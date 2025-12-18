IBM 发布用于基于模型的系统工程的新 AI 自动化功能及其他工程生命周期管理创新
2025 年 12 月 18 日，IBM® Engineering Lifecycle Management 团队宣布了重要的产品发布，将进一步推进工程团队构思、构建和交付复杂、安全关键及软件定义系统的方式。
IBM® Engineering AI Hub 旨在为构建软件密集型系统（通常包含硬件、电子设备）的工程团队自动化重复性任务、提高清晰度并加速决策。版本 1.1 引入了新的智能体和功能增强，扩展了团队将 AI 应用于系统工程、需求和工作流管理的方式。
Engineering AI Hub 1.1 的一个关键新增功能是基于模型的系统工程应用场景探索智能体，其设计用于解读自然语言需求，并在 Rhapsody 系统工程和 Rhapsody 10 中创建相应的模型元素。此功能有助于减少早期建模工作量，降低 MBSE 从业者的认知负荷，并通过需求与系统模型之间的可追溯性来改善数字连续性。这是我们为 MBSE 从业者提供的众多可能的 AI 驱动自动化功能中的首个示例。
Engineering AI Hub 1.1 包含了针对需求质量分析、工作项概要和管理控制的优化体验，允许团队配置最适合其组织需求的大语言模型 (LLM)。
这些更新旨在帮助工程师更快地获取信息、提高需求清晰度、简化评审并加速建模工作流，同时让人类专家完全掌控每一个 AI 建议的输出。
最新发布的 IBM ELM 7.2 带来了一系列可用性与性能改进，旨在帮助工程团队高效工作，同时支持合规与复杂系统开发所需的端到端可追溯性。ELM 为需求、工作流和测试管理、配置管理与报告，以及系统与软件建模提供了工程生命周期基础——现在通过优化帮助团队在更大规模上运作。
旨在帮助工程师更快协作，并更便捷地在报告、仪表板和生成文档中使用记录系统工程数据的改进包括：
规划与软件开发方面的改进包括：
系统工程在软件定义、多学科系统的开发中扮演着日益关键的角色。除了 MBSE 应用场景探索智能体外，IBM Rhapsody Systems Engineering 1.6 为方法与工具团队，以及 OEM 和 ISV 合作伙伴带来了新的能力，使其能够为其用户社区定制和扩展 Rhapsody 系统工程。其他用户体验优化旨在减少从业者的工作量和认知负荷。