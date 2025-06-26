推出 IBM Turbonomic 中的 Top Actions：更智能的云优化从这里开始

我们很高兴地宣布推出 Top Actions，这是 IBM Turbonomic 的一项新功能，旨在简化和加速您的优化之旅。

Top Actions 是一项智能、直观的功能，可帮助用户快速识别并优先处理其云环境中影响重大且无干扰的操作。通过利用 智能行动排序 和 预定义类别，Top Actions 显示最有价值的建议（清晰分组和排序），以便您更快地做出有把握的决策。