IBM Bob Premium Package for i 正式发布：加速 IBM i 应用程序开发与现代化

今天，IBM 宣布正式发布 IBM Bob Premium Package for i，将 AI 驱动的开发和现代化功能直接引入 IBM i 团队。
IBM i 应用程序的现代化不仅仅需要 AI 辅助编码。它还需要 AI 能够理解数十年积累的业务逻辑、专业语言以及企业团队所依赖的工作流，以自信地实现任务关键型系统的现代化。
今天，IBM 宣布正式发布 IBM Bob Premium Package for i，将 AI 驱动的开发和现代化功能直接引入 IBM i 团队。IBM Bob 是面向企业开发人员的 AI 优先开发合作伙伴，可在整个软件开发生命周期中，协助规划、执行、验证和治理现代化任务。借助 Premium Package for i，IBM Bob 针对任务关键型 IBM i 应用程序资产，通过提供 IBM i 专属能力来扩展这一体验，包括 RPG、COBOL、CL、Db2 以及原生 IBM i 开发工作流，以切实满足企业团队在真实场景下的现代化需求。
Premium Package for i 专为 IBM i 开发人员的实际工作方式而构建，可以帮助团队理解复杂的代码、生成并重构应用程序、创建文档、支持测试，并以更快的速度和更强的信心推进现代化，同时保留组织日常赖以生存的业务逻辑。
IBM Bob Premium Package for i 旨在直接与支行中实时 IBM i 环境、源成员以及应用程序上下文协同工作而设计。开发人员在工作流中即可读取、编写和编译代码，从而减少了将源代码复制到未连接工具中，或在割裂的开发体验之间来回切换的需求。由于 Bob 与 IBM i 实现了原生连接，AI 辅助能够紧密立足于真实的应用程序结构和平台上下文。这有助于开发人员获得更准确的解释、更清晰的输出，以及与 IBM i 开发实践相契合的现代化指导。通过将 AI 直接引入 IBM i 工作流，团队可以在加快推进速度的同时，保持任务关键型应用程序所需的控制力、可靠性和信心。
在开发人员需要排查和记录应用程序行为时，这种直观的上下文能够转化为极为显著的时间节省。便利店分销商 MR Williams 的技术副总裁 Jasmine Kaczmarek 表示：“在此工具的帮助下，我只用了 20 分钟就排查了一份份报告、追踪了字段逻辑、理解了计算过程，并把问题记录了下来。以前，高级开发人员需要六个小时才能完成的工作，我现在能够以 18 倍的速度完成。”
Premium Package for i 引入了策划技能和智能体工作流，并针对 IBM i 常见的开发和现代化任务进行了优化。这些功能可帮助开发人员解释复杂的 RPG 和 COBOL 程序，将固定格式 RPG 转换为现代自由格式 RPG，将单一应用程序重构为模块化结构、生成 RPG、CL、COBOL 和 DDS 代码、创建技术文档并生成单元测试以支持验证。
相比于依赖宽泛的提示词和不一致的结果，IBM i 团队现在可以利用专家构建的技能，交付更可预测、可具可重复性且更高质量的结果。智能体工作流有助于引导从理解和规划到实施和验证的多步骤开发任务，使开发人员能够在不失去控制力的情况下实现渐进式现代化。
数据库模式通过专业技能和智能体工作流对 Bob 进行赋能，使 IBM i 开发团队能够分析、优化并排查查询问题，并提供有关 SQL 和旧版 DDS 的深入专业知识。此模式将填补目前 IBM i 开发团队所欠缺的、只有资深数据库工程师才具备的技能空白。
团队还发现该解决方案为规划提供了更强大的支持。Wynne Systems 的 ERP 支持分析师 Bob Richardson 分享道：“我几乎立刻注意到，与其他 AI 相比，IBM Bob 所提供的详细程度完全不在一个量级。我喜欢利用 AI 来为特定项目制定和执行计划。对于完全相同的提示词，Bob 给出的规划方案总是比其他 AI 详尽十倍。它包含了更具体、更多的细节，能够帮助人们更好地理解项目从开始到结束的各个步骤。”
IBM Bob 还可以帮助保存那些被封锁在庞大且缺乏文档说明的代码库中的技术知识。Innovative Software Solutions 的高级程序员 Marina Schwenk 分享道：“当我们获得 Bob 的访问权限时，我们立即开对 90,000 多行的程序进行文档化整理。Bob 能够列出并标记所有输入/输出和文件结构，以及它们的用途和重要逻辑。最重要的是，Bob 创建了规范的文档，我们可以直接将其提供给刚刚开始 IBM i 开发之旅的开发人员。”
综上所述，原生的 IBM i 连接性、精心设计的技能以及智能体工作流，使 IBM Bob Premium Package for i 不仅仅是一个简单的编码助手。该特选版软件包并非只是引入独立的单项功能，而是通过定制化工作流、专业技能以及深厚的平台上下文，将 IBM 在 IBM i 领域数十载的专业知识延伸至 IBM Bob，进而帮助团队在持续交付可靠应用程序的同时，更具信心地实现现代化。