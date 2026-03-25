推出 VAKRA：评估 AI 智能体多跳、多源工具调用能力的基准

深入了解 VAKRA 如何评估端到端的智能体行为，其中多步骤任务涉及不同数据源，并需遵循工具使用指南。
VAKRA——利用多跳、多源对话评估 API 与知识检索智能体——是一个以工具为基础、可执行的基准测试，旨在评估 AI 智能体在类企业环境中进行端到端推理的能力。
VAKRA 并非测试孤立技能，而是通过 API 和文档衡量组合推理能力，利用完整执行轨迹来评估智能体能否可靠地完成多步骤工作流，而不仅仅是单个步骤。
VAKRA 提供了 一个可执行环境，智能体可在此环境中与超过 8000 个本地托管的 API 进行交互，这些 API 背后有覆盖 62 个领域的真实数据库以及与之匹配的文档集提供支持。任务可能需要 3 到 7 步的推理链，将结构化 API 交互与自然语言工具使用约束下的非结构化检索相结合。
企业环境不同于单轮问答或一次性的函数调用。客户支持、商业智能、合规等领域的工作流要求智能体能够串联决策、协调不一致的模式，并遵循以自然语言表达的工具使用策略。故障不仅发生在工具调用环节，也出现在工具之间的语言中介推理过程中——包括实体消歧、跨来源信息锚定，以及参数或模式的匹配。
以电商运营中的订单延迟投诉为例。 要解决此问题，智能体必须正确关联跨系统的信息——连接客户记录、解读承运商文档、匹配物流 API 中的标识符，并应用以自然语言表达的策略。每一步决策都依赖于前一步，需要智能体在工具、数据源和约束条件之间进行持续的推理。
VAKRA 的设计目标正是揭示此类多步推理在何处成功、在何处失败，从而反映智能体在生产环境中所面临的实际状况。
受前述订单延迟投诉等场景启发，VAKRA 将任务分为三个层级：
VAKRA 运行于自托管环境中：由持久化数据库与检索索引支撑的 API 通过标准接口暴露，智能体只能通过这些工具进行交互。评估会回放完整轨迹以验证每一个中间步骤——而不仅仅是最终答案——从而帮助精准定位推理失败的环节：是实体消歧、跨来源映射，还是策略解读。
VAKRA 面向三类不同用户设计：
VAKRA 现已公开可用。源代码、任务规范及评估工具已在 GitHub 上开源，其中包含了复现结果及端到端运行新智能体所需的一切资源，包括：
我们还将推出 Hugging Face Space，用于托管 VAKRA 公共排行榜。 我们邀请研究人员、实践者和开发者提交结果，并提供反馈与扩展。
其他作者：
作者感谢研究与工程团队的各位同事在开发本基准测试过程中提供的宝贵反馈、讨论与支持。
我们特别感谢实习生 Raavi Gupta 和 Abhinav Jain 在基准测试生成与开发方面所做的努力。我们也感谢 Chulaka Gunasekara、Hamid Adebayo、Harold Ship、Himanshu Gupta、Huaiyu Zhu、Jaydeep Sen、Renuka Sindhgatta、Sameep Mehta、Sara Rosenthal 和 Segev Shlomov 的贡献与见解。