启动 IBM Netezza as a Service Bring Your Own Cloud

2025 年 6 月 24 日

作者

Satya Krishnaswamy

Director, Hybrid Data Management Development

IBM

Hemant Suri

Program Director

Data & AI

Brajesh Pandey

STSM, Chief Architect, Netezza

IBM

Tushar Vishwakarma

Netezza DWH PM

IBM

IBM Netezza as a Service 的“自带云（BYOC）”模式在云数据与分析解决方案领域实现了变革性的飞跃。

这一创新产品已普遍上市，并可支持企业直接在自己的虚拟私有云 (VPC) 中部署 Netezza，从而增强数据安全并在管理基础设施时提供更大的灵活性。BYOC 部署模型专为满足客户的特定需求而量身定制，无论其属于哪个行业或全球地区。它为选择云环境带来了灵活性。通过利用 Netezza 的强大功能，并在其自身的云环境中进行部署，企业可以将其云数据和分析战略进行转型。

对于希望在利用 Netezza 强大功能的同时保持对自身基础设施控制的组织而言，这一解决方案尤其有益。BYOC 部署模式与现有的 SaaS 产品一起为我们的客户提供了选择。无论是关乎数据主权、法规一致性还是管理自身云环境的偏好，BYOC 都能提供令人信服的解决方案。

这项产品与客户现有的云环境无缝衔接。它提供了一个强大的整合框架，可确保平稳过渡并最大程度地减少对正在进行的运营的干扰。

关键功能和能力

面向 Netezza SaaS 的 BYOC 产品带来了多项值得期待的功能和能力：

  • 提高合规性：该解决方案将企业合规性提升到新的高度。通过在自己的环境中部署，企业可以实现增强的合规性，甚至满足最严格的要求。这确保了独特的合规需求得到充分满足。
  • 安全、监控和审计：BYOC 为客户带来了无与伦比的环境可见性和控制力。对整个环境（包括网络级控制）进行精细化的监控和审计，使他们能够精确地跟踪和分析性能和安全指标。这种详细程度对于维持强大的安全状况和确保合规性至关重要。
  • 与数据源的无缝连接：BYOC 产品无需复杂的网络设置或繁琐的配置。企业可以无缝连接到自己的 VPC 或云帐户内的资源，从而不受限制地访问数据源。这不仅减少了设置时间和麻烦，而且还允许组织建立自己的自定义边界，并精细化定义访问权限，确保其网络完全隔离和安全。
  • 成本和基础设施效率：IBM Netezza as a Service BYOC 旨在优化成本。企业只需支付软件服务订阅费用，而云供应商则负责计算和基础设施成本。该模式允许组织使用其云服务提供商已有的折扣或积分，从而可能实现成本节约。

转变您的云数据与分析战略

在数据和分析领域，快速做出明智决策的能力至关重要。IBM Netezza as a Service BYOC 通过提供高性能分析功能来满足这一需求。通过采用这一创新解决方案，企业可以增强数据安全，提高合规性，优化成本并保持对其基础设施的控制。它有助于在安全灵活的云环境中充分利用分析功能。

随着企业不断生成并依赖大量数据，IBM Netezza as a Service BYOC 将发挥关键作用，帮助企业应对数据管理和分析的复杂性。

采取后续步骤来转变您的云数据和分析战略！

