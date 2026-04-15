IBM Expert Labs 推出 Sterling OMS 智能体式 AI 激活套件

如今，零售和 B2B 组织面临着日益复杂的全渠道环境、不断上升的客户期望以及更高的运营效率压力。为了保持竞争力，企业需要的系统不仅要能提供洞察，还要能采取行动。



IBM 商业价值研究院的研究表明，组织正在采用智能体式 AI 运营模式，在这种模式下，自主软件智能体支持人们进行决策、执行和持续优化。高管们预计，这些 AI 智能体将在短期内开始执行交易工作流并提升运营速度。借助这一激活套件，Sterling OMS 现已准备好充分利用这一转型。

