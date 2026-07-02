IBM watsonx Orchestrate 的 Agentic Control Plane ：集中控制所有 AI 智能体

IBM watsonx Orchestrate 的 Agentic Control Plane，将运维调度、AI 治理与规模化能力统一集成，让企业自研的 AI 智能代理能够在全业务场景落地，创造可量化的真实业务价值
只有实现全程可视、行为可控、有效能力可规模化复制，AI 智能体才能真正产出业务价值。对多数企业而言，AI 智能体完成开发后，难以稳定投产运行的断层，正是 AI 落地推进陷入停滞的关键瓶颈。
2026 年 6 月，IBM watsonx Orchestrate 将在 AWS 与 IBM Cloud 两大云平台上线 Agentic Control Plane，这是一套集中式管控界面，可面向企业全域环境实现 AI 智能体的运维、治理与规模化部署。依托 Agentic Control Plane，所有能力统一集成于同一平台，可实现：全链路可视化，完整掌握各智能代理的运行行为；内置管控规则，约束代理的执行行为；共享资产目录，支持企业内部跨部门复用与规模化推广；原生定时调度功能，自动处理周期性业务任务。
Agentic Control Plane 采用开放架构设计，可兼容企业现有正在使用的各类智能代理、工具与业务系统。它可深度对接企业现有的业务流程、数据资产与各类应用系统。该功能具备高可信安全能力，内置安全防护、AI 治理与合规管控机制，让企业能够放心在公有云和本地机房中部署运行 AI 业务。
AI 智能体投产上线后，绝大多数技术团队无法清晰掌握故障发生点、故障成因以及潜在风险范围。新推出的 Agentic Control Plane 可提供完整运行可视能力，并配套管控处置手段，支持企业针对问题及时采取应对措施。
运维仪表板整合运维状态、故障事件与深度洞察，并按优先级推送告警，无需人工翻阅海量日志即可快速定位需处置的问题。智能体分析功能可持续追踪代理的调用量、运行性能与稳定性长期变化趋势。当系统出现异常时，平台内置运维智能代理支持通过自然语言开展故障排查，无需掌握查询语法，也不用依赖运维专业人员操作。
治理管控能力深度集成在统一操作界面内。策略管理功能在运行时实时执行规则约束，确保 AI 智能体的行为始终限定在预设边界之内。凭据健康监控可提前识别失效、缺失的连接链路，防止由此引发业务故障。智能体访问总览视图，清晰展示各智能体能够调用哪些集成工具与数据源，实现权限全可视。内容防护机制可在违规输出内容触达终端用户之前完成识别与拦截。
最终实现对全部智能体集群的全链路可视与全流程管控；这套治理体系并非后期附加的独立管控层，而是从智能体上线之初就内嵌于其运行逻辑之中。
多数企业存在重复开发问题：不同团队在互不了解对方已有成果的情况下，重复搭建逻辑完全一致的 AI 智能体。智能体 Catalog 可解决该痛点，开发人员能够将经过验证、稳定可用的智能体发布至租户全域供复用；平台配套元数据管理、版本管控与依赖管理能力，让跨团队共享复用从理论设想落地为可实操的方案。
将智能体发布至目录时，可配套填写描述、分类标签与图标，方便其他人员检索发现。采用语义化版本规则对智能体进行版本管理，同时随迭代持续维护变更日志。当智能体具有依赖项（例如协作智能体或 Python 工具）时，当您发布到目录时，这些依赖项会自动迁移。发布操作会在目录中生成一份稳定快照，其他团队可基于经过验证的可靠版本开展开发，而原开发团队能够独立持续迭代优化。
由于 watsonx Orchestrate 具有开放性，因此该目录可与团队已构建的智能体、工具和系统协同工作。无需从零重构现有可用能力，也不用替换当前稳定运行的业务逻辑；只需将这套成熟智能体开放给企业内其他团队共享使用。
随着自动化技术日益复杂，底层工作流也需同步跟上。工作流构建器的三项增强功能直接解决了这一问题。
Decision Tables 以结构化低代码格式替代复杂分支逻辑，业务团队与技术团队均可直观阅读、维护规则。Parallel Execution 支持相互独立的步骤（如接口调用、后台任务）同步运行，缩短整体工作流执行耗时。Observability Traces 完整记录工作流全链路上下文数据变更，出现故障时能够更快定位、修复问题。
最终打造出的工作流具备三大优势：搭建效率更高、故障调试更便捷，且在业务规模扩张后维护难度更低。
企业大量业务存在固定周期：周报生成、每日监控巡检、周期性通知推送等，但这类工作以往都需要人工手动触发执行。支持定时调度的智能体与工作流可消除对人工触发的依赖，用户能够直接在智能体配置界面中设置自动执行规则。
管理员可管控允许启用定时调度的资产范围，并自定义任务执行周期。对于定期报表、循环提醒、运维维护任务、周期性监控巡检等常规工作，系统能够稳定自动运行，无需人工介入。关键业务流程不会因人员遗忘手动触发而出现执行遗漏。
搭建智能体仅仅是起步阶段。更棘手、影响更深远的核心挑战，是大规模投产运行这些代理，同时满足企业生产环境对运行可视性、合规治理与运维可靠性的严苛要求。本次版本升级进一步巩固了 watsonx Orchestrate 作为企业全域 AI 规模化部署与统一管控的智能体控制中枢的核心地位：平台具备开放架构，可兼容企业现有自研资产；深度打通各类数据与业务应用；同时内置企业所需的安全防护与合规管控能力，保障可信运行。
上述全部功能现已在 AWS 与 IBM Cloud 云平台上线，企业可依托自身现有业务部署环境灵活完成落地部署。