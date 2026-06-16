在 IBM Guardium 中引入对智能体式 AI 系统的监控，弥合可见性差距

企业面临日益扩大的 AI 数据可见性差距，即 AI 系统对敏感数据的操作速度超过了安全与合规团队的追踪能力。

为了帮助弥合这一差距，IBM Guardium 的新功能（目前处于私有预览阶段）引入了对智能体式 AI 系统的监控，例如通过 Claude Compliance API 对 Claude 进行监控。该功能可捕获跨提示、用户、项目、文件、智能体操作、MCP 与工具活动以及下游数据访问的详细 AI 活动遥测数据。

随着更多智能体式 AI 被集成到工作流中，组织需要了解智能体如何与其数据交互，以确保符合组织的安全与治理策略。缺乏数据可见性可能导致潜在的数据泄露或合规违规。