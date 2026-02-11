Netezza 在 2026 年：助力企业分析的未来

我们持续在工程设计、路线图创新和混合生态系统集成方面进行投资，这体现了 IBM 专注于提供一款强大、面向未来的分析引擎。
Netezza 在各种部署模式（从完全托管的云到 BYOC、本地设备以及纯软件）中均提供简便性、速度和可靠性，使组织能够在对其业务最有意义的位置运行分析。过去几年间，这一承诺推动了 Netezza 历史上最重要的创新周期之一。
展望 2026 年，我们不仅会继续对该产品进行投资；而且将在云、本地、混合、治理、安全以及 AI 驱动的工作负载方面加速投资。
过去几年，客户部署和使用 Netezza 的方式发生了变革性的变化。
2024 年初，我们在 AWS 和 Azure 上扩展了完全托管的 NPSaaS 产品，提供弹性扩展、IAM/SAML/OIDC 支持、更丰富的可观测性以及按需付费定价，从而加快了价值实现速度并显著降低了运营负担。
我们通过“自带云 (BYOC)”选项（首先在 AWS，随后在 Azure 上）继续扩展部署选择，使客户能够使用其承诺的云支出，在他们自己的 VPC 内直接运行 Netezza，同时保持其首选的安全和网络边界。
与此同时，我们将 Netezza 的足迹远远扩展到了 SaaS 之外。下一代本地设备 Barracuda 于 2025 年全面上市，提供更高的性能、从 Hammerhead 的无缝迁移路径，以及按客户节奏进行现代化改造的能力。随着纯软件选项的推出，组织现在可以在自己的 x86 硬件或 OpenShift 环境中运行 Netezza，甚至在需要时支持完全隔离的部署。
这些进步共同为客户提供了完全的自由，可以选择最适合其架构和法规需求的部署模式。
除了部署选择之外，我们还不断增强核心 Netezza 引擎。
我们引入了原生云对象存储功能，该功能为云环境实现了计算与存储的分离，解锁了大规模存储效率的新水平。我们通过支持 Apache Iceberg 加深了与开放表格式的集成，添加了用于历史版本控制的时间点查询功能，并提供了简化混合湖屋架构的统一元数据管理。我们 watsonx.data integration 的改进进一步扩展了生态系统连接性，包括支持带 Kerberos 的 Hadoop/Hive 以及更丰富的性能优化。
我们还引入了使运营更轻松、更智能的创新，例如由 AI 驱动的 Netezza Database Assistant。通过支持自然语言故障排除、指标检索和配置洞察，DBA 可以更快地解决问题，而无需搜索日志或文档。
监控、警报和复制功能的增强，以及 HIPAA-Ready 和 SOC 2 Type 2 认证等主要安全里程碑，都凸显了我们对可靠性和信任的关注。
我们的 2026 年计划建立在过去几年发展势头的基础上，将在云、本地和混合部署方面进行重点投资。 我们计划通过支持 Google Cloud Platform 的 BYOC 来扩展 Netezza 的多云覆盖范围，为客户提供在其自有云环境中运行 Netezza 的另一个选项。
在本地部署方面，Barracuda 设备计划获得原生对象存储及分层存储功能以降低长期保留数据的成本，同时支持模块化升级和就地节点扩展，从而简化扩展和维护。 在云部署方面，AWS 上的 NPSaaS 和 BYOC 计划向纯对象存储架构演进，旨在改善总体拥有成本并支持更大规模的分析。这些更新预计将辅以增强的灾难恢复、更高的可用性和更强的可扩展性。
我们还计划通过集成 Azure 上的 Iceberg REST 目录、Unity Catalog 以及与 AWS Glue 和 Azure Purview 的连接性，来拓宽 Netezza 的互操作性，使混合治理和元数据管理更加统一。此外，还计划进行其他可扩展性更新，以支持引擎内的非结构化文本处理和自定义机器学习模型。
在所有部署模式中，我们还计划将平台升级到 RHEL 9，并扩展 SOC 2 Type 2 的覆盖范围，以加强我们对安全和卓越运营的承诺。