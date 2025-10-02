人工智能 IT 自动化

Java 而立之年，迈向未来：IBM 如何护航 Java 新征程

出版 10/02/2025

作者

Marc Haberkorn

Vice President, IBM WebSphere & Runtimes

IBM 重磅推出四大全新解决方案，旨在引领企业级 Java 迈向未来。

很少有编程语言能像 Java 这样经久不衰且影响深远。自推出以来已近三十年，Java 至今仍稳居企业后端语言榜首，并在全球开发者使用度总榜上持续位列第二或第三（数据来源：TIOBE 指数/ RedMonk 排名）。

从支持金融系统和政府应用，到驱动现代 AI 工作量，Java 的适应性和稳健性巩固了其作为企业级 IT 基石的地位。

为什么 Java 仍保持领先地位

Java 继续蓬勃发展，因为：

  • 跨平台独立性：“一次编写，到处运行”在混合云环境中愈发重要。
  • 企业级安全性和可靠性：Java 为 90% 以上的财富 500 强公司提供支持，并在受监管的行业中得到验证。
  • 庞大的生态系统：凭借数以百万计的开发人员、庞大的库和数十年的优化经验，到 2026 年将创造近 1900 万个 Java 开发人员职位。
  • 兼容性保证：确保应用程序使用寿命长，而无需不断重写。

对于运行任务关键型工作量的企业来说，这些优势意味着更低的风险、可预测的性能和长期价值。

仍需应对 4 大关键挑战

尽管 Java 具有优势，但它的环境正在不断发展：

  1. Java 旧版本（如 Java 8）的软件维护成本上升。
  2. 大型单片应用程序和开源库的迁移复杂性。
  3. 混合云和 AI 驱动的工作量面临现代化的压力。
  4. 传统和新兴 Java 科技的技能差距。

企业需要一条路径，既能保护其在关键任务应用中的投资，又能释放现代云原生架构的灵活性。

未来 30 年：IBM 以创新护航 Java 前行之路

IBM 正在重新定义企业级 Java 的潜能，通过为关键任务系统提供长期安全保障，加速现代化进程，并在混合云与 AI 驱动的工作量中开启大胆创新的新篇章。

基于数十年的行业引领地位，IBM 正将 Java 推向企业级应用新时代：助您守护并优化现有投资，按自身节奏实现现代化升级与扩展，更通过尖端运行时环境和开发工具，释放全新应用与微服务的无限潜能。

这不仅是为了维持现状，更是为了照亮前行之路。您企业级 Java 资产的前景不仅光明，更是无可限量。为此，IBM 将推出一系列令人振奋的新解决方案，这些解决方案将推动企业级 Java 迈向未来：

1. 对企业稳定性的扩展支持

IBM 致力于在您需要时保证您现有的 Java 8 应用程序的安全性和兼容性。

  • 开源库支持：在社区支持结束后，仍能在 Java 8 上安全地运行您的应用程序。您可以在现有应用中继续使用 Spring Boot/Framework 和 Struts，并获得无缝嵌入的安全补丁，以及由 IBM 提供支持与修复的服务等级协议 (SLA) 保障。
  • 延长的 Java 8 支持：我们的支持周期远超社区时间表。这对于依赖关系复杂、难以立即升级的企业至关重要。
  • IBM Semeru 运行时：具有长期支持 (LTS) 的安全生产级 Java SE (OpenJ9)。

2. 现代化工具：将高达 95% 的工作量自动化

从 Java 8 迁移到较新的 LTS 版本（Java 11、17 或 21）以及现代运行时环境可能会占用大量资源。IBM 通过技术实现自动化与简化，能够：

  • 分析现有代码库，确定必要的更改。可视化您的资产全景并评估应用系统，包括其调用的消息机制、依赖的库文件以及连接的数据源。
  • 规划和优先安排每个应用程序的目标运行环境和迁移时间表，并确定各个应用在您系统架构中的最佳匹配方案。
  • 自动化代码更新和配置调整，可将人工迁移工作量减少高达 95%。
  • 集成到 IDE 和 CI/CD 管道，以简化开发、测试和生产部署。

