一名男子站立着，手持笔记本电脑站在数据堆栈前
人工智能 IT 自动化

推出采用 Compass 的安全自动化备份

企业级数据保护，现在更易获取。

发布日期 2026年3月3日

今天，IBM 和 Cobalt Iron 激动地宣布，面向 IBM Cloud 客户的采用 Compass 的安全自动化备份服务在全球范围内推出——这是我们在混合云和多云环境中提供现代化、自动化且高度安全的数据保护这一共同承诺的重大扩展。

基于为 IBM Power Virtual Server 提供的采用 Compass 的安全自动化备份所取得的广泛采用，这款新产品将为在 IBM Cloud 和本地运行的更广泛工作负载带来同样经过验证的企业级保护。通过此次发布，客户将获得无缝、全托管的备份即服务体验，极大地简化备份操作并加速云采用。

一种更快速、更简单的方法来保护 IBM Cloud 中的工作负载

采用 Compass 的 Secure Automated Backup 消除了传统上备份基础设施带来的复杂性。通过 IBM Cloud 目录，客户现在可以：

  • 通过无摩擦的自助服务体验，在数分钟内完成部署
  • 通过完全托管的 BaaS 模式，消除备份基础设施
  • 跨工作负载和环境自动化保护策略
  • 通过 Compass 直观的管理界面获得即时可见性

无需管理硬件，也无需手动配置，组织可以快速开始保护工作负载——并随着环境增长无缝扩展。

保护范围远不止 VPC

这款全新的 IBM Cloud BaaS 产品为广泛的平台带来了统一的数据保护体验，包括：

  • Windows、x86 架构 Linux、macOS、AIX、IBM i 和 Power 架构 Linux
  • IBM Power、x86 和 VMware
  • Db2、Oracle、SQL Server、PostgreSQL、MongoDB 等

由于 Compass 专为混合云和多云环境而构建，客户不仅可以保护 IBM Cloud 内的数据，还可以保护本地基础设施和其他主流公有云（包括 Amazon Web Services (AWS)、Microsoft Azure、Google Cloud Platform 和阿里云）中的数据——所有这些都通过单一管理界面无缝管理。

内置企业级安全

安全性是这款新产品的核心。采用 Compass 的 Secure Automated Backup 将 Cobalt Iron 的先进功能与 IBM Cloud Object Storage (COS) 行业领先的弹性相结合，充分利用：

  • 传输中加密和静态加密
  • 不可变性以防御勒索软件
  • 纠删码确保数据持久性
  • 安全访问控制和 IAM 集成
  • 用于受保护操作的 Zero Access 架构
  • 自动化合规性、保留和审计跟踪

其结果是构建了一个完全受保护的环境，旨在保护关键工作负载免受勒索软件、篡改和操作错误的影响。

客户兴奋的原因

随着混合云和多云架构成为标准，组织正在寻求统一的、自动化的连续性策略，这些策略需要跨每个平台和云工作。采用 Compass 的 Secure Automated Backup 通过提供以下功能直接满足了这一需求：

  • 无论工作负载运行在哪里，都能获得一致的保护
  • 通过自动化减少运营工作量
  • 提高网络弹性和合规性
  • 无需管理基础设施，加快云上部署

这不仅仅是云到云的备份，而是一个适用于整个企业的、统一的单一数据保护平台。

正如 Cobalt Iron 战略副总裁 Greg Tevis 所解释的那样：“通过此次发布，客户现在可以通过单一、简化的体验，保护 IBM Cloud、其他公有云以及全球本地数据中心的工作负载。”

现已全球推出

采用 Compass 的 Secure Automated Backup 现已在 IBM Cloud 全球所有数据中心即时可用，覆盖区域包括达拉斯、华盛顿特区、多伦多、蒙特利尔、圣保罗、法兰克福、伦敦、马德里、悉尼、东京、大阪、金奈等。无论您的工作负载位于何处，您都可以依赖低延迟访问和全球一致的企业级保护。

不断发展的创新生态系统

作为 IBM Cloud Marketplace 中超过 400 个企业解决方案（95% 的财富 500 强公司和超过 60 万月度活跃用户使用）的新成员，这款新产品扩大了客户的选择范围，简化了采购流程，并巩固了 IBM Cloud 作为企业级 SaaS 领先平台的地位。

采用 Compass 的 Secure Automated Backup 现可通过 IBM Cloud 目录直接获取。立即开始使用为混合多云世界构建的现代化、自动化、企业级备份来保护您的工作负载。

详细了解采用 Compass 的 Secure Automated Backup

深入了解 IBM Cloud 上的 Compass

Kathy Wilson

Cloud Object Storage Ecosystem Solution Offerings

IBM

Mary Spurlock

VP of Marketing