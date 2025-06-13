2025 年 6 月 13 日
随着 IBM Db2 Advanced Enterprise Server Edition 和 IBM Db2 Enterprise Server Edition 的新附加组件的推出，IBM 正在扩展 BYOL 模式以包含这些版本基于 PVU 的许可证，从而使购买附加组件的客户能够部署他们现有的 Amazon RDS 上的 PVU 许可证。新推出的附加组件包括：
自推出以来，Amazon RDS for Db2 的自带许可 (BYOL) 模式仅限于 IBM Db2 Advanced Edition 和基于 VPC 许可的 IBM Db2 Standard Edition。
在计算附加组件的 VPC 数量时，对于部署实例的全部 vCPU 容量的情况，IBM 将对所有在 EC2 “Physical Cores by Amazon EC2 Instance Type” 页面上公布了物理核心数量的 EC2 实例，按以下标准进行计算：70 PVU = 1 VPC = 1 个物理核心 = 2 个 vCPU，其中 vCPU 数量为物理核心的两倍（即超线程/同时多线程（SMT）设置为 2）。查看每个实例类型的 CPU 核心和每个 CPU 核心的线程数。
这些附加组件的推出体现了 IBM 持续致力于提供灵活的、云就绪的许可选项，从而保护并扩展您在 Db2 上的既有投资。
程序技术支持基于 IBM 软件支持生命周期政策页面中详细说明的支持周期-5 (Support Cycle-5) 政策。产品生命周期页面上可能会提供更多详细信息：
IBM 支持服务可以提供附加服务，并有助于延长软件投资的使用寿命。有关更多信息，请参阅 IBM Advanced Support 和 IBM 扩展支持。
Passport Advantage (PPA)
本公告中的产品可能并非在所有国家或地区都提供购买。能否购买可能受到多种因素的影响，包括支持可用性、服务可用性和政府法规。请联系您的 IBM 代表或 IBM Business Partner 了解可用性信息。
在 IBM 软件分类查找工具中，可查询某产品在美国出口法规下的出口管制状态。请联系您的 IBM 代表或 IBM Business Partner 以获取可用性信息。
要了解有关将 IBM Db2 作为完全托管服务在 Amazon RDS 上运行的更多信息，请访问 Amazon RDS for Db2。