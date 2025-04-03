隆重推出 OpenPages 9.1：解锁融入 AI 的风险与合规管理功能

IBM OpenPages 9.1 标志着治理、风险和合规管理领域的重大飞跃。通过集成先进的 AI 功能、完善用户界面元素并扩大语言和技术支持，它为组织提供了应对当今数据驱动世界中复杂监管和风险挑战所需的工具。

无论是增强协作、深化洞察分析，还是增强云，OpenPages 9.1 都凸显了 IBM 为组织提供适应性强、智能且面向未来的 GRC 解决方案的承诺。

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