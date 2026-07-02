IBM watsonx Orchestrate 的 Agentic Control Plane ：集中控制所有 AI 智能体

只有实现全程可视、行为可控、有效能力可规模化复制，AI 智能体才能真正产出业务价值。对多数企业而言，AI 智能体完成开发后，难以稳定投产运行的断层，正是 AI 落地推进陷入停滞的关键瓶颈。

2026 年 6 月，IBM watsonx Orchestrate 将在 AWS 与 IBM Cloud 两大云平台上线 Agentic Control Plane，这是一套集中式管控界面，可面向企业全域环境实现 AI 智能体的运维、治理与规模化部署。依托 Agentic Control Plane，所有能力统一集成于同一平台，可实现：全链路可视化，完整掌握各智能代理的运行行为；内置管控规则，约束代理的执行行为；共享资产目录，支持企业内部跨部门复用与规模化推广；原生定时调度功能，自动处理周期性业务任务。

Agentic Control Plane 采用开放架构设计，可兼容企业现有正在使用的各类智能代理、工具与业务系统。它可深度对接企业现有的业务流程、数据资产与各类应用系统。该功能具备高可信安全能力，内置安全防护、AI 治理与合规管控机制，让企业能够放心在公有云和本地机房中部署运行 AI 业务。