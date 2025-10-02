Java 而立之年，迈向未来：IBM 如何护航 Java 新征程

IBM 正在重新定义企业级 Java 的潜能，通过为关键任务系统提供长期安全保障，加速现代化进程，并在混合云与 AI 驱动的工作量中开启大胆创新的新篇章。

基于数十年的行业引领地位，IBM 正将 Java 推向企业级应用新时代：助您守护并优化现有投资，按自身节奏实现现代化升级与扩展，更通过尖端运行时环境和开发工具，释放全新应用与微服务的无限潜能。

这不仅是为了维持现状，更是为了照亮前行之路。您企业级 Java 资产的前景不仅光明，更是无可限量。为此，IBM 将推出一系列令人振奋的新解决方案，这些解决方案将推动企业级 Java 迈向未来：