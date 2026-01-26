人工智能 IT 自动化

Netezza NCOS 现已上线：云经济与分析能力的碰撞

IBM® Netezza 近日正式在 AWS 和 Azure 平台推出 Native Cloud Object Storage (NCOS) 服务。该服务使数据分析团队能够在保持高性能与治理能力的同时，实现成本效益的弹性扩展。

发布日期 2026年1月26日
灰色背景相邻方格中配有云平台与仪表板图标的数字插图

Native Cloud Object Storage (NCOS) 通过支持直接在 Cloud Object Storage 上创建表，拓展了 Netezza 的混合存储架构。用户既可获取近乎无限的存储容量，又能满足分析工作负载对性价比的预期。

存储密集型或冷数据可存放于高性价比的对象存储，而对性能敏感的工作负载仍可在熟悉的 Netezza 体验中持续受益于高性能块存储。为块存储构建的现有应用程序无需修改代码或配置即可兼容对象存储。

NCOS 的设计完全隐于幕后，其复杂操作均由系统自动处理，让数据专业人员能够专注于分析本身而非基础设施。

NCOS 四大核心优势

极致降本，性能无损

数据最具说服力： 存储成本较块存储降低 5 至 15 倍。1

通过高性能缓存与优化批量写入等先进技术，Netezza 显著降低了传统云数据仓库难以应对的对象存储 API 成本。在享受 Cloud Object Storage 经济性的同时，无需担忧账单冲击。

在多样化工作负载（只读查询、混合分析、写入密集型操作及并发多用户场景）的内部测试中，对象存储展现出媲美块存储的性能表现，并持续降低总体拥有成本。

换言之，无需在速度与成本间取舍，二者可兼得。

完全掌控，清晰透明

云存储定价的最大痛点在于不可预测性。NCOS 通过透明化、基于实际使用量（数据体积与 API 调用）的计费模式解决这一难题。没有隐藏费用。没有意外扣款。只有可预测、可掌控的清晰成本。

DBA 同样拥有细粒度控制能力。使用全新的存储类型关键字，可在表、数据库、会话或全局级别设置存储策略。需要将某张表置于高速块存储？仅需一条命令。准备将存放一年之久的数据归档至对象存储？操作同样简便。随着数据增长与访问模式变化，您的存储策略可同步演进。

迁移化繁为简

Netezza 的一键式迁移工具 nz_migrate，使从块存储到对象存储的转换快速而直接。结合零代码修改与全 SQL 兼容性，实现平滑无中断的混合存储策略转型。

深度集成于数据库内核

NCOS 深度融入 Netezza 存储引擎，即使数据驻留云端，仍能提供仿若本地的性能体验。 专用本地缓存使热数据贴近计算资源，自动化生命周期管理则在后台清理失效对象。

当下为何至关重要

数据增长持续超越预算增速，云优先战略加速推行，企业亟需一种既能降低存储成本、实现现代化，又无需牺牲性能或迫使团队重新学习分析架构的解决方案——这正是 NCOS 的价值所在。

  • 数据量的扩张速度已超过预算增长，财务团队严审每太字节存储成本，迫使分析负责人寻求不影响业务运行的降本方案。
  • 与此同时，首席信息官们正推行云优先与对象存储战略，要求团队在确保性能无虞、关键负载不受干扰的前提下实现平台现代化。
  • NCOS 为 Netezza 客户提供了切实的应对方案：将存储密集型数据集卸载至低成本 Cloud Object Storage，同时沿用团队已依赖的 MPP 引擎、SQL 及工具。

立即开始

NCOS 已在两大主流云平台完成生产就绪部署。无论您旨在降低存储成本、实现近无限扩展，还是构建更灵活、面向未来的分析平台，行动时机已然到来。

从小处着手：将选定工作负载迁至对象存储，运用存储类型优化存储策略，在延续团队熟知信赖的 Netezza 数据库与工具的同时，开启云端就绪的经济效益。

若需深入了解 NCOS 如何与您现有的 Netezza 环境协同工作，请联系 IBM 销售代表或 IBM 业务合作伙伴启动试点计划。

注册 IBM Cloud

AWS 平台 Netezza 自带云部署方案

Azure 平台 Netezza 自带云部署方案

Shripad Sonavnay

Principal Product Manager - IBM Netezza and OEM Databases

脚注

1 此数据基于内部基准测试得出。