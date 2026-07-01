利用 IBM SQL Data Insights Pro，使 AI 驱动的数据洞察更易于集成和管理

随着 IBM SQL Data Insights Pro 的最新更新，它能帮助组织利用直接在 IBM Z 上运行的 AI，发现隐藏在企业数据中的模式、相似性和关系。
2026 年 3 月早些时候，我们推出了 IBM SQL Data Insights Pro，它将 AI 直接引入您的数据，使组织能够使用熟悉的 SQL 接口就地分析任务关键型信息。其结果是更快的洞察、更低的复杂性，以及将 AI 融入已运行业务的系统的能力。
各行各业中，组织都坐拥大量高价值数据，这些数据通常被锁定在 Db2 for z/OS、IMS 和 VSAM 等核心系统中。这些数据支撑着关键业务运营，从金融交易和供应链到客户记录和监管报告。但传统分析方法需要将这些数据移动到新平台，这增加了延迟、成本、风险和治理挑战。
SQL Data Insights Pro 改变了这种模式。
通过将人工智能驱动的相似性分析、语义搜索和模式检测直接嵌入数据所在的位置，组织能够：
这使得 AI 不再只是实验，而是成为日常业务运营中不可或缺的一部分。尽管 SQL Data Insights Pro 已被用于分析 Db2 for z/OS 数据，但企业越来越需要跨所有核心数据源获得更广泛的视图，以便更轻松地集成到企业工作流中，并简化生产环境中团队的运维管理和故障排除工作。
通过与 IBM Data Virtualization Manager (DVM) 协同工作，SQL Data Insights Pro 将 AI 驱动的分析扩展到更广泛的企业数据源，如 IMS 和 VSAM。两者结合，使组织能够利用 AI 对多样化的数据源进行无缝分析，打破结构化和半结构化数据之间的孤岛，从而在整个企业业务运营中获得更丰富、更全面的洞察。
这为跨域分析开启了新的可能，帮助团队发现先前隐藏在各系统间的关联。
SQL Data Insights Pro 现在扩展至 Db2 for z/OS 之外，能够分析通过 Data Virtualization Manager 访问的企业数据，包括 IMS 和 VSAM。这意味着组织可以对更广泛的任务关键型数据应用 AI 驱动的模式检测和相似性分析，而无需移动或转换数据。
这可以带来更全面的洞察、更少的数据孤岛，以及从现有数据投资中获取更大价值。
SQL Data Insights Pro 现在支持扩展的 REST API 和基于命令行界面 (CLI) 的操作，使企业能够将 AI 驱动的洞察融入企业应用程序、业务流程和自动化框架。
这有助于加速 SQL Data Insights Pro 的采用，简化管理操作的自动化，更轻松地与应用程序和工作流集成，并为工程团队提供更大的灵活性。
在生产环境中运行 AI 解决方案需要高效获取诊断信息和运行状态。SQL Data Insights Pro 引入了一个新的集成日志查看器，可通过用户界面直接访问运行日志和模型训练日志。
这简化了监控和故障排除，从而加快问题诊断和解决，提供运营透明度，并为管理员和工程团队带来更好的用户体验。
借助此次更新，SQL Data Insights Pro 巩固了其作为 IBM Z 上任务关键型环境 AI 驱动分析的角色。通过将就地 AI 处理与增强的集成和运营可见性相结合，组织能够更轻松、更高效地部署和运营 SQL Data Insights Pro，同时将 AI 驱动的洞察更贴近企业应用程序和依赖它们的业务流程。这些功能将于 2026 年 6 月 26 日起可用。
有兴趣了解 SQL Data Insights Pro 如何帮助发现企业数据中隐藏的洞察并将其集成到您的业务工作流中？