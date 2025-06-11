让数据发挥更智能的作用：IBM Cloud Pak for Data 5.2 的新增功能

2025 年 6 月 11 日
最新版本的 IBM Cloud Pak for Data 版本 5.2 附带一系列全新的增强功能，重点关注可用性、数据治理和性能。它可帮助组织简化数据管理、加速洞察分析的获取，并交付有意义的业务成果。
此外，IBM Software Hub，作为先前发布的解耦平台，提供了更灵活的部署和管理选项。
企业面临着越来越多的挑战，例如数据孤岛、工具过时、洞察分析缓慢以及合规风险上升。为了保持创新并做出明智决策，组织现在比以往任何时候都更需要智能、可扩展的解决方案。
IBM Cloud Pak for Data 5.2 继续演变为一个统一的平台，旨在简化组织在混合和多云环境中收集、组织和分析数据的方式。凭借其模块化的容器化架构，该平台使团队能够从基本要素开始并快速扩展，仅激活他们需要的服务。无论是利用 Match 360 的可信数据，还是通过数据虚拟化访问分布式数据，借助 IBM Knowledge Catalog 加强治理，或使用 Watson Studio 进行数据分析，客户都能构建坚实的数据基础，加速 AI 与分析的发展。
5.2 版本对这些核心服务及其他服务进行了更新，带来了更大的灵活性、性能和洞察分析。
IBM Match 360 引入了强大的增强功能以简化主数据管理，包括改进的潜在重叠任务修复工具，配备了增强的比较表和简化的修复控制，帮助数据管理员自信地解决更新问题，以及集中式数据类型界面，允许数据工程师在一个地方配置和管理所有数据类型，从单一直观的界面全面掌控属性、实体和关系类型，以及自定义匹配配置。
数据虚拟化正在不断发展，以满足现代企业不断增长的需求，它提供了强大的新功能，可增强数据透明度、安全性和治理。通过集成 MANTA Automated Data Lineage，组织现在可以追踪数据的整个旅程，了解数据的来源、移动方式和最终去向。这种可视性有助于提升合规性、影响分析以及对数据的信任。此外，全新的“读取时掩码”功能确保在查询处理前即保护敏感数据，帮助企业在保障性能的同时，满足严格的隐私法规要求。
为了进一步增强其功能，数据虚拟化现在支持 Db2 Datalake 表，替换旧版 Hadoop 表，以便更有效地访问 Cloud Object Storage。此转变通过熟悉的 SQL 语法和改进的性能来简化数据管理。同时，在受管目录中引入共享属性可以实现跨环境的数据资产一致治理，从而简化合规性和元数据管理。这些增强功能共同帮助企业实现数据基础设施的现代化，同时保持控制力、安全性和灵活性。
随着 IBM Knowledge Catalog (IKC) 的新版本发布，IBM 现在为 IBM Power Architecture 带来了原生支持，将其企业数据治理功能扩展到更广泛的基础设施环境中。包含在 IBM Cloud Pak for Data Enterprise 版中的 IKC on Power 使组织能够自动执行数据治理流程，确保数据的可访问性、可信任性、安全性和合规性，同时利用 IBM Power 系统的性能和可靠性。业务元数据丰富、治理工件管理、协作项目工作区、集中目录以及与不同数据源的安全连接等关键功能均得到全面支持，使企业能够统一跨 x86 和 Power 平台的治理和分析工作流程。
此次发布符合 IBM 的战略现代化举措，旨在跨混合云环境提供一致且具备 AI 准备能力的数据基础。虽然基础功能已完全可用，但一些高级功能（例如 Data Quality、Relationship Explorer 和 Semantic Enrichment）在 Power 上尚不受支持，并计划在未来的更新中提供。总体而言，此次扩展标志着一大步，旨在使关键的 Power 架构工作负载能够享受 IBM Cloud Pak for Data 生态系统中通用的企业级数据目录和治理工具。
此外，IKC 现提供了更大的灵活性和可视性，包括元数据任务的执行时间窗口、探索画布上的间接关系视图，以及可自定义的显示名称。这些增强功能使用户能够更好地理解和控制其数据态势，同时确保合规性和安全性。通过允许更多用户参与治理（即使是仅查看权限），IKC 促进了更加包容和可扩展的数据治理文化，帮助企业挖掘更深层次的洞察并推动更智能的决策。
IBM 还在 Watson Studio 和 Watson Machine Learning 中引入了强大的新功能，可提高 AI 项目的生产力、协作和部署。
Watson Studio 现包含一个文档编辑器，用于创建和管理项目文档，以及改善团队的协调和组织结构。它还支持在 Git 集成项目中导入和发布 watsonx 资产，从而简化资产复用和版本控制。与此同时，Watson Machine Learning 可以使用最新的 Runtime 25.1 部署模型，并支持使用 Spark 3.5 训练的模型，从而提供改进的性能、可扩展性和兼容性。
这些更新使企业能够加速创新、降低复杂性并更有效地扩展 AI 解决方案。
借助 IBM Cloud Pak for Data 5.2，组织获得了一个强大、灵活的平台，可统一数据、增强治理并加速 AI 驱动的洞察分析。这些进步转化为更快速的决策、降低的风险，以及在当今数据驱动经济中更坚实的创新基础。