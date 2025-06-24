启动 IBM Netezza as a Service Bring Your Own Cloud

IBM Netezza as a Service 的“自带云（BYOC）”模式在云数据与分析解决方案领域实现了变革性的飞跃。

这一创新产品已普遍上市，并可支持企业直接在自己的虚拟私有云 (VPC) 中部署 Netezza，从而增强数据安全并在管理基础设施时提供更大的灵活性。BYOC 部署模型专为满足客户的特定需求而量身定制，无论其属于哪个行业或全球地区。它为选择云环境带来了灵活性。通过利用 Netezza 的强大功能，并在其自身的云环境中进行部署，企业可以将其云数据和分析战略进行转型。

对于希望在利用 Netezza 强大功能的同时保持对自身基础设施控制的组织而言，这一解决方案尤其有益。BYOC 部署模式与现有的 SaaS 产品一起为我们的客户提供了选择。无论是关乎数据主权、法规一致性还是管理自身云环境的偏好，BYOC 都能提供令人信服的解决方案。

这项产品与客户现有的云环境无缝衔接。它提供了一个强大的整合框架，可确保平稳过渡并最大程度地减少对正在进行的运营的干扰。