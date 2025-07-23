IBM SevOne 8.0 的网络可观测性：复杂性时代的战略要务

SevOne 8.0 引入了许多针对企业需求量身定制的突破性功能：

AWS 流日志收集

流日志是一座洞察的金矿。在私人预览版中，SevOne 8.0 增加了对收集 AWS VPC 和 Transit Gateway (TGW) 流日志的支持，使团队能够通过跨云服务、可用区域和工作量的全面可见性来检测异常、分析流量行为并调查安全事件。

增强数据洞察功能

借助智能流量过滤，团队现在可以深入研究特定应用程序的流量模式。无论是隔离带宽密集型应用程序、跟踪服务级别降级，还是分析协议级别行为，SevOne 都能提供更快速、更智能地排除故障所需的上下文。Data Insight (DI) 中的 Alert Policy Manager 和 Cluster Manager 页面等新增功能进一步增强了控制和可见性。这些功能现在通过焕然一新的外观和体验呈现出来，从而提升了可用性并简化了用户体验。

扩展 SD-WAN 监视

通过支持 Palo Alto Prisma、Cisco SD-WAN 和 HPE Aruba SD-WAN（前身为 SilverPeak），SevOne 8.0 消除了经由 SD-WAN 路由的流量盲点。NetOps 团队现在可以全面了解广域网 (WAN) 中的隧道健康状况、延迟、丢包、抖动以及应用体验。这样，即使跨越地理分散的网络，也能更快地识别根本原因、更好地遵守 SLA 并提供无缝的最终用户体验。

简化集成工作流程

SevOne 8.0 通过将 Wi-Fi 小部件作为 Data Insight 基础构建的一部分来简化整合工作流程，从而减少手动步骤并加快 Wi-Fi 监控的洞察分析时间。此外，所有 IBM SevOne 中的插件可实现更简化的流程，以便用户可以在几分钟内从整合跳转到洞察分析。虽然报告创建仍然灵活，但这些增强功能简化了初始设置并提高了整体工作流效率。

扩展的 Google Cloud Platform (GCP) 监控

随着企业采用 Google Cloud Platform (GCP) 来处理其工作量，可观测性变得关键。SevOne 8.0 为 GKE (Google Kubernetes Engine) 和 GCP 负载均衡器引入了深度可观测性，为团队提供簇健康状况的统一可视化，并洞察其区域级、全球级或不同类型的网络负载均衡器。