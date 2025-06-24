OpenPages 9.1.1 简介：扩展 AI Agent、自动化和可用性，实现更智能的风险管理

1. AI 和自动化：更智能、更快速、更集成

与 watsonx 的集成得到了扩展，允许通过工作流自动化自动触发 AI 模型。这意味着您现在可以系统地、更有效、更高效地充分利用 AI 的能力，获得更好的洞察分析和成果。另一个关键的增强是从基于对话框的整合过渡到 watsonx Assistant 和Orchestrate，从而实现 OpenPages 中的会话式 AI 功能。此更改允许助手将上下文信息附加到用户交互中，例如位置、个人资料和查看的对象，以获得更明智的服务建议。

2. 用户界面和可用性：直观的导航和增强的交互

用户界面已得到显著优化，具备更优的导航、动态筛选、Markdown 支持以及增强的用户交互体验。通过这些更新，您可以比以往更轻松地自定义数据并与数据交互，从而形成更具吸引力和生产力的体验。

3. 管理与数据管理：流程简化

现在，您可以轻松进行实体管理、获取丰富的数据导出，并享受简化的升级流程。新的关联网格父文件夹过滤器允许管理员根据当前对象的文件夹定义动态过滤条件，确保最终用户仅查看相关对象或活动。

4. 数据和可视化增强功能：强大的图表能力和图表增强功能

此新版本提供了更强大的图表功能，为用户提供更深入的洞察，并以更直观的方式可视化数据。关键增强功能包括：

强大的图表功能： 提供更强大的图表能力，支持多选字段，并改善大量条目图表的显示效果。这些增强功能使可视化和解释复杂数据变得更加容易。

带标签的数据导出： 数据导出现在包含标签，为您的数据提供了额外的组织层级和上下信息。此功能可确保轻松访问相关信息，从而简化您的分析和决策流程。

创建视图中的子关联：用户在创建过程中可以将现有项目关联为子项，从而节省时间并更高效地分配子项。

5. 整合与平台支持：