OpenPages 9.1.1 简介：扩展 AI Agent、自动化和可用性，实现更智能的风险管理

2025 年 6 月 24 日
IBM OpenPages 9.1.1 建立在其强大的治理、风险和合规性 (GRC) 基础上，增加了大量新功能，旨在增强自动化、简化体验并提高整合灵活性。此版本引入了更深入的 AI 功能、更智能的工作流和更直观的界面，使组织以更大的灵活性和智能管理风险。
OpenPages 9.1.1在 5 个关键领域提供了全面的增强功能：
这些更新旨在帮助组织减少手动工作、改进决策并全面增强用户体验。
1. AI 和自动化：更智能、更快速、更集成
与 watsonx 的集成得到了扩展，允许通过工作流自动化自动触发 AI 模型。这意味着您现在可以系统地、更有效、更高效地充分利用 AI 的能力，获得更好的洞察分析和成果。另一个关键的增强是从基于对话框的整合过渡到 watsonx Assistant 和Orchestrate，从而实现 OpenPages 中的会话式 AI 功能。此更改允许助手将上下文信息附加到用户交互中，例如位置、个人资料和查看的对象，以获得更明智的服务建议。
2. 用户界面和可用性：直观的导航和增强的交互
用户界面已得到显著优化，具备更优的导航、动态筛选、Markdown 支持以及增强的用户交互体验。通过这些更新，您可以比以往更轻松地自定义数据并与数据交互，从而形成更具吸引力和生产力的体验。
3. 管理与数据管理：流程简化
现在，您可以轻松进行实体管理、获取丰富的数据导出，并享受简化的升级流程。新的关联网格父文件夹过滤器允许管理员根据当前对象的文件夹定义动态过滤条件，确保最终用户仅查看相关对象或活动。
4. 数据和可视化增强功能：强大的图表能力和图表增强功能
此新版本提供了更强大的图表功能，为用户提供更深入的洞察，并以更直观的方式可视化数据。关键增强功能包括：
5. 整合与平台支持：
OpenPages 9.1.1 是风险和合规管理方面的重大飞跃，提供更智能的自动化、改进的用户界面和增强的数据可视化功能。接受这些更新可以提升您的数据管理体验并解锁新的洞察分析。