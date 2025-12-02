Mistral Large 3 现已在 IBM watsonx 上推出
结合 IBM 自建的创新与战略协作，加速客户成果并增强产品差异化。
今天，我们欣然宣布，Mistral AI 最新的尖端多模态基础模型——Mistral Large 3——现已在 IBM watsonx.ai 平台上线。作为首发合作伙伴，IBM 将在该模型发布的第一时间将其带给客户，继续践行我们在整个生态系统中扩展安全、开放且就绪于企业应用的 AI 的承诺。
Mistral Large 3 是一个采用 Apache 2.0 许可证的通用模型，采用精细的专家混合架构，拥有 410 亿活跃参数和 6750 亿总参数。它提供前沿水平的长上下文性能（支持高达 25.6 万词元），可靠的指令遵循能力，跨文本和图像的多模态推理能力，以及适用于严苛企业工作负载的、跨领域行为一致的性能。
凭借其规模、效率和强大的长上下文理解能力，Mistral Large 3 能够支持广泛的高价值应用，包括：
对于在边缘运营或需要轻量级本地部署的客户，IBM 还将提供 Ministral 3 系列（包含 3B、8B 和 14B 模型），涵盖基础版、指导版和推理版变体——所有模型均支持多模态且基于 Apache 2.0 许可证。
Mistral-Large-2512（即 Mistral Large 3）将在我们达拉斯数据中心以多租户配置上线，并可在 IBM 遍布达拉斯、法兰克福、悉尼和多伦多的全球站点进行按需部署。
IBM 近期被列为 2025 年 Gartner 数据科学与机器学习平台魔力象限的领导者，持续展现了其在提供灵活、就绪于企业应用的 AI 方面的实力。通过基于 Red Hat OpenShift 构建的 watsonx.ai，各组织能够获得统一集成的开源与专有框架、模型、工具及部署选项，使团队能够在数据所在之处开展工作，同时避免供应商锁定。
这种开放、模块化的方法为企业提供了所需的自由度与可扩展性，使其能选择最能优化成本与性能的模型，以满足业务需求，并能从实验无缝过渡到生产，从而加速实现真实的 AI 成果。
本次发布建立在不断扩展的 IBM-Mistral 合作基础之上，并强化了我们共同的信念：开放模型将加速企业创新。IBM 正与 Mistral 进一步扩展其开放、多模型战略，使全球客户——尤其是欧洲客户——能够受益于 IBM、Mistral AI 与 watsonx 平台的综合优势，以高效、灵活且负责任的方式构建、部署和扩展生成式 AI。
我们与 Mistral 的合作关系，以及其优异性能模型在 watsonx 产品组合中的可用性，通过将 IBM 自建的创新与加速客户成果、增强产品差异化的战略协作相结合，强化了我们的模型战略。这一方法使 IBM 始终处于企业 AI 的前沿，充分利用开源与合作伙伴创新的精华，同时赋予客户从广泛的基础模型目录中自由选择的灵活性，以最大化生产力。
使用 Mistral Large 3 构建您的下一个 AI 应用程序