GA 现在时：借助 watsonx Orchestrate 在运行时监控智能体
此版本可提供针对实时智能体的运行时可见性，以便您能自信地在整个企业中扩展智能体自动化。
AI 智能体正从原型转向真正的实时生产工作负载。但与传统应用程序不同，智能体是非确定性、多步骤且由工具驱动的，因此仅凭“正常运行时间”无法获悉它们的行为是否可靠、安全或经济。
因此，我们很高兴地宣布 IBM watsonx Orchestrate 中智能体监控功能已正式推出 (GA)，而该功能由与 IBM watsonx.governance 的集成来提供支持。
借助 watsonx Orchestrate 中的智能体监控功能，构建者可了解用户如何与智能体交互，以及智能体的运行情况。其核心功能是通过直观的仪表板在运行时监控智能体，而该仪表板会在智能体上线后显示最重要的指标。
通过监控，团队可：
传统监控会假定系统是确定性的。智能体在 3 方面有所不同：
生产监控可为您提供“运行时真相”，而不仅仅是正常运行时间。您可验证智能体在服务真实用户时是否保持准确、安全和高效，并在智能体出现问题时能迅速做出响应。
一旦将智能体部署到生产环境中，watsonx Orchestrate 便会自动从每次交互中获取丰富的遥测数据。运行时监控用户界面会将该数据组织为 3 个层：
运行时监控是我们智能体运维战略的关键组成部分，同时也是智能体开发生命周期中的关键组成部分。智能体运维能观察、评估和优化安全、合规的智能体，以便支持实现“随时构建，随处运行”。
通过监控生产过程中的智能体，自信、安全地在整个企业范围内扩展智能体自动化。
