Maximo Application Suite 获得 FedRAMP 授权

联邦机构需要统筹管理由设施、基础设施系统及作业设备构成的复杂资产组合。与此同时，许多组织既要处理日益增多的延后维护积压任务，还要严格遵循严苛的网络安全规范要求。

在各机构持续维护存量资产的同时，联邦近期相关投入充分凸显了这项挑战的紧迫性，也展现出广阔的发展空间。2026 财年《军事建设、退伍军人事务 (VA) 及相关机构拨款法案》包含超过 1,330 亿美元的可自由支配资金，用于支持工程建设、设施存续维护等相关项目。

其他投资明细如下：

退伍军人事务部非周期性维护项目投入 48 亿美元 ，用于医疗设施的修缮与存续保障

，用于医疗设施的修缮与存续保障 美国卫生与公众服务部 (HHS) 相关项目投入 11.8 亿美元用于设施管理，为能源、通风、应急基础设施等核心系统提供支撑

各类机构正面临多重压力叠加，资产持续老化、维护积压不断增加，网络安全层面的标准要求也持续提升。应对这类挑战不仅需要资金支持，还需要安全可靠的技术手段，助力机构提升资产管控效率。