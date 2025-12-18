IBM 发布用于基于模型的系统工程的新 AI 自动化功能及其他工程生命周期管理创新

Engineering AI Hub 1.1 的一个关键新增功能是基于模型的系统工程应用场景探索智能体，其设计用于解读自然语言需求，并在 Rhapsody 系统工程和 Rhapsody 10 中创建相应的模型元素。此功能有助于减少早期建模工作量，降低 MBSE 从业者的认知负荷，并通过需求与系统模型之间的可追溯性来改善数字连续性。这是我们为 MBSE 从业者提供的众多可能的 AI 驱动自动化功能中的首个示例。

Engineering AI Hub 1.1 包含了针对需求质量分析、工作项概要和管理控制的优化体验，允许团队配置最适合其组织需求的大语言模型 (LLM)。

这些更新旨在帮助工程师更快地获取信息、提高需求清晰度、简化评审并加速建模工作流，同时让人类专家完全掌控每一个 AI 建议的输出。