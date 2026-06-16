在 IBM Guardium 中引入对智能体式 AI 系统的监控，弥合可见性差距

IBM Guardium 的新功能（目前处于私有预览阶段）引入了对智能体式 AI 系统的监控，例如通过 Claude Compliance API 对 Claude 进行监控。
企业面临日益扩大的 AI 数据可见性差距，即 AI 系统对敏感数据的操作速度超过了安全与合规团队的追踪能力。
为了帮助弥合这一差距，IBM Guardium 的新功能（目前处于私有预览阶段）引入了对智能体式 AI 系统的监控，例如通过 Claude Compliance API 对 Claude 进行监控。该功能可捕获跨提示、用户、项目、文件、智能体操作、MCP 与工具活动以及下游数据访问的详细 AI 活动遥测数据。
随着更多智能体式 AI 被集成到工作流中，组织需要了解智能体如何与其数据交互，以确保符合组织的安全与治理策略。缺乏数据可见性可能导致潜在的数据泄露或合规违规。
大多数生成式 AI 工作流起初都很简单：一个人提出问题或给出指令。提示、系统指令以及任何提供的上下文被传递给模型，模型基于这些输入返回响应。智能体式 AI 在此模式基础上构建：模型不会止步于响应，而是与编排器或智能体运行时协同工作，规划任务、选择下一步、调用工具、检查结果，然后决定下一步做什么。
然而，要完成这项工作，智能体需要访问企业上下文和企业系统。RAG 可从文档、向量数据库、电子邮件、工单或其他内部来源检索相关知识，使模型在行动前具备合适的背景信息。MCP 服务器和其他工具连接器为智能体提供了一种受控方式，以访问文件、SaaS 应用程序、API、数据库和工作流。
这正是 AI 系统从回答问题转向在企业环境中执行操作的关键点。一些 AI 系统还基于专门数据进行了微调或训练。这可以提高特定领域的一致性，但也增加了对训练数据、模型版本、漂移、评估和回滚的治理要求。
出于监控目的，智能体工作流中有三个部分尤其需要跟踪：
智能体循环将这些部分连接起来。系统观察当前状态，规划下一步，通过工具或工作流执行操作，审查结果，并持续进行，直至任务完成或需要人工审批。这就是为什么监控智能体式 AI 需要的不仅仅是模型级日志记录。安全团队需要能够看见提示、所用上下文、所选工具、所应用的审批以及在此过程中访问或生成的数据。
由于智能体式 AI 系统和工作流的复杂性，安全差距可能出现在多个环节。这些差距可能阻碍投产，因为团队无法证明发生了什么、是谁授权的以及操作是否合规。例如：
如果无法回答上述问题，安全团队就只能在缺乏明确记录的情况下批准智能体式 AI，无法看清风险在提示、工具、应用程序和数据存储之间的转移路径。
问题在于，证据通常分散在不同的地方。如果这些记录无法相互关联，团队就只能在事件或审计请求后手动重建整个过程。为了满足《欧盟 AI 法案》等合规法规的要求，必须收集所有这些交互和证据并将其串联起来，以展示从始至终的完整活动谱系。
Guardium 的新功能首先通过 Claude Compliance API 将 Claude 活动纳入监控视图。该活动可显示涉及哪个用户、他们在哪个项目或工作区中工作、哪些文件或对话构成了交互的一部分，以及发生了哪些管理或配置变更。这在智能体触及工具或数据之前，就确立了 AI 工作流的前端环节。
然后，Guardium 可将该 Claude 活动连接到执行层。智能体运行时、MCP 服务器、API Gateway 和工具审计追踪有助于显示智能体调用了哪个工具、试图访问哪个系统、是否触发了审批步骤以及操作是否成功完成。
Guardium 还会将工作流连接到数据活动监控。在此，团队可以看到所涉及的数据库、表、列、查询或访问事件，以及敏感数据分类、策略结果和警报上下文。换句话说，它显示了智能体工作流实际触及了哪些数据。
Guardium 通过匹配连接各层的细节信息（如用户身份、时间戳、项目、运行或会话 ID、工具名称、目标数据对象、分类和策略结果），将这些层整合在一起。这种关联将分散的日志转化为单一时间线，显示用户问了什么、智能体如何行动、访问了哪些数据以及应用了哪些控制措施。对于《欧盟 AI 法案》等强制要求，这条时间线就成为团队所需的证据链，用以证明对 AI 驱动数据使用的监督。
通过将 Claude 活动、智能体与工具执行以及 Guardium 数据监控汇集到一个视图中，组织可以超越分散的日志，迈向适用于智能体式 AI 的企业控制模型。
以 Claude 作为首个 AI 活动来源，以 Guardium 作为统揽全局的可见性和合规层，团队可以展示对跨安全边界、策略、审计工作流和监管报告的自主 AI 活动的监督。组织还可以通过追踪智能体式 AI 系统如何访问、使用和生成数据，更好地支持《欧盟 AI 法案》等新兴合规要求。
最终形成一条可审计的证据链，将用户提示与 AI 操作、下游数据访问及合规结果连接起来，帮助企业以更高的信任度、透明度和控制力采用智能体式 AI。