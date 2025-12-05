IBM 推出 Maximo Condition Insight：由智能体化 AI 驱动的可执行资产绩效管理
新一代智能技术，让预测性维护毫不费力。
IBM® Maximo Condition Insight 是 IBM® Maximo Application Suite 中一项新的 AI 驱动功能，使资产密集型组织能够获得即时、可解释的洞察，以支持基于状态的维护 (CBM)。
这项创新帮助客户从被动维护转向预测性维护，通过智能体化 AI 简化复杂性并加速决策制定。
随着各组织推进运营现代化，Maximo Condition Insight 扩展了 IBM Maximo 资产绩效管理 (APM) 的功能，提供 AI 驱动的资产性能、可靠性与风险视图。
Condition Insight 是 Maximo APM 中的一项智能体化 AI 功能，它与作为更广泛的 Maximo Application Suite (MAS) 一部分的其他应用程序和 AI 功能协同工作。它解析资产数据以说明资产状况、突显新兴趋势并推荐纠正措施，从而在整个 Maximo 生态系统中实现统一的 AI 驱动的基于状态的维护 (CBM) 方法。
由 IBM watsonx 驱动的 Condition Insight，可评估工单、指标、时间序列数据、仪表读数、故障模式与影响分析以及警报，从而评估资产状况、发现性能模式并提供清晰、可执行的建议——所有信息均以平实易懂的语言传达。
资产密集型行业正面临着来自基础设施老化、劳动力短缺和成本削减指令的日益增长的压力。传统的 CBM 解决方案通常需要数月的数据集成、建模和技术配置。
Condition Insight 消除了这一障碍，它能在数秒内分析资产数据，并返回一份关于状况、趋势和推荐措施的清晰、可解释的摘要——让 AI 对每个维护团队都变得实用。
以下是 4 项 AI 优势：
采用 IBM Maximo 资产绩效管理并利用 Condition Insight 的组织能够：
IBM 将 Maximo 可信赖的资产数据模型与 watsonx AI 相结合，提供可直接集成到维护工作流程中的、可解释的企业级 AI。与需要定制构建的利基供应商不同，IBM 提供了一个原生于 Maximo Application Suite 的可扩展的安全解决方案。
“AI 不再仅仅关乎预测——它更关乎解释与自动化，”IBM 资产生命周期管理产品与工程负责人、副总裁 Kendra DeKeyrel 表示。“借助 Condition Insight，我们将智能体化 AI 直接嵌入到 Maximo 工作流程中，使维护团队能够即时了解资产健康状况并充满信心地采取行动。”
“Maximo Condition Insight 代表了面向运营的下一代 AI，”Maximo 产品管理项目总监 Stan Smith 补充道。“通过将复杂的资产数据转化为清晰、可执行的智能，我们正在帮助各组织从被动维护转向主动策略，从而提高可靠性并降低成本。”
深入了解您的组织如何从 Maximo Application Suite 及其资产绩效管理功能中受益。