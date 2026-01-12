快速 AI 安全评估介绍：携手 IBM 与 Palo Alto Networks，守护您的 AI 创新安全

这份为期两周的评估提供了一个结构化方案，用以发现、评估和排序多云环境中的 AI 安全风险。
IBM Consulting 网络安全服务携手 Palo Alto Networks Prisma AIRS，推出“快速 AI 安全评估”：这是一项专注、由专家主导的评估服务，旨在两周内揭示 AI 安全风险。
随着 AI 的快速应用，新的风险随之而来：配置错误的 IAM 角色、影子 AI 部署以及零散的安全工具，可能使组织面临数据泄露、合规性缺口和业务中断的风险。根据 IBM 的《数据泄露成本报告》，在报告发生 AI 相关泄露事件的组织中， 97% 缺乏恰当的访问控制，而影子 AI 部署可能使泄露成本增加 670,000 美元。
为帮助企业应对这些挑战，这份为期两周的评估提供了一个结构化方案，用以发现、评估和排序多云环境中的 AI 安全风险。评估结合 IBM 经过验证的方法论与行业最全面的 AI 安全平台——Prisma AIRS，可提供：
我们联合推出的快速 AI 安全评估，将 IBM 的实施方法论与 Prisma AIRS 平台整合于单一服务中——简化了启动、访问和报告流程，使客户无需拼接多个工具或团队即可获得更快速、更清晰的洞察。
IBM 的全球交付网络由持有 Palo Alto Networks 认证的专业人员组成，为每个区域带来始终如一的质量与专长，同时根据本地法规和企业实践定制建议。
Palo Alto Networks 先进的 AI 安全能力，结合 IBM 广泛的运营覆盖和交付体系，帮助客户在多云环境中实现更强大的防护覆盖、更高的解决方案可用性以及可靠的性能。
IBM 与 Palo Alto Networks 将执行为期 2 周的快速 AI 安全评估，助您保障 AI 部署安全，并为负责任的创新奠定坚实基础。