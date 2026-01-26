Netezza NCOS 现已上线：云经济与分析能力的碰撞

Native Cloud Object Storage (NCOS) 通过支持直接在 Cloud Object Storage 上创建表，拓展了 Netezza 的混合存储架构。用户既可获取近乎无限的存储容量，又能满足分析工作负载对性价比的预期。

存储密集型或冷数据可存放于高性价比的对象存储，而对性能敏感的工作负载仍可在熟悉的 Netezza 体验中持续受益于高性能块存储。为块存储构建的现有应用程序无需修改代码或配置即可兼容对象存储。

NCOS 的设计完全隐于幕后，其复杂操作均由系统自动处理，让数据专业人员能够专注于分析本身而非基础设施。