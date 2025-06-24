OpenPages 9.1.1 简介：扩展 AI Agent、自动化和可用性，实现更智能的风险管理

2025 年 6 月 24 日

作者

Christophe Delaure

Principal Product Manager, OpenPages

IBM

Abhishek Yadav

Program Director, OpenPages, SPSS Statistics

IBM Core Software

John Lundgren

Senior Product Manager, OpenPages

IBM

IBM OpenPages 9.1.1 建立在其强大的治理、风险和合规性 (GRC) 基础上，增加了大量新功能，旨在增强自动化、简化体验并提高整合灵活性。此版本引入了更深入的 AI 功能、更智能的工作流和更直观的界面，使组织以更大的灵活性和智能管理风险。

OpenPages 9.1.1在 5 个关键领域提供了全面的增强功能：

  • AI 和自动化：允许 AI 智能体通过工作流自动为您验证、丰富和评估活动
  • 用户界面和可用性：改进的导航、动态筛选、Markdown 支持以及增强的用户交互体验。
  • 管理和数据管理：更轻松的实体管理，丰富的数据导出，简化的升级流程。
  • 数据和可视化：更强大的图表功能，更好的洞察分析。
  • 集成和平台支持：事件驱动的集成，支持定制源以及与最新 IBM 平台的兼容性。

这些更新旨在帮助组织减少手动工作、改进决策并全面增强用户体验。

IBM OpenPages 9.1.1 中的 5 个关键增强功能

1. AI 和自动化：更智能、更快速、更集成

与 watsonx 的集成得到了扩展，允许通过工作流自动化自动触发 AI 模型。这意味着您现在可以系统地、更有效、更高效地充分利用 AI 的能力，获得更好的洞察分析和成果。另一个关键的增强是从基于对话框的整合过渡到 watsonx AssistantOrchestrate，从而实现 OpenPages 中的会话式 AI 功能。此更改允许助手将上下文信息附加到用户交互中，例如位置、个人资料和查看的对象，以获得更明智的服务建议。

2. 用户界面和可用性：直观的导航和增强的交互

用户界面已得到显著优化，具备更优的导航、动态筛选、Markdown 支持以及增强的用户交互体验。通过这些更新，您可以比以往更轻松地自定义数据并与数据交互，从而形成更具吸引力和生产力的体验。

3. 管理与数据管理：流程简化

现在，您可以轻松进行实体管理、获取丰富的数据导出，并享受简化的升级流程。新的关联网格父文件夹过滤器允许管理员根据当前对象的文件夹定义动态过滤条件，确保最终用户仅查看相关对象或活动。

4. 数据和可视化增强功能：强大的图表能力和图表增强功能

此新版本提供了更强大的图表功能，为用户提供更深入的洞察，并以更直观的方式可视化数据。关键增强功能包括：

  • 强大的图表功能：提供更强大的图表能力，支持多选字段，并改善大量条目图表的显示效果。这些增强功能使可视化和解释复杂数据变得更加容易。
  • 带标签的数据导出：数据导出现在包含标签，为您的数据提供了额外的组织层级和上下文信息。此功能可确保轻松访问相关信息，从而简化您的分析和决策流程。
  • 创建视图中的子关联：用户在创建过程中可以将现有项目关联为子项，从而节省时间并更高效地分配子项。

5. 整合与平台支持：

  • RCM Feed 中的自定义字段：Wolters Kluwer 现可为监管内容提供自定义字段，实现量身定制的数据管理。通过将自定义字段添加到 OpenPages 的字段组，并使用与 Wolters Kluwer 中相同的字段名称，可以改进监管内容的管理。
  • 平台支持：Cognos Analytics 12.1 和 Db2 12.1：OpenPages 9.1.1 除了现有对 Cognos 12.0.1 及后续 12.0.x 版本的支持外，还新增了对 IBM Cognos Analytics 12.1的支持。此外，它现在支持 IBM Db2 12.1 数据库，同时继续支持 Db2 11.5.5 及后续 11.5.x版本。
  • 安装程序支持自动数据库升级：OpenPages Installer 现在提供自动数据库升级功能，作为主要版本和模块版本升级过程的一部分。此功能适用于从 9.0 或更高版本的升级，可以简化流程并减少手动干预。

风险与合规管理的重大飞跃

OpenPages 9.1.1 是风险和合规管理方面的重大飞跃，提供更智能的自动化、改进的用户界面和增强的数据可视化功能。接受这些更新可以提升您的数据管理体验并解锁新的洞察分析。

