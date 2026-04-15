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人工智能 IT 自动化

IBM Expert Labs 推出 Sterling OMS 智能体式 AI 激活套件

通过在 Sterling OMS 中激活 AI 智能体，组织为企业范围内的更广泛自动化奠定基础。

发布日期 2026年4月15日

IBM Expert Labs 推出 Sterling Order Management 系统 (OMS) 智能体式 AI 激活套件，这是一项快速部署服务，能将开箱即用的 AI 智能体直接引入 Sterling OMS。这些智能体可以响应查询、执行常见的订单操作并自动执行常规任务，从而帮助组织减少人工工作、提高承诺准确性并提供更好的客户体验。

智能体式 AI 正在重新定义业务运营

如今，零售和 B2B 组织面临着日益复杂的全渠道环境、不断上升的客户期望以及更高的运营效率压力。为了保持竞争力，企业需要的系统不仅要能提供洞察，还要能采取行动。

IBM 商业价值研究院的研究表明，组织正在采用智能体式 AI 运营模式，在这种模式下，自主软件智能体支持人们进行决策、执行和持续优化。高管们预计，这些 AI 智能体将在短期内开始执行交易工作流并提升运营速度。借助这一激活套件，Sterling OMS 现已准备好充分利用这一转型。

通过开箱即用的 OMS AI 智能体加速价值实现

OMS 智能体式 AI 工具包提供了一套与 Sterling OMS 以及 Sterling Intelligent Promising 等支持服务相集成的预构建智能体。这些智能体可以：

  • 回答有关订单、库存和履约的运营问题
  • 执行常见的 OMS 任务
  • 通过模型上下文协议 (MCP) 进行交互
  • 通过 watsonx Orchestrate 参与更广泛的企业工作流
  • 为一线和后端团队提供一致的支持

组织可以快速减少人工开销，同时改善面向客户的绩效和履约可靠性。

其中一些成果包括：

  • 呼叫处理量减少 20-50%
  • 订单相关上报减少 20-35%
  • 异常处理速度加快 30-45%
  • 首次联系解决率提高 15-25%
  • 客户满意度提升 10-20%

快速部署 OMS AI 智能体

该激活套件支持部署 AI 智能体，这些智能体将在客户的 OMS 和 SIP 生态系统内完成配置和连接。IBM Expert Labs 确保智能体正确集成并与运营需求对齐，从而实现可靠的执行和更快的投资回报率。

企业级智能体式 AI 的基础

通过在 Sterling OMS 中激活 AI 智能体，组织为企业范围内的更广泛自动化奠定了基础。借助智能体式 AI 工具包和 watsonx Orchestrate，OMS 成为多系统工作流中的活跃参与者，从而增强客户服务、供应链协调和运营效率。

这些服务基于最佳实践，提供更快、更可预测的成果，将深厚的 Sterling OMS 和 AI 专业知识与面向未来发展的可扩展基础结合在一起。组织在获得即时价值的同时，也能逐步积累扩展智能体式 AI 所需的知识和信心。

深入了解 Sterling OMS

Jaydev Hari

Product Manager

Axel Dudler

Worldwide Practice Leader OMS Expert Labs