快速 AI 安全评估介绍：携手 IBM 与 Palo Alto Networks，守护您的 AI 创新安全

这份为期两周的评估提供了一个结构化方案，用以发现、评估和排序多云环境中的 AI 安全风险。

发布日期 2026年1月12日
IBM Consulting 网络安全服务携手 Palo Alto Networks Prisma AIRS，推出“快速 AI 安全评估”：这是一项专注、由专家主导的评估服务，旨在两周内揭示 AI 安全风险。

什么是 Rapid AI Security Assessment？

随着 AI 的快速应用，新的风险随之而来：配置错误的 IAM 角色、影子 AI 部署以及零散的安全工具，可能使组织面临数据泄露、合规性缺口和业务中断的风险。根据 IBM 的《数据泄露成本报告》，在报告发生 AI 相关泄露事件的组织中， 97% 缺乏恰当的访问控制，而影子 AI 部署可能使泄露成本增加 670,000 美元。

为帮助企业应对这些挑战，这份为期两周的评估提供了一个结构化方案，用以发现、评估和排序多云环境中的 AI 安全风险。评估结合 IBM 经过验证的方法论与行业最全面的 AI 安全平台——Prisma AIRS，可提供：

  • AI基础设施发现与清单 (AI-BOM)：全面发现目标环境中的 AI 模型、智能体、应用程序及生态系统组件。
  • 影子 AI 检测：快速识别未经授权的部署和违反策略的情况。
  • 安全态势评估：评估 AI 工作负载中的错误配置、漏洞及合规性缺口。
  • 可行的路线图：获得根据 NIST AI RMF、欧盟 AI 法案及 ISO/IEC 42001 等框架制定的优先级建议。

完成评估的主要成果

完成评估后，您将获得：

  • AI 资产清单报告 (AI-BOM)：一份结构化的 AI 模型、智能体及应用程序清单。
  • 详细风险报告：识别出的错误配置、漏洞及合规性缺口。
  • 执行摘要：经优先排序的、可操作的建议，用以降低风险并加强治理。

为何快速 AI 安全评估至关重要

快速 AI 安全评估帮助组织：

  • 洞察暴露的 AI 资产和影子 AI 部署。
  • 了解首要安全风险与合规缺口。
  • 在不减缓创新步伐的前提下，立即采取措施降低风险并改进治理。

为何选择 IBM 与 Palo Alto Networks？

我们联合推出的快速 AI 安全评估，将 IBM 的实施方法论与 Prisma AIRS 平台整合于单一服务中——简化了启动、访问和报告流程，使客户无需拼接多个工具或团队即可获得更快速、更清晰的洞察。

IBM 的全球交付网络由持有 Palo Alto Networks 认证的专业人员组成，为每个区域带来始终如一的质量与专长，同时根据本地法规和企业实践定制建议。

Palo Alto Networks 先进的 AI 安全能力，结合 IBM 广泛的运营覆盖和交付体系，帮助客户在多云环境中实现更强大的防护覆盖、更高的解决方案可用性以及可靠的性能。

立即开始

IBM 与 Palo Alto Networks 将执行为期 2 周的快速 AI 安全评估，助您保障 AI 部署安全，并为负责任的创新奠定坚实基础。

