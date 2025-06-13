自推出以来，Amazon RDS for Db2 的自带许可 (BYOL) 模式仅限于 IBM Db2 Advanced Edition 和基于 VPC 许可的 IBM Db2 Standard Edition。

在计算附加组件的 VPC 数量时，对于部署实例的全部 vCPU 容量的情况，IBM 将对所有在 EC2 “Physical Cores by Amazon EC2 Instance Type” 页面上公布了物理核心数量的 EC2 实例，按以下标准进行计算：70 PVU = 1 VPC = 1 个物理核心 = 2 个 vCPU，其中 vCPU 数量为物理核心的两倍（即超线程/同时多线程（SMT）设置为 2）。查看每个实例类型的 CPU 核心和每个 CPU 核心的线程数。

这些附加组件的推出体现了 IBM 持续致力于提供灵活的、云就绪的许可选项，从而保护并扩展您在 Db2 上的既有投资。