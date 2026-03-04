全新的 IBM MaaS360 Kiosk Designer 功能

Designer View 是信息亭主屏幕的实时交互式预览。管理员现在可以可视化地设计体验并即时验证，而无需部署策略到测试设备来查看信息亭的行为方式。

管理员可以直接在控制台中排列应用程序、创建文件夹、应用品牌元素、自定义文本和颜色以及调整布局。每一项更改都会立即得到反映，从而在发布策略前更容易确认可用性和外观。这种方法显著减少了部署失败，并最大限度地减少了对专用测试设备的需求。

Designer View 还支持跨多种外形规格（包括手机和平板电脑）进行预览，并允许管理员切换方向和缩放级别。这确保了在部署开始之前，信息亭体验就已针对用户将与之交互的设备进行了优化。