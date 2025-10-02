Java 而立之年，迈向未来：IBM 如何护航 Java 新征程

IBM 重磅推出四大全新解决方案，旨在引领企业级 Java 迈向未来。
很少有编程语言能像 Java 这样经久不衰且影响深远。自推出以来已近三十年，Java 至今仍稳居企业后端语言榜首，并在全球开发者使用度总榜上持续位列第二或第三（数据来源：TIOBE 指数/ RedMonk 排名）。
从支持金融系统和政府应用，到驱动现代 AI 工作量，Java 的适应性和稳健性巩固了其作为企业级 IT 基石的地位。
Java 继续蓬勃发展，因为：
对于运行任务关键型工作量的企业来说，这些优势意味着更低的风险、可预测的性能和长期价值。
尽管 Java 具有优势，但它的环境正在不断发展：
企业需要一条路径，既能保护其在关键任务应用中的投资，又能释放现代云原生架构的灵活性。
IBM 正在重新定义企业级 Java 的潜能，通过为关键任务系统提供长期安全保障，加速现代化进程，并在混合云与 AI 驱动的工作量中开启大胆创新的新篇章。
基于数十年的行业引领地位，IBM 正将 Java 推向企业级应用新时代：助您守护并优化现有投资，按自身节奏实现现代化升级与扩展，更通过尖端运行时环境和开发工具，释放全新应用与微服务的无限潜能。
这不仅是为了维持现状，更是为了照亮前行之路。您企业级 Java 资产的前景不仅光明，更是无可限量。为此，IBM 将推出一系列令人振奋的新解决方案，这些解决方案将推动企业级 Java 迈向未来：
IBM 致力于在您需要时保证您现有的 Java 8 应用程序的安全性和兼容性。
从 Java 8 迁移到较新的 LTS 版本（Java 11、17 或 21）以及现代运行时环境可能会占用大量资源。IBM 通过技术实现自动化与简化，能够：
无论您将企业应用程序带到何处，JSphere Suite 都能让您快速实现现代化。应用现代化加速器 (AMA) 是本次转型的核心引擎：作为您的指挥中心，它能够精准地完成评估、规划与迁移执行。
AMA 为您提供关于整个应用资产的清晰、数据驱动的视图，揭示达到目标运行时环境所需的工作量、成本及复杂性。然后，它可以超越计划，直接集成到您的 IDE 中，自动执行迁移、加速开发并以超乎想象的速度让您的应用程序在新环境中运行。其成果如何？最短的停机时间、最大的敏捷性以及直接进入现代 Java 运行时的途径，而不会中断。
IBM 可在您运行工作量的任何地方提供 Java。目标运行时专为满足当今需求与未来增长而构建，无论部署于本地、云端、虚拟机或容器，前路都已清晰，技术支持也已就绪：
这些工具作为 JSphere Suite for Java 的组成部分，可在本地、公有云或边缘环境中提供一致的云原生 Java 体验，并助力您的应用战略具备未来适应性。
Java 的下一个前沿领域在于自主运行的 AI 驱动系统：
Quarkus 是开发团队的理想之选，能助力构建可扩展、安全可靠、并为企业客户量身优化的 AI 增强型与智能体式 AI 应用程序。
企业级 Java 的征程正在翻开迄今为止最激动人心的新篇章，IBM 已准备就绪，将携手引领您穿越这一征程。凭借无与伦比的体验和良好的企业创新记录，IBM 正在提供您当今所需的稳定性和未来所需的变革性功能。
从保护和优化您当前的 Java 资产到以前所未有的规模实现自动化现代化，再到释放云原生性能和 AI 驱动应用程序，IBM 的 JSphere Suite 为您提供全套工具，助您自信而敏捷地前行。这不仅仅是一次升级，更是一场对 Java 商业价值的重塑。
对于 IT 领导者而言，选择已然明确：把握当下机遇，借助 IBM 的创新力量，让未来三十年的 Java 成为您最强劲的业务引擎。企业级 Java 的未来，已触手可及。与 IBM 携手，您既能守护关键任务投资，又能快速完成现代化转型，更可引领云原生与 AI 创新的下一波浪潮。让我们携手，共铸 Java 未来三十载新辉煌。