无论您将企业应用程序带到何处，JSphere Suite 都能让您快速实现现代化。应用现代化加速器 (AMA) 是本次转型的核心引擎：作为您的指挥中心，它能够精准地完成评估、规划与迁移执行。

AMA 为您提供关于整个应用资产的清晰、数据驱动的视图，揭示达到目标运行时环境所需的工作量、成本及复杂性。然后，它可以超越计划，直接集成到您的 IDE 中，自动执行迁移、加速开发并以超乎想象的速度让您的应用程序在新环境中运行。其成果如何？最短的停机时间、最大的敏捷性以及直接进入现代 Java 运行时的途径，而不会中断。

3. 混合云 Java：无处不在的云原生功能

IBM 可在您运行工作量的任何地方提供 Java。目标运行时专为满足当今需求与未来增长而构建，无论部署于本地、云端、虚拟机或容器，前路都已清晰，技术支持也已就绪：

  • Enterprise Application Services for Java (EASeJ)：一个完全托管的 IBM 平台，可帮助企业在 Liberty 云端构建、部署和运行 Java 应用程序。
  • 现代化运行时扩展 (MoRE)：支持使用 WAS-ND 管理功能通过 WebSphere Application Server ND 管理 Liberty 工作量以及传统的 WebSphere 应用程序。
  • IBM WebSphere Liberty：一个快速、灵活且对开发人员友好的运行时，适用于在裸机、虚拟机、容器以及跨混合和多云环境中运行的企业 Java 应用程序。

这些工具作为 JSphere Suite for Java 的组成部分，可在本地、公有云或边缘环境中提供一致的云原生 Java 体验，并助力您的应用战略具备未来适应性。

4. 将 Java 扩展到智能体式应用程序

Java 的下一个前沿领域在于自主运行的 AI 驱动系统：

  • IBM 正在改进其云原生 Java 运行时和工具，以便将大语言模型 (LLM) 和其他 AI 功能直接集成到 Java 应用程序中。
  • 支持智能体架构：即能够在动态环境中进行推理、决策并行动的应用程序。
  • 框架级别的增强使 IBM 的 Java 解决方案成为企业 AI 工作量的可信支柱。

Quarkus 是开发团队的理想之选，能助力构建可扩展、安全可靠、并为企业客户量身优化的 AI 增强型与智能体式 AI 应用程序。

进入最激动人心的篇章

企业级 Java 的征程正在翻开迄今为止最激动人心的新篇章，IBM 已准备就绪，将携手引领您穿越这一征程。凭借无与伦比的体验和良好的企业创新记录，IBM 正在提供您当今所需的稳定性和未来所需的变革性功能。

从保护和优化您当前的 Java 资产到以前所未有的规模实现自动化现代化，再到释放云原生性能和 AI 驱动应用程序，IBM 的 JSphere Suite 为您提供全套工具，助您自信而敏捷地前行。这不仅仅是一次升级，更是一场对 Java 商业价值的重塑。

对于 IT 领导者而言，选择已然明确：把握当下机遇，借助 IBM 的创新力量，让未来三十年的 Java 成为您最强劲的业务引擎。企业级 Java 的未来，已触手可及。与 IBM 携手，您既能守护关键任务投资，又能快速完成现代化转型，更可引领云原生与 AI 创新的下一波浪潮。让我们携手，共铸 Java 未来三十载新辉煌。

在 2025 TechXchange 技术大会上，探索更多可能

探索令人振奋的 Java 产品阵容

应用程序开发路线图会议：2966（10 月 7 日星期二上午 10:30）

深入了解 IBM 如何致力于保障 Java 的未来安全

深入了解 JSphere Suite for Java 组合

了解更多 深入了解 JSphere Suite for Java 组合