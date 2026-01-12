快速 AI 安全评估介绍：携手 IBM 与 Palo Alto Networks，守护您的 AI 创新安全

随着 AI 的快速应用，新的风险随之而来：配置错误的 IAM 角色、影子 AI 部署以及零散的安全工具，可能使组织面临数据泄露、合规性缺口和业务中断的风险。根据 IBM 的《数据泄露成本报告》，在报告发生 AI 相关泄露事件的组织中， 97% 缺乏恰当的访问控制，而影子 AI 部署可能使泄露成本增加 670,000 美元。

为帮助企业应对这些挑战，这份为期两周的评估提供了一个结构化方案，用以发现、评估和排序多云环境中的 AI 安全风险。评估结合 IBM 经过验证的方法论与行业最全面的 AI 安全平台——Prisma AIRS，可提供：