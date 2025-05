隆重推出 OpenPages 9.1：解锁融入 AI 的风险与合规管理功能

AI 驱动的增强功能:

主要亮点包括:



使用视图进行模型输入: 利用视图作为 AI 模型的输入,以促进更复杂的用例,例如自动审查义务文本或生成风险评估进度报告。

增强的报告和数据导出:引入新的数据导出功能,可无缝提取 OpenPages 数据(包括对象之间的关系),并将其导出到 SFTP、IBM Cloud Object Storage 或 AWS S3,以便与 AI 管道和第三方 BI 工具进行整合。

用户界面和体验改进

为了加强协作并简化管理任务,OpenPages 9.1 提供:



嵌套网格:在任务视图网格或网格视图中直观地表示复杂的对象层次,简化导航以及对父子关系的理解。

评论面板增强功能: 通过用于定向评论通知的仪表板窗格、任务视图评论面板中的增强型 @提及功能,以及对 @提及通知的电子邮件模板的管理控制,来改善团队协作。

问卷模板改进

为了更好地自定义收集和分析风险相关数据,OpenPages 9.1 支持:



答案重新排序: 调查问卷作者可以使用拖放或键盘快捷方式对单项选择和多项选择答案进行重新排序,同时保留关键的数据依赖关系。

报告与分析

通过以下方式更深入地了解 OpenPages 配置:



字段引用分析报告: 识别引用特定字段的所有配置位置, 提供对数据互连的洞察分析。

增强的配置导出功能:通过选择性地排除对象配置文件和视图的依赖关系来控制导出范围。

全球覆盖和兼容性





阿拉伯语支持:集成阿拉伯语(“ar-SA”和“ar-AE”区域设置),从右向左呈现,方便全球用户使用。

OAuth 2.0 授权服务器: 通过授权服务器组件支持 OAuth 2.0,从而加强安全性和整合。

OpenPages 9.1 扩展了语言和技术支持:

工作流和系统增强





工作流设计器增强:在顶部为终端用户定义主要工作流操作,并支持创建仅由其他工作流或调度程序触发的系统工作流,从而支持更加自动化和受控的流程。

为提高运行效率,OpenPages 9.1 提供了:

云兼容性



为了确保云环境中的可扩展性和安全性,OpenPages on Cloud 随着 OpenPages with on Cloud 9.1 的推出而不断发展。