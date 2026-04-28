Maximo Application Suite 获得 FedRAMP 授权

IBM继续扩展联邦机构的资产生命周期管理能力，并为联邦市场提供安全的资产生命周期管理解决方案。
IBM Maximo Application Suite as a Service for Government 已获得 FedRAMP 中等级别授权，可助力联邦机构在云端安全管理任务关键型资产与设施。
这一里程碑事件丰富了 IBM 可信政府解决方案体系，同时将安全云能力全面覆盖 Maximo Application Suite 全产品线。
联邦机构需要统筹管理由设施、基础设施系统及作业设备构成的复杂资产组合。与此同时，许多组织既要处理日益增多的延后维护积压任务，还要严格遵循严苛的网络安全规范要求。
在各机构持续维护存量资产的同时，联邦近期相关投入充分凸显了这项挑战的紧迫性，也展现出广阔的发展空间。2026 财年《军事建设、退伍军人事务 (VA) 及相关机构拨款法案》包含超过 1,330 亿美元的可自由支配资金，用于支持工程建设、设施存续维护等相关项目。
其他投资明细如下：
各类机构正面临多重压力叠加，资产持续老化、维护积压不断增加，网络安全层面的标准要求也持续提升。应对这类挑战不仅需要资金支持，还需要安全可靠的技术手段，助力机构提升资产管控效率。
IBM 持续为联邦机构扩充资产生命周期管理能力。相关优化基于现有支持 FedRAMP 的产品体系打造，涵盖 Maximo EAM and TRIRIGA（现更名为 Maximo Real Estate and Facilities）。
此次 FedRAMP 中等级别授权，为联邦机构选用该产品筑牢安全基础。机构可以即刻启用已通过授权的 Maximo 功能，也可随着授权进程逐步新增各类应用程序。与此同时，我们也将持续推进更高等级的 FedRAMP 授权。
Maximo Application Suite as a Service for Government 优化了使用体验，提升各类作业与维护团队的操作便捷度，助力资产与设施管理转向主动式管控模式。
该解决方案包含以下内容：
联邦合规体系涵盖 FIPS、FISMA、FedRAMP，目前 Maximo Application Suite 内监控、状态检测、预测分析、视觉检测及其他附加组件的合规适配项目均在推进当中。
随着各类机构愈发依赖云技术提升业务可视性与决策水准，安全保障已成为不可或缺的关键要素。FedRAMP 为联邦机构所使用的云服务提供了标准化的评估与授权框架。
FedRAMP 通过在政府体系内统一安全规范要求，减少安全评估的重复工作，同时保障云解决方案符合联邦网络安全标准。
主要安全功能包括：
对于统筹管理复杂设施、基础设施及设备资产的组织而言，安全的资产管理平台是保障设施存续运转、维持任务就绪状态的重要支撑。
1. 降低延后维护带来的风险
联邦各类设施与业务系统的延后维护存量持续增加。美国总务管理局 (GSA) 公布数据显示，截至 2025 年 3 月，延后维护积压金额已超过 170 亿美元。基础设施老化会提升设备故障、安全事故以及服务中断的发生概率。Maximo Application Suite 可直观展示资产状态与维护需求，帮助机构提前发现隐患，在故障发生前完成处置。
2. 落实联邦投资的责任追溯机制
联邦资金项目要求机构公示可量化的实施成果，以负责任的原则管理公共资源。数据化资产管理模式可帮助组织追踪资产运行状态，合理划分维护工作优先级，让资产存续策略贴合资金规定与监管要求。
3. 提升任务关键型业务的可靠程度
任务就绪状态依托稳定可靠的基础设施支撑。无论是医疗系统还是作业设备，一旦出现故障，都会影响任务推进与公共服务供给。精准掌握资产运行状态与维护计划，可帮助机构提升任务关键型设施及设备的持续可用时长。
4. 在坚守安全合规的同时，压缩资产全周期成本
尽早处理延后维护任务，可帮助机构避免维修成本逐年攀升，同时减少业务运行低效问题。安全云平台内置契合联邦网络安全要求的管控机制，有效简化合规适配工作。
凭借 FedRAMP 中等级别授权，机构可选用合规联邦服务商提供的 Maximo Application Suite 云服务。该解决方案融合了资产生命周期管理、预测性分析与业务洞察分析，可助力组织突破传统企业资产管理模式的局限。整合设施系统、作业设备与 IT 环境的数据后，机构可获得资产运行状态的统一全局视图。
高阶分析能力可协助团队提前预判故障、合理规划维护资金投入，提升任务关键型资产的稳定运行能力。
联邦机构的设施存续、资产管控与资产生命周期管理正迈入全新阶段，融合业务智能、安全云平台与数据驱动决策模式。在机构持续处理维护积压、保障老旧设施运转、增强运营弹性的过程中，合规可靠的平台可有效助力其管控任务关键型资产，为公众提供稳定服务。