IBM Bob Premium Package for i 正式发布：加速 IBM i 应用程序开发与现代化

IBM i 应用程序的现代化不仅仅需要 AI 辅助编码。它还需要 AI 能够理解数十年积累的业务逻辑、专业语言以及企业团队所依赖的工作流，以自信地实现任务关键型系统的现代化。

今天，IBM 宣布正式发布 IBM Bob Premium Package for i，将 AI 驱动的开发和现代化功能直接引入 IBM i 团队。IBM Bob 是面向企业开发人员的 AI 优先开发合作伙伴，可在整个软件开发生命周期中，协助规划、执行、验证和治理现代化任务。借助 Premium Package for i，IBM Bob 针对任务关键型 IBM i 应用程序资产，通过提供 IBM i 专属能力来扩展这一体验，包括 RPG、COBOL、CL、Db2 以及原生 IBM i 开发工作流，以切实满足企业团队在真实场景下的现代化需求。

Premium Package for i 专为 IBM i 开发人员的实际工作方式而构建，可以帮助团队理解复杂的代码、生成并重构应用程序、创建文档、支持测试，并以更快的速度和更强的信心推进现代化，同时保留组织日常赖以生存的业务逻辑。