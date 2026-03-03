企业级数据保护，现在更易获取。
今天，IBM 和 Cobalt Iron 激动地宣布，面向 IBM Cloud 客户的采用 Compass 的安全自动化备份服务在全球范围内推出——这是我们在混合云和多云环境中提供现代化、自动化且高度安全的数据保护这一共同承诺的重大扩展。
基于为 IBM Power Virtual Server 提供的采用 Compass 的安全自动化备份所取得的广泛采用，这款新产品将为在 IBM Cloud 和本地运行的更广泛工作负载带来同样经过验证的企业级保护。通过此次发布，客户将获得无缝、全托管的备份即服务体验，极大地简化备份操作并加速云采用。
采用 Compass 的 Secure Automated Backup 消除了传统上备份基础设施带来的复杂性。通过 IBM Cloud 目录，客户现在可以：
无需管理硬件，也无需手动配置，组织可以快速开始保护工作负载——并随着环境增长无缝扩展。
这款全新的 IBM Cloud BaaS 产品为广泛的平台带来了统一的数据保护体验，包括：
由于 Compass 专为混合云和多云环境而构建，客户不仅可以保护 IBM Cloud 内的数据，还可以保护本地基础设施和其他主流公有云（包括 Amazon Web Services (AWS)、Microsoft Azure、Google Cloud Platform 和阿里云）中的数据——所有这些都通过单一管理界面无缝管理。
安全性是这款新产品的核心。采用 Compass 的 Secure Automated Backup 将 Cobalt Iron 的先进功能与 IBM Cloud Object Storage (COS) 行业领先的弹性相结合，充分利用：
其结果是构建了一个完全受保护的环境，旨在保护关键工作负载免受勒索软件、篡改和操作错误的影响。
随着混合云和多云架构成为标准，组织正在寻求统一的、自动化的连续性策略，这些策略需要跨每个平台和云工作。采用 Compass 的 Secure Automated Backup 通过提供以下功能直接满足了这一需求：
这不仅仅是云到云的备份，而是一个适用于整个企业的、统一的单一数据保护平台。
正如 Cobalt Iron 战略副总裁 Greg Tevis 所解释的那样：“通过此次发布，客户现在可以通过单一、简化的体验，保护 IBM Cloud、其他公有云以及全球本地数据中心的工作负载。”
采用 Compass 的 Secure Automated Backup 现已在 IBM Cloud 全球所有数据中心即时可用，覆盖区域包括达拉斯、华盛顿特区、多伦多、蒙特利尔、圣保罗、法兰克福、伦敦、马德里、悉尼、东京、大阪、金奈等。无论您的工作负载位于何处，您都可以依赖低延迟访问和全球一致的企业级保护。
作为 IBM Cloud Marketplace 中超过 400 个企业解决方案（95% 的财富 500 强公司和超过 60 万月度活跃用户使用）的新成员，这款新产品扩大了客户的选择范围，简化了采购流程，并巩固了 IBM Cloud 作为企业级 SaaS 领先平台的地位。
采用 Compass 的 Secure Automated Backup 现可通过 IBM Cloud 目录直接获取。立即开始使用为混合多云世界构建的现代化、自动化、企业级备份来保护您的工作负载。
详细了解采用 Compass 的 Secure Automated Backup