随着各组织推进运营现代化，Maximo Condition Insight 扩展了 IBM Maximo 资产绩效管理 (APM) 的功能，提供 AI 驱动的资产性能、可靠性与风险视图。

Condition Insight 是 Maximo APM 中的一项智能体化 AI 功能，它与作为更广泛的 Maximo Application Suite (MAS) 一部分的其他应用程序和 AI 功能协同工作。它解析资产数据以说明资产状况、突显新兴趋势并推荐纠正措施，从而在整个 Maximo 生态系统中实现统一的 AI 驱动的基于状态的维护 (CBM) 方法。

由 IBM watsonx 驱动的 Condition Insight，可评估工单、指标、时间序列数据、仪表读数、故障模式与影响分析以及警报，从而评估资产状况、发现性能模式并提供清晰、可执行的建议——所有信息均以平实易懂的语言传达。