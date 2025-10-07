人工智能

从编排到结果：IBM® watsonx Orchestrate 中的全新智能体式工作流和域智能体

出版 10/07/2025

作者

Suzanne Livingston

Vice President, Product Management

IBM watsonx Orchestrate

使用 IBM watsonx Orchestrate 中的五项新功能编排下一波企业 AI。

各行各业的组织正从实验阶段迈入智能体 AI 时代，在这个时代中，智能体不仅响应请求，还能够推理、协作和行动，从而实现实际成果。

今天，我们很高兴地宣布 IBM watsonx Orchestrate 的新功能，使智能体式 AI 提升到一个新的水平：

  • 智能体式工作流使开发人员能够构建标准化、可复用的流程，将多个智能体和工具顺序一致且可靠地连接起来，从而无需再依赖在扩展时易出错的脆弱脚本。
  • Langflow 与 watsonx Orchestrate 的整合使开发人员能够继续使用拖放构建智能体和流程。
  • 智能体治理与可观测性将智能体评估转变为完整的可观测性体验，从部署前到生产阶段全程覆盖。
  • 为了丰富我们在人力资源、采购和销售领域的预构建智能体目录，我们推出了面向财务供应链的新预构建智能体，为常见业务挑战带来深厚的行业专业知识和加速工具。
  • 预构建的客户服务智能体可帮助客户通过电话、聊天或短信快速准确地解决问题。

这些创新通过编排自适应和负责任的智能体，使企业能够更快地、充满信心地行动。

增强智能体编排的信任和性能

Orchestrate 的设计与工具无关，可适应任何环境，从而实现 AI 智能体的可扩展部署和治理。传统的监控工具在追踪 AI 智能体时往往显得力不从心。这些智能体不仅需要监控，还需要反馈循环来不断学习和改进。现代 AI 系统的分布式特性使问题进一步复杂化，因此分布式跟踪至关重要。

watsonx Orchestrate 中的全新 AgentOps 功能包括一个内置的可观测性和治理层，可提供完整生命周期的透明度。AgentOps 通过实时监控和基于策略的控制，确保智能体的行为可靠且安全。

  • 智能体可观测性为智能体构建者提供了智能体环境的整体视图。他们可以从统一的仪表板轻松监控使用情况、成功率和延迟。
  • watsonx Orchestrate 中的智能体治理功能为智能体的部署前评估提供了坚实的框架。开发人员可以使用智能体开发工具包 (ADK) 或无代码智能体构建器，从多个维度评估其智能体，包括任务完成情况、回答相关性以及工具调用准确性。
  • Orchestrate 还将支持 AI 智能体的生产监控，以确保预定义的安全防护和策略自动执行，防止提示注入攻击和未经授权的数据访问等问题。

通过智能体控制实现更智能的工作流

AI 智能体被设计为能够自主行动。但当准确性、合规性和可重复性至关重要时，自主性就需要结构化。这就是 watsonx Orchestrate 中的智能体工作流发挥作用的地方。通过整合 Langflow，用户可以设计、可视化并管理将以下元素组合在一起的复杂流程：

  • 预定义工具链 - 确保以正确的顺序使用正确的系统
  • 条件逻辑 – 通过分支、重试和检查点引导智能体
  • 数据处理透明度 – 控制输入和输出在每个步骤中的移动方式。

结果是：工作流可预测、可审计且可复用，让组织确信关键流程每次都能正确运行。

从财务审批和合规检查，到供应链异常处理，再到客户案例分流，这些结构化流程确保 AI 智能体提供企业级的可靠性。

域智能体：为您的业务构建的 AI

除了工作流之外，我们还推出了下一批 watsonx 领域智能体，预构建的多智能体系统，旨在解决一些最复杂、最具价值的企业功能。

财务智能体

由 IBM Planning Analytics 驱动的财务智能体加速规划、预测和情景分析，同时自动化诸如预算分配、对账和风险评估等重复任务。首席财务官可以更快地获得洞察分析，加快规划周期，并获得更多时间专注于战略。

供应链智能体

供应链智能体旨在提升敏捷性和韧性，帮助加快对中断的响应、优化库存并简化订单管理。通过与 IBM Sterling、SAP、Oracle、Coupa 等系统的内置集成，这些智能体实现了可量化的效率提升和成本节约。

客户服务智能体

客户服务主管现在可以部署 AI 智能体，以缩短案例解决时间、改善客户体验，并在不增加成本的情况下扩大支持规模。智能体可处理日常咨询，为人工联络中心工作提供知识，并实现后端工作流自动化，从而使人工团队能够专注于更高价值的互动。

为何重要

  • 对于金融业领导者：79% 的CFO 表示他们正在加速 AI 转型，但可靠性和治理仍然是障碍。Orchestrate 为财务职能带来负责任、透明的自动化。
  • 对于供应链领导者：62% 的人报告称智能体 AI 加快了行动速度，76% 的人看到流程效率提升。Orchestrate 提供了规模化的弹性和敏捷性。
  • 对于客户服务领导者：在客户期望值达到历史高点的情况下，AI 驱动的客服智能体帮助组织提供更快速、更个性化的服务，同时降低运营成本。

未来发展方向是什么

此次发布基于 IBM 的愿景，即在整个企业范围内应用 AI，在统一平台中结合推理、编排和执行。

借助 Orchestrate 中的工作流和域智能体，企业可以使用以下工具来：

  • 利用预构建的智能体和流程，更快地扩展 AI
  • 使用无代码和专业代码工具进行业务定制
  • 管理具有企业级透明度和安全性的智能体式系统

了解 watsonx Orchestrate 的实际应用

了解更多 了解 watsonx Orchestrate 的实际应用