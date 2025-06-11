让数据发挥更智能的作用：IBM Cloud Pak for Data 5.2 的新增功能

企业面临着越来越多的挑战，例如数据孤岛、工具过时、洞察分析缓慢以及合规风险上升。为了保持创新并做出明智决策，组织现在比以往任何时候都更需要智能、可扩展的解决方案。

IBM Cloud Pak for Data 5.2 继续演变为一个统一的平台，旨在简化组织在混合和多云环境中收集、组织和分析数据的方式。凭借其模块化的容器化架构，该平台使团队能够从基本要素开始并快速扩展，仅激活他们需要的服务。无论是利用 Match 360 的可信数据，还是通过数据虚拟化访问分布式数据，借助 IBM Knowledge Catalog 加强治理，或使用 Watson Studio 进行数据分析，客户都能构建坚实的数据基础，加速 AI 与分析的发展。

5.2 版本对这些核心服务及其他服务进行了更新，带来了更大的灵活性、性能和洞察分析。