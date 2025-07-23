IBM SevOne 8.0 的网络可观测性：复杂性时代的战略要务

2025 年 7 月 24 日
随着企业争相提供无缝体验和高韧性服务，网络运维 (NetOps) 团队面临的压力也日益增加。挑战已不仅仅是保持系统运行时间，还包括在混合使用的传统系统与现代分布式架构中，实现性能、上下文理解、响应能力和可扩展性。而在这一转型的核心，有一个看似简单却意义深远的问题：您是否清楚网络中正在发生的情况？
随着 IBM SevOne 8.0 的发布，我们充满信心地回答了这个问题，并采取行动。此版本是那些将可观测性视为不仅仅是 IT 必需品，而是业务推动力的企业的重要基石。
在过去十年中，网络已经从有形资产发展成为软件定义的智能生态系统。应用程序跨公共云运行，遍历 SD-WAN，并通过以毫秒为单位扩展的容器集群进行部署。旧的监控模式（静态阈值、孤立数据、人工关联）已难以为继。
当今的网络需要可观测性：对整个数字交付链中发生的情况进行持续、具上下文且可执行的理解。然而，许多组织仍依赖分散的工具和经验性知识来解读性能问题。结果可能是停机时间延长、未能履行 SLA，最终导致收入损失。
未来的企业无法承受这种风险。网络可观测性必须发展，以满足实时、融合 AI 的高度分布式架构的需求。
IBM SevOne 8.0 旨在帮助 NetOps 团队在混乱的态势中重新获得控制权。它提供了自信地运营现代基础设施所需的清晰度、速度和洞察分析。
以下是 SevOne 8.0 实现战略飞跃的原因：
这些功能不仅是技术改进，更是推动业务敏捷的重要力量。在毫秒决定成败的世界中，能够观察、理解并对网络行为采取行动，可能就是领先与落后的关键差距。
SevOne 8.0 引入了许多针对企业需求量身定制的突破性功能：
AWS 流日志收集
流日志是一座洞察的金矿。在私人预览版中，SevOne 8.0 增加了对收集 AWS VPC 和 Transit Gateway (TGW) 流日志的支持，使团队能够通过跨云服务、可用区域和工作量的全面可见性来检测异常、分析流量行为并调查安全事件。
增强数据洞察功能
借助智能流量过滤，团队现在可以深入研究特定应用程序的流量模式。无论是隔离带宽密集型应用程序、跟踪服务级别降级，还是分析协议级别行为，SevOne 都能提供更快速、更智能地排除故障所需的上下文。Data Insight (DI) 中的 Alert Policy Manager 和 Cluster Manager 页面等新增功能进一步增强了控制和可见性。这些功能现在通过焕然一新的外观和体验呈现出来，从而提升了可用性并简化了用户体验。
扩展 SD-WAN 监视
通过支持 Palo Alto Prisma、Cisco SD-WAN 和 HPE Aruba SD-WAN（前身为 SilverPeak），SevOne 8.0 消除了经由 SD-WAN 路由的流量盲点。NetOps 团队现在可以全面了解广域网 (WAN) 中的隧道健康状况、延迟、丢包、抖动以及应用体验。这样，即使跨越地理分散的网络，也能更快地识别根本原因、更好地遵守 SLA 并提供无缝的最终用户体验。
简化集成工作流程
SevOne 8.0 通过将 Wi-Fi 小部件作为 Data Insight 基础构建的一部分来简化整合工作流程，从而减少手动步骤并加快 Wi-Fi 监控的洞察分析时间。此外，所有 IBM SevOne 中的插件可实现更简化的流程，以便用户可以在几分钟内从整合跳转到洞察分析。虽然报告创建仍然灵活，但这些增强功能简化了初始设置并提高了整体工作流效率。
扩展的 Google Cloud Platform (GCP) 监控
随着企业采用 Google Cloud Platform (GCP) 来处理其工作量，可观测性变得关键。SevOne 8.0 为 GKE (Google Kubernetes Engine) 和 GCP 负载均衡器引入了深度可观测性，为团队提供簇健康状况的统一可视化，并洞察其区域级、全球级或不同类型的网络负载均衡器。
人们很容易将网络可观测性视为运营团队关注的问题。但事实上，这是整个企业的当务之急。停机、延迟以及糟糕的用户体验会直接影响品牌声誉、客户留存率和收入。
想一想：关键应用宕机的平均成本是惊人的。但是，除了直接的经济损失，还有长期的声誉损失、流失率增加和市场信任度下降。
SevOne 8.0 使组织能够主动而不是被动地缓解这些风险。它创造了一种动态的运营模式：在用户受到影响之前就能发现问题，团队通过共享洞察进行协作，使网络成为推动创新的杠杆，而不是发展的瓶颈。
企业运营的终极目标是自主性：能够自我诊断、自我修复和自我优化的系统。虽然这一愿景仍在实现，但 SevOne 8.0 让我们更近了一步。
通过智能基线分析、异常检测和闭环警报，团队可以减轻重复的诊断工作，并专注于更高价值的任务。API 支持自动化 IT 服务管理 (ITSM) 工作流。对服务映射和 LiveMap 的内置支持，可以实现可视化的实时决策。
总之，这些能力使企业能够在扩展基础设施的同时扩展可观测性，而无需增加成本或复杂性。
SevOne 为全球最大、最复杂的组织提供网络智能服务，其中包括全球银行、电信领导企业和一级服务提供商。这些客户不仅需要仪表板，他们还需要具备弹性、可扩展性，并为大规模实时运营而构建的解决方案。
SevOne 8.0 延续了这一传统，其架构支持高容量数据采集、灵活的 API 集成，以及在边缘、核心和云环境中的强化性能。
IBM 收购 Pliant，进一步强化了其将可观测性与低代码自动化相结合的能力，从而打造出一个统一的数字基础设施智能平台。
2025 年 7 月 24 日，IBM SevOne 8.0 全面可用。这不仅标志着产品的发布，也是迈向智能基础设施之旅的一个里程碑。
IBM 诚邀企业领导者、架构师和运营商共同深入了解主动、情境化和自动化可观测性的可能性。
