启动 IBM Netezza as a Service Bring Your Own Cloud

2025 年 6 月 24 日
IBM Netezza as a Service 的“自带云（BYOC）”模式在云数据与分析解决方案领域实现了变革性的飞跃。
这一创新产品已普遍上市，并可支持企业直接在自己的虚拟私有云 (VPC) 中部署 Netezza，从而增强数据安全并在管理基础设施时提供更大的灵活性。BYOC 部署模型专为满足客户的特定需求而量身定制，无论其属于哪个行业或全球地区。它为选择云环境带来了灵活性。通过利用 Netezza 的强大功能，并在其自身的云环境中进行部署，企业可以将其云数据和分析战略进行转型。
对于希望在利用 Netezza 强大功能的同时保持对自身基础设施控制的组织而言，这一解决方案尤其有益。BYOC 部署模式与现有的 SaaS 产品一起为我们的客户提供了选择。无论是关乎数据主权、法规一致性还是管理自身云环境的偏好，BYOC 都能提供令人信服的解决方案。
这项产品与客户现有的云环境无缝衔接。它提供了一个强大的整合框架，可确保平稳过渡并最大程度地减少对正在进行的运营的干扰。
面向 Netezza SaaS 的 BYOC 产品带来了多项值得期待的功能和能力：
在数据和分析领域，快速做出明智决策的能力至关重要。IBM Netezza as a Service BYOC 通过提供高性能分析功能来满足这一需求。通过采用这一创新解决方案，企业可以增强数据安全，提高合规性，优化成本并保持对其基础设施的控制。它有助于在安全灵活的云环境中充分利用分析功能。
随着企业不断生成并依赖大量数据，IBM Netezza as a Service BYOC 将发挥关键作用，帮助企业应对数据管理和分析的复杂性。
采取后续步骤来转变您的云数据和分析战略！