数据管理和面向用户的治理流程。这种分离使治理和元数据工具能够独立于谱系的捕获和维护方式进行演进。
如今，IBM watsonx.data intelligence 同时支持 OpenLineage 导入和导出，从而实现完整的数据谱系互操作性。
借助 OpenLineage 导入，来自现代平台和自定义管道的谱系被摄取到 watsonx.data intelligence 中，并与通过自动扫描器捕获的谱系统一起来。这就在整个组织的数据版图上创建了共享视图。
导入和导出协同工作，使团队能够整合来自多个来源的谱系，并在整个生态系统内一致地共享，从而将 watsonx.data intelligence 定位为核心谱系枢纽。