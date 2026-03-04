全新的 IBM MaaS360 Kiosk Designer 功能

一种更快速、更可预测的方式来部署 Android 信息亭。
大规模部署 Android 信息亭传统上是一个缓慢、反复试错的过程。管理员通常需要多次发布策略、使用实体测试设备，并反复试验，仅仅是为了验证最终用户体验。其结果是推出周期更长、运营成本更高，以及配置错误进入生产环境的风险增加。
IBM MaaS360 Kiosk Designer 通过将信息亭配置从反复试错转变为可视化、可预测的工作流程来应对这些挑战。Kiosk Designer 允许管理员直接在控制台中设计、预览和验证信息亭体验，无需实体硬件，帮助团队更快部署、减少错误，更从容地扩展信息亭推出。
详细了解 IBM 面向 Android 设备推出的全新 MaaS360 信息亭设计功能。
这些增强功能将实时可视化验证与统一的配置工作流程相结合，使管理员能够在部署前进行设计、配置和预览，从而彻底改变 Android 信息亭的部署方式。
Designer View 是信息亭主屏幕的实时交互式预览。管理员现在可以可视化地设计体验并即时验证，而无需部署策略到测试设备来查看信息亭的行为方式。
管理员可以直接在控制台中排列应用程序、创建文件夹、应用品牌元素、自定义文本和颜色以及调整布局。每一项更改都会立即得到反映，从而在发布策略前更容易确认可用性和外观。这种方法显著减少了部署失败，并最大限度地减少了对专用测试设备的需求。
Designer View 还支持跨多种外形规格（包括手机和平板电脑）进行预览，并允许管理员切换方向和缩放级别。这确保了在部署开始之前，信息亭体验就已针对用户将与之交互的设备进行了优化。
Kiosk Designer 通过将配置和可视化整合到一个单一工作流程中，实现了 MaaS360 中 Android 信息亭策略体验的现代化。管理员无需浏览冗长的属性列表或管理同一策略的多个迭代版本，即可一站式端到端地设计信息亭体验。
在 Android MDM 策略中，团队可以配置信息亭模式、选择应用程序、定义用户控制并预览最终体验——所有这些都无需依赖实体硬件。这种统一的方法缩短了测试周期，并提高了首次部署成功率。
为了简化信息亭配置，Kiosk Designer 将设置组织到四个逻辑标签页中：启用、基本、设计器和高级。这种结构使基本设置易于查找，同时保留高级选项而不增加杂乱感。
“启用”标签页允许管理员根据预期用例（无论是专用签入站还是共享的、基于任务的设备）在单应用和多应用信息亭模式之间进行选择。提前确定这一点有助于减少后续过程中的配置错误。
“基本”标签页以清晰、简化的布局展示最常用的信息亭设置。管理员可以快速选择已批准的应用程序，允许后台应用程序用于专门的工作流程，并控制最终用户权限，例如屏幕亮度和系统访问权限。
视觉偏好（例如隐藏系统用户界面元素和禁用导航按钮）被组合在一起，以减少重复的策略更改。应用程序更新行为、管理员绕过选项和硬件按键限制等通用控制也很容易找到，帮助团队更快地从配置过渡到部署。
对于更复杂的环境，“高级”标签页提供了更深层次的定制，同时又不会让日常管理员感到不知所措。组织可以配置制造商特定设置，管理蓝牙、近场通信（如非接触式支付）、生物识别和辅助功能等特性，并使用自定义意图有选择地暴露系统应用程序的部分功能。
这种分离允许团队支持大规模或专门的部署，同时为标准信息亭配置保持简洁、易用的体验。
管理员可以直接从“启用”标签页中选择所需的信息亭模式：
部署后，设备将直接启动到配置好的信息亭体验中，没有干扰或不必要的访问。
Kiosk Designer 提供平衡了可用性和安全性的高级体验控制。它支持小部件、应用角标、图标布局控制、自动旋转、标准或自定义系统栏，以及从 MaaS360 应用目录中直接选择应用程序。
管理员可以在手机、7 英寸平板电脑和 10 英寸平板电脑视图下预览布局，在纵向和横向之间切换，并调整缩放级别，所有这些都在部署前完成。
MaaS360 Kiosk Designer 使管理员能够在部署前可视化地设计和验证信息亭体验。这让推出速度更快、配置错误更少、对测试设备需求的减少，以及跨地点和设备类型更一致的体验。
设计器所见即用户设备所得，帮助团队更快速、更自信、更可预测地完成从设计到部署的全过程。通过尽量减少反复试验测试和简化策略创建，IT 团队可以将更多时间投入到战略计划中，而不是解决部署问题。
其结果是一种更具可扩展性和可重复性的信息亭管理方法，且不增加运营复杂性。