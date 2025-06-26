推出 IBM Turbonomic 中的 Top Actions：更智能的云优化从这里开始

2025 年 6 月 26 日
我们很高兴地宣布推出 Top Actions，这是 IBM Turbonomic 的一项新功能，旨在简化和加速您的优化之旅。
Top Actions 是一项智能、直观的功能，可帮助用户快速识别并优先处理其云环境中影响重大且无干扰的操作。通过利用 智能行动排序 和 预定义类别，Top Actions 显示最有价值的建议（清晰分组和排序），以便您更快地做出有把握的决策。
云运维团队持续面临优化性能和降低成本的双重压力，却又不能陷入海量建议的包围之中。Turbonomic 用户反馈，虽然该平台能生成强大的优化洞察，但海量的操作建议仍令人应接不暇。如果缺乏明确的优先级排序机制，可能会错失关键的性能提升或成本节约机遇。
Top Actions 通过以下方式正面应对这些挑战：
这意味着筛选推荐的时间更少，而实现价值的时间更多。
在早期测试中，使用 Top Actions 的客户反馈优化任务的执行速度显著加快，多数用户还表示决策信心得到提升。通过首先提出最相关的行动，团队可以果断采取行动，避免大规模云环境中经常出现的分析瘫痪。这种高效性不仅加速了投资回报，还帮助团队在动态云运维环境中保持敏捷性。
Top Actions 专为负责执行 Turbonomic 操作并促成可衡量成果的云运维专业人员而打造。无论您的目标是减少云支出还是防止服务中断，Top Actions 都能帮助您专注于最重要的事情。
一位云运维负责人分享道：“在采用 Top Actions 之前，我们花了太多时间试图弄清楚应该首先采取哪些建议。现在，最具影响力的行动（无论是提升性能还是节省成本）就摆在我们眼前，优先级明确且易于执行。”
Top Actions 功能现已登陆 Turbonomic 云平台首页 。只需登录即可查看新小部件的运行情况。您也可以访问 Turbonomic 文档，了解更多有关如何开始的信息。
虽然初始版本侧重于云，我们已经在努力将支持扩展到其他环境。