今天，IBM 和 Cobalt Iron 激动地宣布，面向 IBM Cloud 客户的采用 Compass 的安全自动化备份服务在全球范围内推出——这是我们在混合云和多云环境中提供现代化、自动化且高度安全的数据保护这一共同承诺的重大扩展。

基于为 IBM Power Virtual Server 提供的采用 Compass 的安全自动化备份所取得的广泛采用，这款新产品将为在 IBM Cloud 和本地运行的更广泛工作负载带来同样经过验证的企业级保护。通过此次发布，客户将获得无缝、全托管的备份即服务体验，极大地简化备份操作并加速云采用。