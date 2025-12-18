人工智能 IT 自动化

IBM 发布用于基于模型的系统工程的新 AI 自动化功能及其他工程生命周期管理创新

2025 年 12 月 18 日，IBM® Engineering Lifecycle Management 团队宣布了重要的产品发布，将进一步推进工程团队构思、构建和交付复杂、安全关键及软件定义系统的方式。

IBM® Engineering AI Hub 旨在为构建软件密集型系统（通常包含硬件、电子设备）的工程团队自动化重复性任务、提高清晰度并加速决策。版本 1.1 引入了新的智能体和功能增强，扩展了团队将 AI 应用于系统工程、需求和工作流管理的方式。

IBM Engineering AI Hub v1.1：将 AI 驱动的自动化扩展到 MBSE

Engineering AI Hub 1.1 的一个关键新增功能是基于模型的系统工程应用场景探索智能体，其设计用于解读自然语言需求，并在 Rhapsody 系统工程和 Rhapsody 10 中创建相应的模型元素。此功能有助于减少早期建模工作量，降低 MBSE 从业者的认知负荷，并通过需求与系统模型之间的可追溯性来改善数字连续性。这是我们为 MBSE 从业者提供的众多可能的 AI 驱动自动化功能中的首个示例。

Engineering AI Hub 1.1 包含了针对需求质量分析、工作项概要和管理控制的优化体验，允许团队配置最适合其组织需求的大语言模型 (LLM)。

这些更新旨在帮助工程师更快地获取信息、提高需求清晰度、简化评审并加速建模工作流，同时让人类专家完全掌控每一个 AI 建议的输出。

IBM Engineering Lifecyle Management 7.2：拓展工程基础

最新发布的 IBM ELM 7.2 带来了一系列可用性与性能改进，旨在帮助工程团队高效工作，同时支持合规与复杂系统开发所需的端到端可追溯性。ELM 为需求、工作流和测试管理、配置管理与报告，以及系统与软件建模提供了工程生命周期基础——现在通过优化帮助团队在更大规模上运作。

旨在帮助工程师更快协作，并更便捷地在报告、仪表板和生成文档中使用记录系统工程数据的改进包括：

  • 工作项和测试工件的编辑体验焕然一新，并新增了直接在浏览器中对 IBM Engineering Rhapsody 模型元素进行线程式评论的功能。 
  • 新增的报告功能，包括扩展的预定义与自定义历史指标、改进的报告查看功能，以及增强的需求集合可追溯性，帮助工程领导者更清晰地掌握项目全局。发布更新，包括更清晰的 Excel 输出和图像/表格处理，使得生成符合审计要求的交付物更加容易。

规划与软件开发方面的改进包括：

  • 利用 Quick Planner 中的自定义属性，提高计划效率。
  • 为在 ELM 中管理源代码的开发人员提供更高效的工作流，这得益于用于工程工作流管理的新 VS Code 扩展，包括该扩展能够与 Project Bob 及其他智能体 AI 系统协同使用的能力。

IBM® Rhapsody Systems Engineering v1.6：推进复杂产品的基于模型的工程

系统工程在软件定义、多学科系统的开发中扮演着日益关键的角色。除了 MBSE 应用场景探索智能体外，IBM Rhapsody Systems Engineering 1.6 为方法与工具团队，以及 OEM 和 ISV 合作伙伴带来了新的能力，使其能够为其用户社区定制和扩展 Rhapsody 系统工程。其他用户体验优化旨在减少从业者的工作量和认知负荷。

展望未来

IBM 正持续创新，帮助工程团队更快地创新。有关这些新版本的更多信息，请预约与 IBM Engineering Lifecycle Management 专家的实时演示，或查看以下资源。

