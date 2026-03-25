推出 VAKRA：评估 AI 智能体多跳、多源工具调用能力的基准

VAKRA——利用多跳、多源对话评估 API 与知识检索智能体——是一个以工具为基础、可执行的基准测试，旨在评估 AI 智能体在类企业环境中进行端到端推理的能力。

VAKRA 并非测试孤立技能，而是通过 API 和文档衡量组合推理能力，利用完整执行轨迹来评估智能体能否可靠地完成多步骤工作流，而不仅仅是单个步骤。

VAKRA 提供了 一个可执行环境，智能体可在此环境中与超过 8000 个本地托管的 API 进行交互，这些 API 背后有覆盖 62 个领域的真实数据库以及与之匹配的文档集提供支持。任务可能需要 3 到 7 步的推理链，将结构化 API 交互与自然语言工具使用约束下的非结构化检索相结合。