通过 IBM Technology Lifecycle Services 最大化 IBM Power11 的价值

传统的故障维修模式往往难以应对包含 IBM Power11 的高性能环境的复杂性。每天处理数十亿个工作流，顺畅的操作以及与现代多供应商技术栈的高效集成，对于实现高效优化、强大的网络安全和持续改进至关重要。

这正是 TLS 的现代 Expert Care 产品组合在 IBM Power11 上的优势所在，该产品组合提供基于 AI 的加速、主动、多层面的支持，远远超出标准保修范围。全新的 IBM Power11 Expert Care TLS 服务组合将系统和软件支持打包给以下客户：

借助 Expert Care Premium 最大限度提高系统可用性：

IBM TLS Expert Care Premium 是 IBM 为任务关键型工作量提供的最高服务级别，通过预测性分析、可操作的建议、优先服务响应以及对高度技能的 IBM 工程师（包括技术账户经理 (TAM)）的访问，以个性化的体验加速响应，保持 Power 基础设施的可用性并针对性能进行优化。

使用 TLS 服务简化基础设施运营：

在 IBM Power11 的整个生命周期关键节点，TLS 提供增值服务以简化操作，例如：为 IBM Power 的安装、配置和更新提供专家现场支持；加强数据保护以帮助保障关键资产；以及提供有保障的维修时间承诺，以确保业务连续运行

从容地将 AI 融入 IBM Power11：

IBM TLS 将为其集成的 AI 功能提供设置和调优服务，例如 IBM Spyre Accelerator for IBM Power。IBM Spyre Accelerator 预计将于 2025 年第四季度推出。

加速的自主错误响应与解决：

IBM 强烈建议客户启用 IBM Call Home，因为在 2024 年，通过 Call Home 提交的请求中有 90% 已通过自动化得到解决1。Call Home 是 IBM Power 的内置功能，当检测到错误时会自动通知 TLS，使 IBM TLS 能够主动创建支持案例、接收技术日志并开始排查问题，通常在客户报告问题之前就已介入。此外，IBM Power11 的支持服务已得到增强，通过统一界面整合了支持案例创建与自动日志收集功能，借助 Call Home 实现日志的无缝传输，并通过 AI 辅助支持加速根本原因分析和问题修复。