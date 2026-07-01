利用 IBM SQL Data Insights Pro，使 AI 驱动的数据洞察更易于集成和管理

2026 年 3 月早些时候，我们推出了 IBM SQL Data Insights Pro，它将 AI 直接引入您的数据，使组织能够使用熟悉的 SQL 接口就地分析任务关键型信息。其结果是更快的洞察、更低的复杂性，以及将 AI 融入已运行业务的系统的能力。

各行各业中，组织都坐拥大量高价值数据，这些数据通常被锁定在 Db2 for z/OS、IMS 和 VSAM 等核心系统中。这些数据支撑着关键业务运营，从金融交易和供应链到客户记录和监管报告。但传统分析方法需要将这些数据移动到新平台，这增加了延迟、成本、风险和治理挑战。

SQL Data Insights Pro 改变了这种模式。

通过将人工智能驱动的相似性分析、语义搜索和模式检测直接嵌入数据所在的位置，组织能够：

识别客户行为模式，以改进个性化

发现供应链和物流中的运营低效环节

加速监管与合规分析

利用可信的实时数据推动更明智的决策

这使得 AI 不再只是实验，而是成为日常业务运营中不可或缺的一部分。尽管 SQL Data Insights Pro 已被用于分析 Db2 for z/OS 数据，但企业越来越需要跨所有核心数据源获得更广泛的视图，以便更轻松地集成到企业工作流中，并简化生产环境中团队的运维管理和故障排除工作。

通过与 IBM Data Virtualization Manager (DVM) 协同工作，SQL Data Insights Pro 将 AI 驱动的分析扩展到更广泛的企业数据源，如 IMS 和 VSAM。两者结合，使组织能够利用 AI 对多样化的数据源进行无缝分析，打破结构化和半结构化数据之间的孤岛，从而在整个企业业务运营中获得更丰富、更全面的洞察。

这为跨域分析开启了新的可能，帮助团队发现先前隐藏在各系统间的关联。