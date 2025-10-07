从编排到结果：IBM® watsonx Orchestrate 中的全新智能体式工作流和域智能体

使用 IBM watsonx Orchestrate 中的五项新功能编排下一波企业 AI。
各行各业的组织正从实验阶段迈入智能体 AI 时代，在这个时代中，智能体不仅响应请求，还能够推理、协作和行动，从而实现实际成果。
今天，我们很高兴地宣布 IBM watsonx Orchestrate 的新功能，使智能体式 AI 提升到一个新的水平：
这些创新通过编排自适应和负责任的智能体，使企业能够更快地、充满信心地行动。
Orchestrate 的设计与工具无关，可适应任何环境，从而实现 AI 智能体的可扩展部署和治理。传统的监控工具在追踪 AI 智能体时往往显得力不从心。这些智能体不仅需要监控，还需要反馈循环来不断学习和改进。现代 AI 系统的分布式特性使问题进一步复杂化，因此分布式跟踪至关重要。
watsonx Orchestrate 中的全新 AgentOps 功能包括一个内置的可观测性和治理层，可提供完整生命周期的透明度。AgentOps 通过实时监控和基于策略的控制，确保智能体的行为可靠且安全。
AI 智能体被设计为能够自主行动。但当准确性、合规性和可重复性至关重要时，自主性就需要结构化。这就是 watsonx Orchestrate 中的智能体工作流发挥作用的地方。通过整合 Langflow，用户可以设计、可视化并管理将以下元素组合在一起的复杂流程：
结果是：工作流可预测、可审计且可复用，让组织确信关键流程每次都能正确运行。
从财务审批和合规检查，到供应链异常处理，再到客户案例分流，这些结构化流程确保 AI 智能体提供企业级的可靠性。
除了工作流之外，我们还推出了下一批 watsonx 领域智能体，预构建的多智能体系统，旨在解决一些最复杂、最具价值的企业功能。
由 IBM Planning Analytics 驱动的财务智能体加速规划、预测和情景分析，同时自动化诸如预算分配、对账和风险评估等重复任务。首席财务官可以更快地获得洞察分析，加快规划周期，并获得更多时间专注于战略。
供应链智能体旨在提升敏捷性和韧性，帮助加快对中断的响应、优化库存并简化订单管理。通过与 IBM Sterling、SAP、Oracle、Coupa 等系统的内置集成，这些智能体实现了可量化的效率提升和成本节约。
客户服务主管现在可以部署 AI 智能体，以缩短案例解决时间、改善客户体验，并在不增加成本的情况下扩大支持规模。智能体可处理日常咨询，为人工联络中心工作提供知识，并实现后端工作流自动化，从而使人工团队能够专注于更高价值的互动。
此次发布基于 IBM 的愿景，即在整个企业范围内应用 AI，在统一平台中结合推理、编排和执行。
借助 Orchestrate 中的工作流和域智能体，企业可以使用以下工具来：