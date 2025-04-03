隆重推出 OpenPages 9.1：解锁融入 AI 的风险与合规管理功能

2025 年 4 月 3 日
OpenPages 9.1 对其 AI 功能进行了重大改进，使管理员能够精确地指示 AI 模型的输入数据。 这个新版本通过将边缘的 AI 功能与强大的 GRC 平台集成在一起，从而脱颖而出，提供以下功能：
IBM OpenPages 是一个集成式治理、风险与合规 (GRC) 平台，旨在帮助组织管理整个企业的风险并应对监管挑战。它提供一套全面的服务和功能组件，涵盖不同的风险和合规领域，包括操作风险、政策管理、财务控制管理、IT 治理、内部审计、模型风险治理、监管合规管理、第三方风险管理、业务连续性管理、数据隐私管理和环境、社会和治理风险管理。
AI 驱动的增强功能：
主要亮点包括：
用户界面和体验改进
为了加强协作并简化管理任务，OpenPages 9.1 提供：
问卷模板改进
为了更好地自定义收集和分析风险相关数据，OpenPages 9.1 支持：
报告与分析
通过以下方式更深入地了解 OpenPages 配置：
全球覆盖和兼容性
工作流和系统增强
云兼容性
IBM OpenPages 9.1 标志着治理、风险和合规管理领域的重大飞跃。通过集成先进的 AI 功能、完善用户界面元素并扩大语言和技术支持，它为组织提供了应对当今数据驱动世界中复杂监管和风险挑战所需的工具。
无论是增强协作、深化洞察分析，还是增强云，OpenPages 9.1 都凸显了 IBM 为组织提供适应性强、智能且面向未来的 GRC 解决方案的承诺。