Netezza 在 2026 年：助力企业分析的未来

过去几年，客户部署和使用 Netezza 的方式发生了变革性的变化。

2024 年初，我们在 AWS 和 Azure 上扩展了完全托管的 NPSaaS 产品，提供弹性扩展、IAM/SAML/OIDC 支持、更丰富的可观测性以及按需付费定价，从而加快了价值实现速度并显著降低了运营负担。

我们通过“自带云 (BYOC)”选项（首先在 AWS，随后在 Azure 上）继续扩展部署选择，使客户能够使用其承诺的云支出，在他们自己的 VPC 内直接运行 Netezza，同时保持其首选的安全和网络边界。

与此同时，我们将 Netezza 的足迹远远扩展到了 SaaS 之外。下一代本地设备 Barracuda 于 2025 年全面上市，提供更高的性能、从 Hammerhead 的无缝迁移路径，以及按客户节奏进行现代化改造的能力。随着纯软件选项的推出，组织现在可以在自己的 x86 硬件或 OpenShift 环境中运行 Netezza，甚至在需要时支持完全隔离的部署。

这些进步共同为客户提供了完全的自由，可以选择最适合其架构和法规需求的部署模式。