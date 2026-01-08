长期日志，短期影响：IBM Guardium Data Protection 12.2.1 的新增功能
新的边缘网关和长期日志保留是应对系统复杂性、成本上升和调查延迟等日常挑战的切实解决方案。
IBM Guardium Data Protection 12.2.1 版本中有两个关键功能——边缘和长期日志保留，可帮助两个安全团队更智能地工作、减少工作量并更好地控制关键数据。
长期以来，数据保留一直是您必须处理的问题。保留日志，满足要求，将所有日志存储多年。但成本高昂，工具复杂，日常价值甚微。如今，安全与合规团队面临着来自四面八方的压力。法规日益严格，审计更加细致，事件需要更快响应。
大多数团队已经知道，他们的数据很分散，审计越来越难，响应一个三年前的访问请求可能需要数小时，甚至数日。这就是这些新功能的用武之地，它们简化了工作，为您提供真正的控制，而不会增加复杂性或成本。
边缘网关可帮助您在数据产生的源头实时了解数据活动。专为在 Kubernetes 环境中运行而构建，可以部署在靠近数据源的位置，所需的基础设施和手动调整更少。
以下是边缘网关的 3 个主要优点：
对于分析人员而言，这意味着警报和日志更及时、更准确。对于架构师而言，这意味着部署和维护更轻松。对于领导层而言，它有助于提高运营效率，降低总体拥有成本。
如果边缘网关改进了数据收集方式，长期日志保留则改变了数据使用方式。Guardium Data Protection 不是将多年的日志存储在难以访问的系统中，而是允许您将其保存在低成本、可在需要时搜索和报告的对象存储中。
以下是长期日志保留的 3 个主要优势：
对于用户而言，这意味着您可以快速找到所需内容，即使是几年前产生的数据。不需要特殊的工具或冗长的流程。对于领导层而言，这表明您的团队可以快速、轻松地响应监管机构的要求。
对于管理数百甚至数千个数据存储的团队而言，手动保护每个存储会拖慢交付速度并增加风险。
借助 Guardium 的 Terraform 自动化，审计、漏洞扫描和数据源载入均直接构建到配置流程中。这意味着每个数据库，无论是在云端还是本地部署，均从一开始就受到监控和保护。这样可以节省时间、减少错误，并有助于扩展安全性而不拖慢团队速度。
此次更新不仅仅是后端改进。Guardium 现在还包括一个更新的执行仪表板，可提供实时洞察分析，助您了解系统的运行表现、合规状况以及自动化为员工节省了多少时间。无论您是管理程序还是运行工具，了解这些数据都有助于您做出更明智的决策，减少意外情况。
新的边缘网关和长期日志保留专为您的实际工作场景而构建，并非单纯的新增功能。它们是应对系统复杂性、成本上升和调查延迟等日常挑战的切实解决方案。
它们可帮助团队专注于保护数据，而不是管理工具。它们既帮助工作的执行者，也支持负责工作的领导者。