从编排到结果：IBM® watsonx Orchestrate 中的全新智能体式工作流和域智能体

Orchestrate 的设计与工具无关，可适应任何环境，从而实现 AI 智能体的可扩展部署和治理。传统的监控工具在追踪 AI 智能体时往往显得力不从心。这些智能体不仅需要监控，还需要反馈循环来不断学习和改进。现代 AI 系统的分布式特性使问题进一步复杂化，因此分布式跟踪至关重要。

watsonx Orchestrate 中的全新 AgentOps 功能包括一个内置的可观测性和治理层，可提供完整生命周期的透明度。AgentOps 通过实时监控和基于策略的控制，确保智能体的行为可靠且安全。