Mistral Large 3 现已在 IBM watsonx 上推出

Mistral-Large-2512（即 Mistral Large 3）将在我们达拉斯数据中心以多租户配置上线，并可在 IBM 遍布达拉斯、法兰克福、悉尼和多伦多的全球站点进行按需部署。

IBM 近期被列为 2025 年 Gartner 数据科学与机器学习平台魔力象限的领导者，持续展现了其在提供灵活、就绪于企业应用的 AI 方面的实力。通过基于 Red Hat OpenShift 构建的 watsonx.ai，各组织能够获得统一集成的开源与专有框架、模型、工具及部署选项，使团队能够在数据所在之处开展工作，同时避免供应商锁定。

这种开放、模块化的方法为企业提供了所需的自由度与可扩展性，使其能选择最能优化成本与性能的模型，以满足业务需求，并能从实验无缝过渡到生产，从而加速实现真实的 AI 成果。