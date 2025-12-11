GA 现在时：借助 watsonx Orchestrate 在运行时监控智能体

AI 智能体正从原型转向真正的实时生产工作负载。但与传统应用程序不同，智能体是非确定性、多步骤且由工具驱动的，因此仅凭“正常运行时间”无法获悉它们的行为是否可靠、安全或经济。

因此，我们很高兴地宣布 IBM watsonx Orchestrate 中智能体监控功能已正式推出 (GA)，而该功能由与 IBM watsonx.governance 的集成来提供支持。